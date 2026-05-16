Arbitru exclus de la Mondial  FIFA, măsura radicală după acuzațiile de agresiune sexuală asupra unui minor: „Păcat, sunt dezamăgit”
Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Arbitru exclus de la Mondial FIFA, măsura radicală după acuzațiile de agresiune sexuală asupra unui minor: „Păcat, sunt dezamăgit”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.05.2026, ora 11:59
alt-text Actualizat: 16.05.2026, ora 11:59
  • FIFA l-a exclus pe arbitrul olandez Rob Dieperink (38 de ani) din lista oficialilor selectați pentru Campionatul Mondial din această vară.
  • De ce a luat forul internațional această decizie și cine ar urma să-l înlocuiască, mai jos.

În urmă cu o lună, FIFA a transmis lista finală a oficialilor care vor arbitra la Campionatul Mondial, care se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie.

Printre aceștia se afla și Rob Dieperink, care a fost ales pentru rolul de arbitru VAR.

A murit la doar 19 ani  Tânăra speranță  a ciclismului, răpusă de o boală nemiloasă: „Nu te plânge, bucură-te de viață”
Citește și
A murit la doar 19 ani Tânăra speranță a ciclismului, răpusă de o boală nemiloasă: „Nu te plânge, bucură-te de viață”
Citește mai mult
A murit la doar 19 ani  Tânăra speranță  a ciclismului, răpusă de o boală nemiloasă: „Nu te plânge, bucură-te de viață”

Rob Dieperink, exclus de FIFA de pe lista arbitrilor de la Mondial

FIFA a decis să-l excludă pe Rob Dieperink din lista arbitrilor selectați pentru meciurile de la Mondial, după ce olandezul a fost arestat de Poliția Metropolitană din Londra în luna aprilie, în urma unor acuzații de agresiune sexuală asupra unui băiat minor, anunță nytimes.com.

„FIFA poate confirma că Rob Dieperink a fost exclus de pe lista arbitrilor pentru Campionatul Mondial”, a transmis forul internațional, potrivit publicației The Athletic.

Deși acuzațiile nu au fost confirmate, Dieperink ar urma să fie înlocuit la CM 2026 de francezul Willy Delajod.

25 de meciuri
a arbitrat Willy Delajod în acest sezon în Ligue 1, Cupa Franței, Europa League, Ligue 2 și preliminariile Conference League

Rob Dieperink: „Am fost acuzat pe nedrept”

Rob Dieperink a oferit și o primă reacție pentru publicația olandeză De Telegraaf, după decizia luată de FIFA.

„Mă întristează profund faptul că am fost acuzat pe nedrept. Am cooperat pe deplin cu ancheta poliției și am oferit imediat toate informațiile necesare către FIFA, UEFA și KNVB (n.r. - Federația Olandeză de Fotbal).

Acuzațiile au fost infirmate, iar cazul a fost clasat în doar două săptămâni, după o anchetă amănunțită desfășurată de poliție.

Sunt recunoscător pentru sprijinul primit din partea KNVB și pentru modul în care au gestionat această situație.

Este păcat că FIFA a decis să mă excludă de la Campionatul Mondial și, desigur, sunt dezamăgit de această decizie”, a declarat Rob Dieperink, potrivit sursei citate anterior.

În plus, Federația Olandeză de Fotbal și-a exprimat sprijinul față de Rob Dieperink, prin vocea purtătorului de cuvânt.

„Susținem o cultură a fotbalului sigură și corectă la toate nivelurile și tratăm întotdeauna cu seriozitate sesizările privind comportamentele nepotrivite.

Considerăm, evident, că un arbitru olandez trebuie să aibă un comportament ireproșabil, însă credem și că trebuie să aibă posibilitatea să își spună punctul de vedere și să nu fie acuzat pe nedrept.

În acest caz specific, poliția din Marea Britanie a investigat situația și a închis dosarul. Rob Dieperink a cooperat pe deplin și a fost transparent cu KNVB încă de la început, iar pe baza tuturor informațiilor disponibile nu vedem niciun motiv pentru a nu-l delega la meciuri din campionatul olandez”.

