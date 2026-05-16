„S-au întâlnit să discute” Unul dintre liderii lui Chivu la Inter ar putea ajunge la marea rivală a echipei favorite

Hakan Calhanoglu (32 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Inter Milano, ar putea ajunge la Fenerbahce în această vară.

Turcul a fost unul dintre oamenii de bază ai lui Cristi Chivu în acest sezon. Mijlocașul a făcut eventul în Italia, însă colaborarea sa cu nerazzurrii ar putea ajunge la final.

Hakan Calhanoglu se află în negocieri cu Fenerbahce

După două titluri cucerite cu Inter în ultimele trei sezoane, Calhanoglu ar putea reveni în țara natală, însă chiar la marea rivală a echipei sale favorite.

Aziz Yildirim și Hakan Safi, oficialii care se luptă pentru președinția clubului Fenerbahce, s-au întâlnit deja pentru primele negocieri cu mijlocașul lui Inter, informează sporx.com.

Galatasaray, echipa favorită a jucătorului, ar fi intrat și ea pe fir pentru transferul acestuia, însă reprezentanții lui Fenerbahce încearcă să rezolve mutarea cât mai rapid, pentru a câștiga teren în fața marii rivale, înainte de alegerile de la club.

Calhanoglu nu ar fi oferit un răspuns pozitiv sau negativ după prima serie de negocieri, fiind așteptată acum o a doua întâlnire între cele două părți.

Contractul internaționalului turc cu Inter Milano expiră la finalul sezonului următor.

11 goluri și 7 pase decisive a reușit Calhanoglu pentru Inter în acest sezon, în 30 de apariții, în toate competițiile

