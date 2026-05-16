Arbitru exclus de la Mondial  FIFA, măsura radicală după acuzațiile de agresiune sexuală asupra unui minor: „Păcat, sunt dezamăgit”

FIFA l-a exclus pe arbitrul olandez Rob Dieperink (38 de ani) din lista oficialilor selectați pentru Campionatul Mondial din această vară.

De ce a luat forul internațional această decizie și cine ar urma să-l înlocuiască, mai jos.

În urmă cu o lună, FIFA a transmis lista finală a oficialilor care vor arbitra la Campionatul Mondial, care se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie.

Printre aceștia se afla și Rob Dieperink, care a fost ales pentru rolul de arbitru VAR.

Rob Dieperink, exclus de FIFA de pe lista arbitrilor de la Mondial

FIFA a decis să-l excludă pe Rob Dieperink din lista arbitrilor selectați pentru meciurile de la Mondial, după ce olandezul a fost arestat de Poliția Metropolitană din Londra în luna aprilie, în urma unor acuzații de agresiune sexuală asupra unui băiat minor, anunță nytimes.com.

„FIFA poate confirma că Rob Dieperink a fost exclus de pe lista arbitrilor pentru Campionatul Mondial”, a transmis forul internațional, potrivit publicației The Athletic.

Deși acuzațiile nu au fost confirmate, Dieperink ar urma să fie înlocuit la CM 2026 de francezul Willy Delajod.

25 de meciuri a arbitrat Willy Delajod în acest sezon în Ligue 1, Cupa Franței, Europa League, Ligue 2 și preliminariile Conference League

Rob Dieperink: „Am fost acuzat pe nedrept”

Rob Dieperink a oferit și o primă reacție pentru publicația olandeză De Telegraaf, după decizia luată de FIFA.

„Mă întristează profund faptul că am fost acuzat pe nedrept. Am cooperat pe deplin cu ancheta poliției și am oferit imediat toate informațiile necesare către FIFA, UEFA și KNVB (n.r. - Federația Olandeză de Fotbal).

Acuzațiile au fost infirmate, iar cazul a fost clasat în doar două săptămâni, după o anchetă amănunțită desfășurată de poliție.

Sunt recunoscător pentru sprijinul primit din partea KNVB și pentru modul în care au gestionat această situație.

Este păcat că FIFA a decis să mă excludă de la Campionatul Mondial și, desigur, sunt dezamăgit de această decizie”, a declarat Rob Dieperink, potrivit sursei citate anterior.

În plus, Federația Olandeză de Fotbal și-a exprimat sprijinul față de Rob Dieperink, prin vocea purtătorului de cuvânt.

„Susținem o cultură a fotbalului sigură și corectă la toate nivelurile și tratăm întotdeauna cu seriozitate sesizările privind comportamentele nepotrivite.

Considerăm, evident, că un arbitru olandez trebuie să aibă un comportament ireproșabil, însă credem și că trebuie să aibă posibilitatea să își spună punctul de vedere și să nu fie acuzat pe nedrept.

În acest caz specific, poliția din Marea Britanie a investigat situația și a închis dosarul. Rob Dieperink a cooperat pe deplin și a fost transparent cu KNVB încă de la început, iar pe baza tuturor informațiilor disponibile nu vedem niciun motiv pentru a nu-l delega la meciuri din campionatul olandez”.

Având în vedere atenția mediatică și impactul asupra lui Rob, am decis să îl scoatem din delegările pentru acest weekend, atât în interesul său, cât și al meciului. Purtătorul de cuvânt al Federației Olandeze de Fotbal

30 de meciuri a arbitrat Rob Dieperink în acest sezon

Lista completă a arbitrilor de la Mondial:

„Centrali”:

Abdulrahman Al Jassim (QAT)

Khalid Al Turais (KSA)

Yusuke Araki (JPN)

Omar Abdulkadir Artan (SOM)

Pierre Atcho (GAB)

Ivan Barton (SLV)

Dahane Beida (MTN)

Juan Gabriel Benitez (PAR)

Juan Calderon (CRC)

Raphael Claus (BRA)

Ismail Elfath (USA)

Espen Eskas (NOR)

Alireza Faghani (AUS)

Yael Falcon Perez (ARG)

Drew Fischer (CAN)

Cristian Garay (CHI)

Katia Garcia (MEX)

Mustapha Ghorbal (ALG)

Alejandro Hernandez (ESP)

Dario Herrera (ARG)

Jalal Jayed (MAR)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL)

Istvan Kovacs (ROU)

Francois Letexier (FRA)

Ma Ning (CHN)

Adham Makhadmeh (JOR)

Danny Makkelie (NED)

Szymon Marciniak (POL)

Maurizio Mariani (ITA)

Hector Said Martinez (HON)

Amin Mohamed (EGY)

Oshane Nation (JAM)

Glenn Nyberg (SWE)

Michael Oliver (ENG)

Omar Al Ali (UAE)