Având în vedere atenția mediatică și impactul asupra lui Rob, am decis să îl scoatem din delegările pentru acest weekend, atât în interesul său, cât și al meciului. Purtătorul de cuvânt al Federației Olandeze de Fotbal
30 de meciuri
a arbitrat Rob Dieperink în acest sezon

Lista completă a arbitrilor de la Mondial:

„Centrali”:

  • Abdulrahman Al Jassim (QAT)
  • Khalid Al Turais (KSA)
  • Yusuke Araki (JPN)
  • Omar Abdulkadir Artan (SOM)
  • Pierre Atcho (GAB)
  • Ivan Barton (SLV)
  • Dahane Beida (MTN)
  • Juan Gabriel Benitez (PAR)
  • Juan Calderon (CRC)
  • Raphael Claus (BRA)
  • Ismail Elfath (USA)
  • Espen Eskas (NOR)
  • Alireza Faghani (AUS)
  • Yael Falcon Perez (ARG)
  • Drew Fischer (CAN)
  • Cristian Garay (CHI)
  • Katia Garcia (MEX)
  • Mustapha Ghorbal (ALG)
  • Alejandro Hernandez (ESP)
  • Dario Herrera (ARG)
  • Jalal Jayed (MAR)
  • Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL)
  • Istvan Kovacs (ROU)
  • Francois Letexier (FRA)
  • Ma Ning (CHN)
  • Adham Makhadmeh (JOR)
  • Danny Makkelie (NED)
  • Szymon Marciniak (POL)
  • Maurizio Mariani (ITA)
  • Hector Said Martinez (HON)
  • Amin Mohamed (EGY)
  • Oshane Nation (JAM)
  • Glenn Nyberg (SWE)
  • Michael Oliver (ENG)
  • Omar Al Ali (UAE)
  • Kevin Ortega (PER)
  • Tori Penso (USA)
  • Joao Pinheiro (POR)
  • Ramon Abatti (BRA)
  • Cesar Ramos (MEX)
  • Andres Rojas (COL)
  • Sandro Schaerer (SUI)
  • Ilgiz Tantashev (UZB)
  • Anthony Taylor (ENG)
  • Gustavo Tejera (URU)
  • Facundo Tello (ARG)
  • Abongile Tom (RSA)
  • Clement Turpin (FRA)
  • Jesus Valenzuela (VEN)
  • Slavko Vincic (SVN)
  • Wilton Sampaio (BRA)
  • Felix Zwayer (GER)

Asistenți:

  • Amos Abeigne (GAB)
  • Mahmoud Abouelregal (EGY)
  • Mostafa Akarkad (MAR)
  • Mohammed Al Abakry (KSA)
  • Mohamed Al Hammadi (UAE)
  • Mohammad Al Kalaf (JOR)
  • Saoud Al Maqaleh (QAT)
  • Taleb Al Marri (QAT)
  • Ahmad Al Roalle (JOR)
  • Lyes Arfa (CAN)
  • Kyle Atkins (USA)
  • Carlos Barreiro (URU)
  • Micheal Barwegen (CAN)
  • Isaak Bashevkin (NOR)
  • Mahbod Beigi (SWE)
  • Juan Pablo Belatti (ARG)
  • Gary Beswick (ENG)
  • Daniele Bindoni (ITA)
  • Marco Bisguerra (MEX)
  • Zakaria Brinsi (MAR)
  • Bruno Boschilia (BRA)
  • Bruno Pires (BRA)
  • Stuart Burt (ENG)
  • Eduardo Cardozo (PAR)
  • Gabriel Chade (ARG)
  • Nicolas Danos (FRA)
  • Danilo Manis (BRA)
  • Stephane De Almeida (SUI)
  • Jan De Vries (NED)
  • Maximiliano Del Yesso (ARG)
  • Christian Dietz (GER)
  • Boris Ditsoga (GAB)
  • Jan Erik Engan (NOR)
  • Rodrigo Figueiredo (BRA)
  • Timur Gaynullin (UZB)
  • Mokrane Gourari (ALG)
  • Alexander Guzman (COL)
  • Ahmed Hossam Taha (EGY)
  • Jerson Santos (ANG)
  • Bruno Jesus (POR)
  • Robert Kempter (GER)
  • Tomaz Klancnik (SVN)
  • Andraz Kovacic (SVN)
  • Adam Kupsiak (POL)
  • George Lakrindis (AUS)
  • James Lindsay (AUS)
  • Tomasz Listkiewicz (POL)
  • Walter Lopez (HON)
  • Luciano Maia (POR)
  • James Mainwaring (ENG)
  • Mihai Marica (ROU)
  • Brooke Mayo (USA)
  • Jun Mihara (JPN)
  • Juan Carlos Mora (CRC)
  • David Moran (SLV)
  • Tulio Moreno (VEN)
  • Alberto Morin (MEX)
  • Cyril Mugnier (FRA)
  • Jose Enrique Naranjo Perez (ESP)
  • Cristian Navarro (ARG)
  • Kathryn Nesbitt (USA)
  • Elvis Noupue (CMR)
  • Adam Nunn (ENG)
  • Michael Orue (PER)
  • Benjamin Pages (FRA)
  • Corey Parker (USA)
  • Antonio Pupiro (NCA)
  • Rafael Alves (BRA)
  • Mehdi Rahmouni (FRA)
  • Christian Ramirez (HON)
  • Sandra Ramirez (MEX)
  • Jose Retamal (CHI)
  • Miguel Rocha (CHI)
  • Facundo Rodriguez (ARG)
  • Milciades Saldivar (PAR)
  • Diego Sanchez (ESP)
  • Zakhele Siwela (RSA)
  • Andreas Soderkvist (SWE)
  • Hessel Steegstra (NED)
  • Nicolas Taran (URU)
  • Alberto Tegoni (ITA)
  • Isaac Trevis (NZL)
  • Andrey Tsapenko (UZB)
  • Ferencz Tunyogi (ROU)
  • Jorge Urrego (VEN)
  • Caleb Wales (TRI)
  • Abbes Akram Zerhouni (ALG)
  • Fei Zhou (CHN)

