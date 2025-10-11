Lovitură pentru Real! FOTO. Mbappe a marcat o bijuterie de gol, dar s-a accidentat în meciul câștigat de Franța

Kylian Mbappe (26 de ani), atacantul Franței, s-a accidentat la gleznă în meciul contra Azerbaidjanului 3-0.

Fotbalistul de la Real Madrid a deschis scorul după ce a driblat șase fotbaliști azeri.

Kylian Mbappe avea probleme medicale când s-a alăturat lotului național al Franței, iar acestea s-au agravat.

Kylian Mbappe a marcat după ce a driblat șase adversari

În al doilea minut de prelungiri al primei reprize, Kylian Mbappe, aflat la aproximativ 35 de metri de poartă, a început să avanseze spre buturile azerilor.

Atacantul a reușit un slalom printre șase fotbaliști ai oaspeților, a intrat în careu și a marcat printr-un șut pe jos, în colțul drept al porții lui Magomedaliyev.

Kylian Mbappe se află pe locul 2 în topul marcatorilor all-time ai naționalei Franței, cu 53 de reușite. Atacantul este depășit doar de „vârful” lui LOSC Lille, Olivier Giroud, 57 de goluri.

Kylian Mbappe s-a accidentat spre finalul partidei

Evoluția impresionantă a lui Kylian Mbappe a fost umbrită de accidentarea suferită la gleznă în ultimele minute ale partidei.

După un contact cu Khaybulayev la mijlocul terenului, atacantul francez a făcut semn către banca tehnică pentru a cere înlocuirea.

„Durerea se diminuează odată cu odihna. Într-un meci, contactul este inevitabil.

Îl vom evalua. Are un disconfort care nu este ideal pentru el”, a spus Didier Deschamps, selecționerul Franței, la conferința de presă, potrivit marca.com.

Kylian Mbappe a părăsit cantonamentul echipei naționale a Franței și va reveni la Madrid, susține publicația iberică.

A primit o altă lovitură la aceeași gleznă unde mai fusese accidentat. Didier Deschamps, selecționerul Franței

Atacantul va rata meciul naționalei Franței împotriva Islandei, ce va avea loc luni, 13 octombrie, de la ora 21:45 (ora României), în preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Kylian Mbappe, cifre impresionante la Real Madrid

Kylian Mbappe traversează o formă excelentă, reușind să ajungă la 10 meciuri consecutive în care marchează atât pentru echipa națională, cât și pentru echipa de club.

180 de milioane de euro este cota de piață a lui Kylian Mbappe, conform Transfermarkt

Pentru Real Madrid, atacantul francez a înscris 59 de goluri și a oferit șapte pase decisive în 68 de meciuri jucate.

