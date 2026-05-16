„Nu-mi mai irosiți timpul!”  VIDEO. Alexander Zverev a răbufnit în mediul online. Ce l-a enervat pe numărul 3 ATP +14 foto
Foto: IMAGO
Tenis

„Nu-mi mai irosiți timpul!” VIDEO. Alexander Zverev a răbufnit în mediul online. Ce l-a enervat pe numărul 3 ATP

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.05.2026, ora 14:26
alt-text Actualizat: 16.05.2026, ora 14:26
  • Alexander Zverev (29 de ani, #3 ATP) a criticat modul în care este tratat în mediul online. Despre ce este vorba, mai jos în articol.

Totul a pornit de la o postare de pe Instagram pe contul Tennis Channel, intitulată „Roman Numerals Challenge”.

Mai mulți tenismeni din circuitele WTA și ATP au fost puși să scrie anumite numere folosind cifre romane.

„S-au întâlnit să discute” Unul dintre liderii lui Chivu la Inter ar putea ajunge la marea rivală a echipei favorite
Citește și
„S-au întâlnit să discute” Unul dintre liderii lui Chivu la Inter ar putea ajunge la marea rivală a echipei favorite
Citește mai mult
„S-au întâlnit să discute” Unul dintre liderii lui Chivu la Inter ar putea ajunge la marea rivală a echipei favorite

VIDEO. Alexander Zverev, nemulțumit de modul în care este tratat în mediul online

În cadrul provocării au fost implicați tenismenii Alexander Zverev, Casper Ruud, Tommy Paul, Félix Auger-Aliassime, Ben Shelton și Learner Tien, dar și jucătoare precum Iva Jovic, Victoria Mboko, Mirra Andreeva, Eva Lys și Hailey Baptiste.

Zverev apare de două ori în videoclip: la început și în momentul în care trebuia să scrie numărul 10 în cifre romane.

Provocarea la care au fost supuși tenismenii pe contul Tennis Channel. Foto: captură Instagram/@tennischannel
Provocarea la care au fost supuși tenismenii pe contul Tennis Channel. Foto: captură Instagram/@tennischannel

Galerie foto (14 imagini)

Provocarea la care au fost supuși tenismenii pe contul Tennis Channel. Foto: captură Instagram/@tennischannel Provocarea la care au fost supuși tenismenii pe contul Tennis Channel. Foto: captură Instagram/@tennischannel Provocarea la care au fost supuși tenismenii pe contul Tennis Channel. Foto: captură Instagram/@tennischannel Provocarea la care au fost supuși tenismenii pe contul Tennis Channel. Foto: captură Instagram/@tennischannel Provocarea la care au fost supuși tenismenii pe contul Tennis Channel. Foto: captură Instagram/@tennischannel
+14 Foto
labels.photo-gallery

Chiar dacă a răspuns corect, germanul a răbufnit în secțiunea de comentarii, fiind nemulțumit de modul în care a fost editat clipul.

„Doar o întrebare aleatorie, Tennis Channel: de ce particip la toate aceste jocuri și activități promoționale cu voi, dar de fiecare dată când răspund corect sunt tăiat din aproape toate materialele?

Știu că aveți jucători pe care îi preferați și alții pe care îi criticați, așa că vă rog doar să nu-mi mai irosiți timpul. Mulțumesc”, a scris Alexander Zverev, citat de tennis365.com.

Comentariul lui Alexander Zverev (Foto: captură tennis365.com) Comentariul lui Alexander Zverev (Foto: captură tennis365.com)
Comentariul lui Alexander Zverev (Foto: captură tennis365.com)

Alexander Zverev: „Cel mai prost teren pe care am jucat vreodată”

Nemulțumirea lui Zverev vine și după ce a fost eliminat în optimile de finală de la Roma de Luciano Darderi, scor 6-1, 6-7, 0-6.

După meciul de marți, tenismenul german a declarat:

„A fost dificil să joc. Ca să fiu sincer, cred că acesta este cel mai prost teren pe care am jucat vreodată, fie că vorbim de juniori, seniori sau terenuri de antrenament. Nu am mai jucat niciodată pe o suprafață de o calitate atât de slabă.

Am avut minge de meci și mingea a sărit peste capul meu. La mingea de break, aceasta a sărit ciudat. Vântul a fost puternic. În general, cred că ar fi trebuit să câștig meciul în două seturi”.

Citește și

„S-au întâlnit să discute” Unul dintre liderii lui Chivu la Inter ar putea ajunge la marea rivală a echipei favorite
Campionate
12:28
„S-au întâlnit să discute” Unul dintre liderii lui Chivu la Inter ar putea ajunge la marea rivală a echipei favorite
Citește mai mult
„S-au întâlnit să discute” Unul dintre liderii lui Chivu la Inter ar putea ajunge la marea rivală a echipei favorite
Arbitru exclus de la Mondial  FIFA, măsura radicală după acuzațiile de agresiune sexuală asupra unui minor: „Păcat, sunt dezamăgit”
Campionatul Mondial
11:59
Arbitru exclus de la Mondial FIFA, măsura radicală după acuzațiile de agresiune sexuală asupra unui minor: „Păcat, sunt dezamăgit”
Citește mai mult
Arbitru exclus de la Mondial  FIFA, măsura radicală după acuzațiile de agresiune sexuală asupra unui minor: „Păcat, sunt dezamăgit”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
tenis wta ATP alexander zverev
Știrile zilei din sport
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Campionate
16.05
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Citește mai mult
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Campionate
16.05
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Citește mai mult
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Superliga
16.05
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Citește mai mult
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Nationala
16.05
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului: „Mă așteptam să îmi spună în față”
Citește mai mult
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:04
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
12:11
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
12:43
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
11:58
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Campionate
16.05
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Citește mai mult
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Campionate
16.05
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Citește mai mult
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Stranieri
16.05
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Citește mai mult
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
B365
16.05
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
Citește mai mult
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 34 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share