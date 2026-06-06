„Asta a fost problema”  Dindiligan, după eșecul din semifinalele Ligii: „Dorința a fost mai mare decât putința” + Ce spune Omoregie
Alexandra Dindiligan FOTO: IMAGO
Handbal

„Asta a fost problema” Dindiligan, după eșecul din semifinalele Ligii: „Dorința a fost mai mare decât putința” + Ce spune Omoregie

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 06.06.2026, ora 18:33
alt-text Actualizat: 06.06.2026, ora 18:33
  • Alexandra Dindiligan (29 de ani), extrema stânga de la CSM București, și Elizabeth Omoregie (29 de ani) au vorbit despre înfrângerea cu Metz, scor 27-32, din semifinalele Ligii Campionilor.
  • Învinsă în penultimul act, CSM va juca finala mică împotriva învinsei din duelul Gyor - Brest. Meciul se va disputa duminică, de la ora 16:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
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Revenită după opt ani în Final Four-ul Ligii Campionilor, CSM nu a putut trece de franțuzoaicele de la Metz.

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Alexandra Dindiligan, după înfrângerea cu Metz: „Dorința a fost mai mare decât putința”

La finalul partidei din MVM Dome, extrema „tigroaicelor” a încercat să explice de ce echipa sa n-a reușit să se ridice la nivelul adversarului.

„Ne-am dorit foarte mult victoria, cred că dorința a fost mai mare decât putința. Eu cred că nu a mers apărarea, dar va trebui să revăd meciul pentru a putea să îmi dau seama ce s-a întâmplat. Atât am putut în această seară.

Cred că cea mai mare problemă a fost apărarea, pentru că apărarea ne-a dat putere și încredere, iar în atac într-adevăr nu am reușit să găsim cele mai bune soluții. Am ratat foarte mult și s-a văzut, pentru că s-au detașat extrem de repede.

Vreau să le mulțumesc fanilor că au venit de peste tot din lume, că sunt alături de noi și că ne susțin. Ei sunt alături de noi peste tot, nu doar în Final-Four.

Nu am apucat să vorbesc cu nimeni momentan. Bojana a fost extrem de motivată, întreaga echipă și-a dorit victoria, dar deocamdată atât am putut. Sezonul nostru pe plan intern nu s-a terminat așa cum ne-am dorit...am pierdut și Cupa și campionatul, dar am reușit să ne calificăm în Final-Four și s-a șters cu buretele.

Nu cred că e important cu cine vom juca mâine, în finala mică. Trebuie să ne analizăm greșelile și să ne prezentăm mult mai bine”, a spus Dindiligan, la Digi Sport.

Elizabeth Omoregie: „Aș fi vrut să fac lucrurile mai bine”

Omeregie, care va evolua în ultimul meci pentru CSM în finala mică, după ce s-a înțeles deja cu Ferencvaros, a vorbit și ea despre înfrângerea cu Metz:

„Am luptat dar nu a fost de ajuns. Nu am început bine meciul, am avut și puțin ghinion, am lovit bara de câteva ori. După atâția ani de absență presiunea contează mult.

Aș fi vrut să fie mai bine. E clar că fiecare echipă se pregătește, și-au luat măsuri și s-a văzut. Aș fi vrut să fac lucrurile mult mai bine, dar din păcate atât am putut astăzi.

Mâine va fi ultimul meu meci aici, sper să câștigăm. Ar fi extrem de important să câștigăm medalia de bronz”.

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