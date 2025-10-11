Gele se apără cu statistici Francezul dezvăluie de ce nu s-a impus la FCSB + Ce spune despre o revenire în România
Jordan Gele FOTO: SportPictures
Gele se apără cu statistici Francezul dezvăluie de ce nu s-a impus la FCSB + Ce spune despre o revenire în România

alt-text Gabriel Neagu
Publicat: 11.10.2025, ora 11:55
alt-text Actualizat: 11.10.2025, ora 11:55
  • Jordan Gele (34 de ani) a explicat de ce nu s-a impus în lotul celor de la FCSB.
  • Atacantul francez a vorbit și despre o posibilă revenire în Superliga.

Jordan Gele a rezistat 6 luni la FCSB, după ce a fost cumpărat, în februarie 2025, de campioana en-titre de la Unirea Slobozia, în schimbul a 300.000 de euro.

Jordan Gele, despre perioada petrecută la FCSB: „A fost dificil să mi se dea șanse”

Întrebat despre motivul pentru care nu s-a impus la FCSB, Jordan Gele a mărturisit că a primit puține minute de joc, în condițiile în care echipa juca foarte bine.

„În momentul în care am fost acolo, echipa câștiga fiecare meci și a fost mai dificil să mi se dea mai multe șanse, așa că a trebuit să mă concentrez pe ceea ce urma să aduc venind de pe bancă”, a spus Jordan Gele, potrivit digisport.ro.

Atacantul francez consideră că a reușit să aibă cifre bune pentru numărul de minute jucate: „Și cu minutele pe care le-am primit, nu cred că am făcut-o rău. 346 de minute, un gol, două pase decisive, un penalty provocat”.

Jordan Gele a primit oferte din Superliga, însă nu a reușit să ajungă în timp util la un acord cu conducerea „roș-albaștrilor”. Astfel, și-a îndreptat atenția către Al-Kharaitiyat, în liga secundă din Qatar.

„Este adevărat că au fost unele propuneri din România, dar a trebuit să găsesc un numitor comun cu FCSB și a durat ceva timp. Apoi a apărut oportunitatea din străinătate și a fost foarte interesantă. Așa că am luat decizia, împreună cu agentul meu Ousmane Viera, să plecăm în Qatar”, a continuat atacantul.

Jordan Gele lasă „portița deschisă” pentru Superliga

Atacantul francez nu neagă posibilitatea de a reveni, în viitor, în fotbalul românesc. Totuși, în acest moment se concentrează pe angajamentul din Qatar.

Nu știu ce va fi în viitor, mulți fotbaliști au jucat în România, au plecat și apoi s-au întors, așa că nu știm viitorul. Deci poate da, poate nu. Acum trebuie să dau tot ce pot acolo unde sunt”, a conchis Jordan Gele.

Contractul francezului cu Al-Kharaitiyat este valabil până la sfârșitul acestui sezon.

Jordan Gele s-a reinventat în Qatar

Jordan Gele traversează o formă bună în fotbalul qatarez. Atacantul a reușit să se impună în cele două luni petrecute la Al-Kharaitiyat.

Fostul fotbalist al celor de la FCSB a reușit să marcheze 3 goluri și a oferit o pasă decisivă în 5 partide disputate, fiind integralist în 4 confruntări.

250.000 de euro
este cota de piață a lui Jordan Gele, conform Transfermarkt

Al-Kharaitiyat se află pe locul 7 în Liga 2 din Qatar, cu un punct obținut în 3 meciuri.

