Îmi pare rău, stimați iubitori ai tenisului, dar nu mai sunt în stare, cu tot respectul, să mă uit la finala Wimbledon Sinner-Zverev.

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Doi jucători de peste 1,90 m, care vor servi ași fără număr, performanță pe care ar putea să o realizeze și solo, fiecare pe câte un teren, și care nu mă privește și nu mă interesează ca spectator...

În rest, ore în șir, un joc automatizat, în forță, un fel de box cu racheta.

Probabil, nu peste mult timp, roboții chinezești vor face și mai bine felul ăsta de tenis.

Sau, poate că sunt eu prea bătrân.