Eroul Argentinei și tatăl perfect FOTO. Julian Alvarez a oferit imaginea anului la CM 2026 » Momentul în care își adoarme fiul în tribună, după golul decisiv

Julian Alvarez (26 de ani) a fost protagonistul unui moment emoționant după meciuri Argentina - Elveția, scor 3-1, din sferturile Campionatului Mondial 2026.

Atacantul sud-american a marcat un golul crucial în prelungiri, iar apoi a mers în tribună, unde și-a salutat familia și a fost surprins în timp ce își adormea fiul.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Alvarez a înscris în minutul 112, cu un șut superb de la distanță, și a dus scorul la 2-1 pentru Argentina. Lautaro Martinez a închis tabela în finalul prelungirilor, iar campioana mondială en-titre s-a calificat în semifinalele CM 2026.

Julian Alvarez a oferit imaginea serii la Campionatul Mondial

După fluierul final, Alvarez a urcat în zona familiei sale, s-a așezat în tribună și l-a adormit pe fiul său.

Amadeo, fiul lui Julian Alvarez și al partenerei sale, Maria Emilia Ferrero, s-a născut pe 2 ianuarie 2026.

În jurul lui, apropiații purtau tricouri ale Argentinei cu numărul 9, numărul atacantului.

Jucătorul lui Atletico Madrid are 15 goluri în 57 de selecții pentru naționala Argentinei, alături de care a câștigat Campionatul Mondial în 2022.

La turneul din Qatar, Alvarez a fost folosit constant, atât ca titular, cât și din postura de rezervă.

La familia de Julián en la platea del estadio de Kansas, todos con la casaca número ‘9’, haciendo su festejo y con él en el medio durmiendo a Amadeo.



Qué hermosa foto. 🇦🇷❤️ pic.twitter.com/Pf184KDNmP — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 12, 2026

Imaginea liniștită din tribună a venit la scurt timp după un meci încărcat, decis în prelungiri la Kansas City.

Argentina a condus prin golul lui Alexis Mac Allister (minutul 10), Elveția a egalat prin Dan Ndoye (minutul 67), dar eliminarea lui Breel Embolo (minutul 72) a schimbat cursul partidei.

Deși elvețienii au reușit să reziste până la finalul celor 90 de minute, Julian Alvarez și Lautaro Martinez au rezolvat partida în prelungiri.

Mai departe, Argentina va întâlni Anglia în semifinalele Campionatului Mondial. Meciul este programat miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport