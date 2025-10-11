Alexandru Băluță (32 de ani) a debutat pentru Los Angeles FC în partida cu Toronto de joi, scor 2-0.

În cadrul etapei 32 din MLS, LAFC s-a impus în fața celor de la Toronto, grație golurilor marcate de Ebobisse (min. 13) și Amaya (min. 69).

LAFC - Toronto 2-0 . Alexandru Băluță a debutat în MLS

Alexandru Băluță a bifat prima sa apariție în campionatul din SUA. Românul a intrat pe teren în minutul 76 al meciului, înlocuindu-l pe Jeremy Ebobisse, marcatorul primului gol.

După aproape două luni de la venirea sa la LAFC, Băluță nu apucase să debuteze pentru că nu obținuse viza P-1 de sportiv pentru a putea juca în SUA.

În momentul sosirii românului la LAFC, antrenorul echipei, Steven Cherundolo, l-a lăudat:

„Băluță e un jucător foarte talentat din punct de vedere tehnic, cu experiență, care poate ajuta cu adevărat în ultima treime a terenului cu finalizări, fie că este vorba de o pasă finală, o finalizare proprie, găsirea de spații libere și oportunități.

Este foarte rapid în spații înguste. Am avut recent câteva meciuri în care nu a fost foarte ușor să spargem blocul defensiv al adversarilor, iar Alex este un jucător care are toate calitățile și experiența necesare pentru a face acest lucru ”, a declarat antrenorul lui LAFC, potrivit lafc.com.

În acest moment, LAFC se află pe locul 3 în Conferința de Vest din America, cu 59 de puncte acumulate.

VIDEO. Rezumatul meciului LAFC - Toronto FC 2-0

Americanii au confundat FCSB cu Steaua

După meciul câștigat cu Toronto joi, Los Angeles FC a scris pe site-ul oficial despre debutul lui Alexandru Băluță în MLS.

Clubul american a scris că jucătorul român a fost transferat din prima ligă din România de la „FC Steaua București”, nu de la FCSB.

„LAFC l-a recrutat pe atacantul Alexandru Bǎluțǎ de la clubul din prima ligă românească FC Steaua București”, potrivit sursei citate anterior.

În tricoul celor de la FCSB, Alexandru Băluță a jucat în 81 de meciuri, a marcat 13 goluri și a oferit 12 pase decisive.

900.000 de euro valorează Alexandru Băluță, conform Transfermarkt

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport