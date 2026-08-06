Tragedia de la Dinamo 2 Transportator, despre cum procedează unele cluburi:  „Se ia prețul cel mai mic, nu se verifică suficient calitatea” +21 foto
Microbuzul închirat pentru cantonamentul echipei de fotbal Dinamo București II a fost implicat într-un accident grav la Câmpulung Muscel (foto: ISU Argeș)
Superliga

Tragedia de la Dinamo 2 Transportator, despre cum procedează unele cluburi: „Se ia prețul cel mai mic, nu se verifică suficient calitatea”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 06.08.2026, ora 06:45
  • Moartea maseurului Constantin Covaciu în accidentul în care a fost implicată echipa secundă a lui Dinamo a readus în discuție modul în care cluburile își aleg firmele de transport.
  • GOLAZO.ro a discutat cu reprezentanta unei companii specializate în transportul echipelor sportive, care susține că multe contracte sunt câștigate exclusiv pe criteriul prețului și că beneficiarii pot solicita documente privind starea tehnică a vehiculelor și siguranța serviciilor.
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După accidentul rutier de la Câmpulung Muscel, în care și-a pierdut viața maseurul de la Dinamo București 2, Constantin Covaciu (58 de ani), Andrei Nicolescu a susținut că Dinamo și-a îndeplinit obligațiile în momentul în care a contractat o firmă autorizată de transport.

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Dinamo: „Era mult mai convenabil și mult mai ușor să închiriem o firmă de transport local

Microbuzul implicat în accident fusese închiriat de Dinamo de la Alindo Impex SRL, societate care operează de mai mulți ani transportul public local tip „maxi-taxi” din Câmpulung Muscel, pe două trasee urbane, în baza unor contracte încheiate cu Primăria condusă de Elena Lasconi.

Cu siguranță, clubul Dinamo a făcut tot ce trebuia să facă într-un astfel de demers. Datorită circumstanțelor, era mult mai convenabil și mult mai ușor să închiriem o firmă de transport local pentru transportul de la hotel la terenul de antrenament”, a declarat Andrei Nicolescu, președintele Consiliului de Administrație al clubului, la Digi Sport.

Oficialul dinamovist a respins ideea că beneficiarul serviciului ar trebui să verifice operatorul de transport.

Nu e responsabilitatea clubului Dinamo să verifice cum se fac acele autorizații”, a afirmat Nicolescu, înainte de a concluziona că „autorul moral al acestor evenimente tragice în România este politicianul român”.

Pentru Dinamo, construcția corectă este aceea a dezvoltării, inclusiv a infrastructurii clubului, ceea ce înseamnă că, probabil, în viitorul apropiat, prima echipă va putea să aibă un autocar cumpărat de club, apoi și echipa a doua va urma să aibă un autocar cumpărat de club. O să avem bani când o să producem. Pentru asta ne luptăm. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo 1948

Transportator de echipe sportive: „Dacă clientul ne cere, punem la dispoziție toate documente legale”

GOLAZO.ro a contactat unul dintre operatorii importanți din județul Argeș specializați în transportul echipelor sportive pentru a afla ce verificări efectuează înainte ca un autocar sau microbuz să plece în cursă și ce documente pot solicita cluburile care închiriază astfel de vehicule.

„De-a lungul celor peste 20 de ani de activitate am colaborat cu Dinamo, echipele mai mici ale clubului, FC Argeș, echipe din Timișoara și anumite federații naționale.

Dacă clientul ne cere să vadă asigurările pentru pasageri sau bagaje, fișele tehnice, auditul tehnic sau orice alte documente legale, le punem la dispoziție întotdeauna. Nu se pune problema”, a declarat pentru GOLAZO.ro Camelia Burtescu, manager de marketing al Continental Fast Line, companie de transport cu sediul în Mioveni.

„Siguranța și confortul pasagerilor sunt pe primul loc”

Reprezentanta companiei susține că diferența dintre un operator specializat și unul care concurează aproape exclusiv prin preț este dată de procedurile interne.

Un transportator serios pune mare accent pe siguranța și confortul pasagerilor. Înainte ca mașina să plece din garaj este verificată.

Avem o procedură internă. După fiecare cursă, șoferul consemnează într-o fișă toate problemele constatate la vehicul, indiferent că este vorba despre un bec ars, un scaun deteriorat sau orice altă defecțiune.

Fișa este verificată de managerul atelierului, care inspectează și autocarul sau microbuzul, iar toate problemele sunt remediate înainte de următoarea cursă. Niciun vehicul nu pleacă la drum cu defecțiuni.

În plus, șoferii noștri nu sunt doar conducători auto. Ei sunt instruiți prin programe de conducere preventivă și protocoale interne de siguranță”, a explicat aceasta.

