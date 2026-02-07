CFR CLUJ - U CLUJ. Fanii celor două echipe au creat o atmosferă electrizantă la derby-ul din Gruia.

Suporterii celor două rivale din oraș au luat cu asalt stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” pentru a asista la episodul 87 din derby-ul Clujului.

CFR CLUJ - U CLUJ. Spectacol în tribunele stadionului din Gruia

Înainte ca Rareș Vidican să fluiere startul partidei, cei aproximativ 3.000 de fani ai celor de la U Cluj au afișat o scenografie formată din mai multe stegulețe alb-negre, alături de un banner cu mesajul: „Tradiție studențească din anul 1919” (n.r. anul în care a fost fondată U Cluj).

De partea cealaltă, suporterii celor de la CFR Cluj s-au rezumat la a cânta și a flutura steaguri în culorile favoriților.

Golul lui Djokovic a aprins atmosfera

În minutul 5 al partidei din Gruia, Damjan Djokovic (35 de ani) a deschis scorul pentru gazde, moment în care „centralul” meciului a fost nevoit să întrerupă jocul pentru câteva momente.

Ultrașii din peluza lui U Cluj au aprins mai multe torțe pe care le-au aruncat în direcția portarului rivalei, Mihai Popa.

Fanii „șepcilor roșii” au încercat să-și încurajeze favoriții, dar apărarea formației antrenate de Cristiano Bergodi a mai cedat odată.

Lorenzo Biliboc (19 ani) a dus scorul la 2-0 pentru gazde în minutul 10. U a reușit să reducă din handicap prin Dan Nistor (37 de ani), în minutul 29, dar Mario Camora (39 de ani) a refăcut diferența de două goluri chiar înainte de pauză.

Citește și

