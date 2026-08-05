„Irațional, dezastruos, catastrofal” Bulgarii râd de U Craiova: „Kairat e un adversar mai greu”. Levski, aproape de play-off-ul Ligii Campionilor

Jurnaliștii bulgari au comparat adversarele celor de la Levski Sofia din preliminariile Ligii Campionilor: Universitatea Craiova și Kairat Almaty.

Ce spun despre campioana României, în rândurile de mai jos.

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Levski a trecut de Craiova în turul 2 preliminar din UCL, după 1-0 la Sofia și 2-2 în Bănie.

Campioana Bulgariei a început la fel și „dubla” cu Kairat din turul 3, impunându-se din nou la limită pe teren propriu, tot cu 1-0. Returul se va disputa marți, de la ora 18:00, în Kazahstan.

Bulgarii râd de Universitatea Craiova, după ce a fost eliminată de Levski

După meciul de pe stadionul „Georgi Asparuhov”, terminat de Kairat cu zero în dreptul șuturilor spre poarta lui Vutsov, jurnaliștii site-ului sportal.bg au transmis un avertisment echipei antrenate de spaniolul Julio Velázquez.

În articolul „Atenție, Levski, Kairat e un adversar mai greu decât campioana României”, aceștia au vorbit despre erorile comise de Universitatea Craiova în „dubla” din turul 2 preliminar.

„Jocul bun al echipei Levski i-a determinat pe mulți oameni din Bulgaria, inclusiv pe specialiștii în fotbal, să nu pună la îndoială calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor, întrucât Kairat nu era «ceva deosebit».

Greșeală! O mare greșeală! Kairat poate să nu fie o echipă atractivă, dar nu este o echipă slabă și neputincioasă.

Dimpotrivă. Cred că este chiar mai greu de eliminat decât Universitatea Craiova. Campioana României a jucat împotriva lui Levski un fotbal atractiv de urmărit, dar irațional și dezastruos, cu jucători puternici și combinații bune în atac, dar, în același timp, catastrofal în apărare.

Exact ceea ce nu este Kairat, iar faptele sunt evidente. Levski a dominat total din punct de vedere al jocului, dar a avut o singură ocazie clară de gol, cea a lui Sula din repriza a doua. Și aceasta a venit în urma unei greșeli a fundașului dreapta al adversarilor, care a permis ca mingea să-l lovească în cap la o centrare aparent nu prea periculoasă venită din dreapta. Câte au fost în cele două meciuri împotriva Universității – 7, 8, 10?

Se pare că această echipă, puțin atractivă, dar greu de învins, va aborda meciul retur aproape în același mod: nu va ataca precum Craiova , ci va miza pe «păcălirea» adversarului.

Kairat are jucători care, într-o situație statică sau un atac episodic, pot crea o problemă pentru un adversar de calibru superior, precum Levski, și, de asemenea, un antrenor gânditor care se adaptează destul de bine la punctele forte ale adversarului.

Pentru ca Levski să-și atingă obiectivul, este absolut necesar ca fotbalul atractiv și ofensiv să facă loc, într-o anumită măsură, pragmatismului, unei evaluări realiste și unei apărări solide.

Împotriva Universității a fost important cine va marca primul în meciul retur, dar în Kazahstan va fi de două ori mai important ca Levski să nu primească primul gol”, au notat jurnaliștii bulgari.

FOTO: Universitatea Craiova - Levski 2-2

Ce urmează pentru Levski, Kairat și Universitatea Craiova

Câștigătoarea dintre Levski și Kairat va juca în play-off-ul Ligii Campionilor cu AEK Atena, campioana Greciei, iar învinsa va retrograda în play-off-ul Europa League, unde va da peste echipa care se va impune în „dubla” PAOK - Anderlecht.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova o să joace joi pe terenul lui KuPS (Finlanda), de la ora 18:00, în turul 3 preliminar din Europa League, returul fiind programat o săptămână mai târziu, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Câștigătoarea va da în play-off-ul Europa League peste învinsa dintre Ararat-Armenia și NK Celje (2-1 în tur), iar pierzătoarea se va duela în play-off-ul Conference League cu învinsa dintre Shamrock Rovers și Egnatia.

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