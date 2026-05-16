Alexander Zverev (29 de ani, #3 ATP) a criticat modul în care este tratat în mediul online. Despre ce este vorba, mai jos în articol.

Totul a pornit de la o postare de pe Instagram pe contul Tennis Channel, intitulată „Roman Numerals Challenge”.

Mai mulți tenismeni din circuitele WTA și ATP au fost puși să scrie anumite numere folosind cifre romane.

În cadrul provocării au fost implicați tenismenii Alexander Zverev, Casper Ruud, Tommy Paul, Félix Auger-Aliassime, Ben Shelton și Learner Tien, dar și jucătoare precum Iva Jovic, Victoria Mboko, Mirra Andreeva, Eva Lys și Hailey Baptiste.

Zverev apare de două ori în videoclip: la început și în momentul în care trebuia să scrie numărul 10 în cifre romane.

Chiar dacă a răspuns corect, germanul a răbufnit în secțiunea de comentarii, fiind nemulțumit de modul în care a fost editat clipul.

„Doar o întrebare aleatorie, Tennis Channel: de ce particip la toate aceste jocuri și activități promoționale cu voi, dar de fiecare dată când răspund corect sunt tăiat din aproape toate materialele?

Știu că aveți jucători pe care îi preferați și alții pe care îi criticați, așa că vă rog doar să nu-mi mai irosiți timpul. Mulțumesc”, a scris Alexander Zverev, citat de tennis365.com.

Comentariul lui Alexander Zverev (Foto: captură tennis365.com)

Alexander Zverev: „Cel mai prost teren pe care am jucat vreodată”

Nemulțumirea lui Zverev vine și după ce a fost eliminat în optimile de finală de la Roma de Luciano Darderi, scor 6-1, 6-7, 0-6.

După meciul de marți, tenismenul german a declarat:

„A fost dificil să joc. Ca să fiu sincer, cred că acesta este cel mai prost teren pe care am jucat vreodată, fie că vorbim de juniori, seniori sau terenuri de antrenament. Nu am mai jucat niciodată pe o suprafață de o calitate atât de slabă.

Am avut minge de meci și mingea a sărit peste capul meu. La mingea de break, aceasta a sărit ciudat. Vântul a fost puternic. În general, cred că ar fi trebuit să câștig meciul în două seturi”.

How many of these would you get right? 😂



We tested players on Roman Numerals in Rome 🙊 pic.twitter.com/7TXxnAuzsy — Tennis Channel (@TennisChannel) May 13, 2026