Kevin Ortega (PER)

Tori Penso (USA)

Joao Pinheiro (POR)

Ramon Abatti (BRA)

Cesar Ramos (MEX)

Andres Rojas (COL)

Sandro Schaerer (SUI)

Ilgiz Tantashev (UZB)

Anthony Taylor (ENG)

Gustavo Tejera (URU)

Facundo Tello (ARG)

Abongile Tom (RSA)

Clement Turpin (FRA)

Jesus Valenzuela (VEN)

Slavko Vincic (SVN)

Wilton Sampaio (BRA)

Felix Zwayer (GER)

Asistenți:

Amos Abeigne (GAB)

Mahmoud Abouelregal (EGY)

Mostafa Akarkad (MAR)

Mohammed Al Abakry (KSA)

Mohamed Al Hammadi (UAE)

Mohammad Al Kalaf (JOR)

Saoud Al Maqaleh (QAT)

Taleb Al Marri (QAT)

Ahmad Al Roalle (JOR)

Lyes Arfa (CAN)

Kyle Atkins (USA)

Carlos Barreiro (URU)

Micheal Barwegen (CAN)

Isaak Bashevkin (NOR)

Mahbod Beigi (SWE)

Juan Pablo Belatti (ARG)

Gary Beswick (ENG)

Daniele Bindoni (ITA)

Marco Bisguerra (MEX)

Zakaria Brinsi (MAR)

Bruno Boschilia (BRA)

Bruno Pires (BRA)

Stuart Burt (ENG)

Eduardo Cardozo (PAR)

Gabriel Chade (ARG)

Nicolas Danos (FRA)

Danilo Manis (BRA)

Stephane De Almeida (SUI)

Jan De Vries (NED)

Maximiliano Del Yesso (ARG)

Christian Dietz (GER)

Boris Ditsoga (GAB)

Jan Erik Engan (NOR)

Rodrigo Figueiredo (BRA)

Timur Gaynullin (UZB)

Mokrane Gourari (ALG)

Alexander Guzman (COL)

Ahmed Hossam Taha (EGY)

Jerson Santos (ANG)

Bruno Jesus (POR)

Robert Kempter (GER)

Tomaz Klancnik (SVN)

Andraz Kovacic (SVN)

Adam Kupsiak (POL)

George Lakrindis (AUS)

James Lindsay (AUS)

Tomasz Listkiewicz (POL)

Walter Lopez (HON)

Luciano Maia (POR)

James Mainwaring (ENG)

Mihai Marica (ROU)

Brooke Mayo (USA)

Jun Mihara (JPN)

Juan Carlos Mora (CRC)

David Moran (SLV)

Tulio Moreno (VEN)

Alberto Morin (MEX)

Cyril Mugnier (FRA)

Jose Enrique Naranjo Perez (ESP)

Cristian Navarro (ARG)

Kathryn Nesbitt (USA)

Elvis Noupue (CMR)

Adam Nunn (ENG)

Michael Orue (PER)

Benjamin Pages (FRA)

Corey Parker (USA)

Antonio Pupiro (NCA)

Rafael Alves (BRA)

Mehdi Rahmouni (FRA)

Christian Ramirez (HON)

Sandra Ramirez (MEX)

Jose Retamal (CHI)

Miguel Rocha (CHI)

Facundo Rodriguez (ARG)

Milciades Saldivar (PAR)

Diego Sanchez (ESP)

Zakhele Siwela (RSA)

Andreas Soderkvist (SWE)

Hessel Steegstra (NED)

Nicolas Taran (URU)

Alberto Tegoni (ITA)

Isaac Trevis (NZL)

Andrey Tsapenko (UZB)

Ferencz Tunyogi (ROU)

Jorge Urrego (VEN)

Caleb Wales (TRI)

Abbes Akram Zerhouni (ALG)

Fei Zhou (CHN)

Arbitri VAR:

Khamis Al-Marri (QAT)

Abdullah Alshehri (KSA)

Mahmoud Ashour (EGY)

Ivan Bebek (CRO)

Jerome Brisard (FRA)

Bastian Dankert (GER)

Carlos Del Cerro Grande (ESP)

Marco Di Bello (ITA)

Joe Dickerson (USA)

Rob Dieperink (NED)

Hamza El Fariq (MAR)

Shaun Evans (AUS)

Ming Fu (CHN)

Nicolas Gallo (COL)

Antonio Garcia (URU)

Jarred Gillett (ENG)

Leodan Gonzalez (URU)

Tatiana Guzman (NCA)

Dennis Higler (NED)

Tomasz Kwiatkowski (POL)

Juan Lara (CHI)

Hernan Mastrangelo (ARG)

Erick Miranda (MEX)

Mohammed Obaid Khadim (UAE)

Guillermo Pacheco (MEX)

Fedayi San (SUI)

Juan Soto (VEN)

Rodolpho Toski (BRA)

Bram Van Driessche (BEL)

Armando Villarreal (USA)

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