Galerie foto (21 imagini)

Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro
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„Se ia prețul cel mai mic, nu se verifică suficient calitatea”

În timp ce companiile specializate în transportul echipelor sportive își prezintă public flotele, procedurile de siguranță și portofoliul de clienți, Alindo Impex SRL, firma administrată de Dumitru Colonescu de la care Dinamo a închiriat microbuzul, nu are un site de prezentare și nu promovează public servicii dedicate cluburilor sportive.

Potrivit Cameliei Burtescu, una dintre problemele pieței este că, inclusiv în achizițiile publice, criteriul decisiv rămâne adesea prețul.

Multe achiziții de servicii de transport se fac prin SEAP și se ia prețul cel mai mic. Nu se verifică suficient calitatea”, spune reprezentanta Continental Fast Line.

„Nu ne comparăm cu firmele de tip «el șofer, el patron»”

Aceasta susține că, în transportul dedicat echipelor sportive, alegerea exclusiv după preț poate face diferența între un operator specializat și unul care funcționează cu resurse minime.

Beneficiarul plătește puțin mai mult, dar primește servicii sigure și de calitate. Nu se compară cu firmele de tip «el șofer, el patron», cum le spunem noi în domeniu”, afirmă Camelia Burtescu.

Cât plătesc cluburile pentru închirierea unui autocar sau microbuz

Potrivit tarifelor orientative practicate pe piață, închirierea unui microbuz sau autocar pentru transportul unei echipe costă între 100 și 300 de euro pe zi, în funcție de tipul vehiculului și de serviciile incluse.

  • Microbuz (fără șofer): 100 - 160 de euro/zi.
  • Microbuz (cu șofer inclus): 130 - 200 de euro/zi.
  • Autocare mari: 200 - 300 de euro/zi (în funcție de timpul de staționare și programul șoferului).

În funcție de condițiile contractuale, la tariful de transport se pot adăuga și alte cheltuieli, precum taxele de drum, parcarea sau cazarea șoferilor.

Galerie foto (5 imagini)

Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș
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Am avut firme separate. Am avut transport de la Bucureşti la Câmpulung, iar acolo, pentru că hotelul era situat mai sus, pe un drum complicat pentru autocar, am închiriat două microbuze pentru deplasare Andrei Nicolescu, președinte Dinamo 1948, la Prima TV

Dinamo, parteneriat cu Autoklass pentru prima echipă: Audi pentru staff, Volkswagen pentru jucători

Pe 14 iulie, cu doar 17 zile înaintea tragicului accident în care și-a pierdut viața maseurul Constantin Covaciu, Dinamo anunța un nou parteneriat de mobilitate cu Autoklass.

„Autoklass devine partenerul oficial de mobilitate al clubului Dinamo. Parcul auto al clubului a devenit mai bogat prin mașinile din gama Volkswagen și Audi pe care noul nostru partener de mobilitate ni le-a pus la dispoziție.

Eleganța, modernitatea și viziunea - trei elemente care definesc atât clubul Dinamo, cât și Autoklass, dar mai presus de toate, ambiție neîntreruptă pentru performanță!”.

În cadrul colaborării, clubul a primit spre utilizare autoturisme Volkswagen pentru jucători și modele Audi pentru conducere și staff.

În ziua accidentului de la Câmpulung Muscel, președintele Consiliului de Administrație al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, s-a deplasat la spitalul din municipiu cu un Audi Q7 pus la dispoziție în cadrul acestui parteneriat, pentru a-i vizita pe membrii delegației răniți în accident.

Andrei Nicolescu, președintele Consiliului de Administrație al SC Dinamo 1948 SA, folosește în deplasările de serviciu un Audi Q7 pus la dispoziția clubului de partenerul oficial de mobilitate (captură video: Muscel TV) Andrei Nicolescu, președintele Consiliului de Administrație al SC Dinamo 1948 SA, folosește în deplasările de serviciu un Audi Q7 pus la dispoziția clubului de partenerul oficial de mobilitate (captură video: Muscel TV)
Andrei Nicolescu, președintele Consiliului de Administrație al SC Dinamo 1948 SA, folosește în deplasările de serviciu un Audi Q7 pus la dispoziția clubului de partenerul oficial de mobilitate (captură video: Muscel TV)

Parchetul confirmă deschiderea unui dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă

GOLAZO.ro a solicitat conducerii SC Dinamo 1948 SA un punct de vedere privind modul în care a fost organizat transportul echipei Dinamo 2, criteriile de selectare a firmei Alindo Impex SRL și eventualele modificări ale procedurilor după accidentul din 31 iulie. Până la publicarea articolului, clubul nu a răspuns solicitării.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung a confirmat pentru GOLAZO.ro că, în urma evenimentului rutier din 31 iulie 2026, pe rolul instituției a fost înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

„Având în vedere stadiul anchetei și pentru a nu periclita bunul demers al cauzei penale, nu vă putem comunica mai multe informații”, a menționat în răspuns prim-procurorul Daniel Gheorghe.

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