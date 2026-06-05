„Dacă e o idee bună, o iau!” Hagi spune că ține cont de opiniile analiștilor. Și mai zice ceva important: „De asta are nevoie naționala”. Unde suferim!

Gică Hagi ascultă ce spun experții din fotbal despre națională, atrage atenția asupra posturilor pe care trebuie să le întărească, ce le cere jucătorilor și ce vrea să audă în România.

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Gică Hagi nu e deranjat de tot ce se discută în jurul echipei naționalei, de opiniile analiștilor, ale experților din mass-media la fiecare meci.

„Veți ține cont de opiniile specialiștilor?”. Hagi: „Absolut”

„Fiecare are o opinie, eu am spus la început direcțiile mele, ideile mele.

Dacă e o idee bună în altă parte, o iau! Dacă nu e, nu e”, a precizat selecționerul în timpul conferinței de la Mogoșoaia, înaintea amicalului contra Țării Galilor, sâmbătă, în Ghencea.

„Veți cont de opiniile specialiștilor din fotbal?”, a fost întrebat antrenorul în vârstă de 61 de ani.

„Absolut”, a răspuns tehnicianul. „Iei orice idee, dacă e bună”.

Hagi: „România trebuie să spună «Da, se poate»”

S-a întors la ce dorește el. „Am personalitate, îmi asum lucruri. Ce vreau eu, cum să jucăm fotbal pentru a avea performanțe, succes.

Nu există la națională alt obiectiv decât să încerci să devii cel mai bun”.

Cum vrea să câștige meciuri? „În atac, control, dictăm ritmul, posesie. Apoi defensiv, pentru că fotbalul are două faze, să fim buni și pe tranziție… Acesta este fotbalul modern”.

Vin după 25 de ani la națională. România trebuie să spună: «Da, se poate». Să nu mai spună «Nu se poate». Gică Hagi, selecționerul naționalei

Liga Națiunilor? Hagi: „Să câștigăm grupa”. Cu Suedia, Polonia și Bosnia

La cele două amicale, cu Georgia (1-1) și Țara Galilor”, a avut un singur gând:

„Am vrut să-i văd pe jucători cum arată. Urmează două-trei luni în care trebuie să muncim bine. În septembrie, să producem rezultate”.

Ce așteaptă de la Liga Națiunilor B, unde vom înfrunta Suedia, Polonia și Bosnia? „Să câștigăm grupa”.

„Naționala are nevoie de atacanți laterali și de fundași laterali mult mai competitivi”

Dialogul cu Hagi a ajuns la tactică. Va folosi doar un sistem indiferent de adversari, ca o identitate a naționalei, sau îl va modifica în funcție de echipa pe care o va întâlni?

„Vom juca ofensiv mereu. Cu trei sau patru în apărare, veți vedea dinamica.

Coubiș poate să fie fundaș dreapta sau central. Voi vedea la toți, voi trage concluzii, să văd dacă se poate. Din septembrie, încercăm să fim competitivi”.

A spus clar pe ce posturi suferim: „Naționala are nevoie de atacanți laterali și de fundași laterali mult mai competitivi.

Acolo vom căuta soluții. Și Rațiu, și Bancu trebuie să aibă concurență. Oricând poate să apară ceva”.

Hagi: „Îmi place polivalența. Fiecare să joace minimum două sau trei posturi”

Ce vrea selecționerul: „Atacantul trebuie să joace pe toate posturile în față. Mijlocașii, la fel.

Îmi place polivalența, fiecare să joace minimum două sau trei posturi”.

S-a oprit puțin la Florinel Coman: „E atacant, acolo să-l vedem. Atacantul meu nu vine în apărare, la 16 metri, ca fundaș dreapta”.

Energia lui Coman, a atacantului, trebuie să fie consumată 80 la sută ca atacant și 20 la sută pe presiune. Gică Hagi, selecționerul naționalei

Concluzia: „Folosim calitătile jucătorilor pe posturile lor, dar e nevoie și de polivalență”.

Conferința lui Stanciu

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