Arbitri VAR:

  • Khamis Al-Marri (QAT)
  • Abdullah Alshehri (KSA)
  • Mahmoud Ashour (EGY)
  • Ivan Bebek (CRO)
  • Jerome Brisard (FRA)
  • Bastian Dankert (GER)
  • Carlos Del Cerro Grande (ESP)
  • Marco Di Bello (ITA)
  • Joe Dickerson (USA)
  • Rob Dieperink (NED)
  • Hamza El Fariq (MAR)
  • Shaun Evans (AUS)
  • Ming Fu (CHN)
  • Nicolas Gallo (COL)
  • Antonio Garcia (URU)
  • Jarred Gillett (ENG)
  • Leodan Gonzalez (URU)
  • Tatiana Guzman (NCA)
  • Dennis Higler (NED)
  • Tomasz Kwiatkowski (POL)
  • Juan Lara (CHI)
  • Hernan Mastrangelo (ARG)
  • Erick Miranda (MEX)
  • Mohammed Obaid Khadim (UAE)
  • Guillermo Pacheco (MEX)
  • Fedayi San (SUI)
  • Juan Soto (VEN)
  • Rodolpho Toski (BRA)
  • Bram Van Driessche (BEL)
  • Armando Villarreal (USA)

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

Citește și

Sepsi a promovat în Liga 1! Bucurie la Sfântu Gheorghe, după egalul cu Chindia. Rezultatul din barajul pentru menținere
Liga 2
13:06
Sepsi a promovat în Liga 1! Bucurie la Sfântu Gheorghe, după egalul cu Chindia. Rezultatul din barajul pentru menținere
Citește mai mult
Sepsi a promovat în Liga 1! Bucurie la Sfântu Gheorghe, după egalul cu Chindia. Rezultatul din barajul pentru menținere
 Săpunaru a găsit vinovații Fostul căpitan de la Rapid, concluzii după dezastrul din play-off + Atac la  alesul lui Dan Șucu: „A fost invizibil”
Superliga
10:33
Săpunaru a găsit vinovații Fostul căpitan de la Rapid, concluzii după dezastrul din play-off + Atac la alesul lui Dan Șucu: „A fost invizibil”
Citește mai mult
 Săpunaru a găsit vinovații Fostul căpitan de la Rapid, concluzii după dezastrul din play-off + Atac la  alesul lui Dan Șucu: „A fost invizibil”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Campionatul Mondial arbitru excludere agresiune sexuala Rob Dieperink
Știrile zilei din sport
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Campionate
16.05
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Citește mai mult
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Campionate
16.05
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Citește mai mult
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Superliga
16.05
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Citește mai mult
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Nationala
16.05
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului: „Mă așteptam să îmi spună în față”
Citește mai mult
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:04
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
12:11
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
12:43
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
11:58
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Campionate
16.05
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Citește mai mult
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Campionate
16.05
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Citește mai mult
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Stranieri
16.05
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Citește mai mult
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
B365
16.05
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
Citește mai mult
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 34 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share