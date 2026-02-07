„E clar că nu dorește să semneze” Dinamo, pe cale să rateze un mare obiectiv: „Am făcut eforturi inimaginabile”

Andrei Nicolescu (49 de ani) a vorbit despre stadiul negocierilor cu Kennedy Boateng (29 de ani) și Eddy Gnahore (32 de ani), jucători aflați în ultimele 6 luni de contract.

Președintele lui Dinamo a tramsmis că a făcut eforturi mari pentru a-l păstra pe Boateng și pentru sezonul viitor, însă fundașul togolez nu e tentat de ofertele „câinilor”.

Andrei Nicolescu, despre negocierile cu Boateng: „E clar că nu dorește să semneze”

„E clar că Boateng nu își dorește să prelungească înțelegerea cu Dinamo. Noi am făcut niște eforturi inimaginabile în direcția asta. Ce să facem? Are și o discuție pentru un transfer încă de acum, însă nu cred că Dinamo va acționa în direcția asta.

Noi eram în insolvență când a venit și aveam niște limite. E ușor de spus acum de ce nu i-am făcut contractul mai lung, dar nu aveam posibilitatea atunci. Eu zic că Dinamo a scos maximum din contractul lui Boateng. A avut un jucător pe care s-a putut baza și a avut niște performanțe bune la un preț corect pentru Liga 1.

Există o ofertă pentru el, un club care își poate permite să-i plătească un salariu de 3-4 ori mai mare”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Oficialul lui Dinamo a vorbit și despre discuțiile cu Gnahore, celălalt jucător important aflat în ultimele luni de contract.

„Negocierile cu Gnahore nu sunt sistate. Am spus că, pentru că avem o relație foarte bună cu el, nu e o prioritate să deschidem acum discuțiile. Prioritățile noastre au fost să vedem ce se întâmplă cu Perica, să vedem cum putem să soluționăm problema cu Boateng.

Astea au fost prioritățile. N-a fost o prioritate, nu înseamnă că nu vom discuta, Gnahore știe că vom discuta. El se simte foarte bine aici. Știu ce discuții a avut, oferte bune, duble și le-a refuzat”, a explicat Andrei Nicolescu.

4 goluri a marcat Boateng în 24 de meciuri pentru Dinamo, în acest sezon de Liga 1

În plus, Nicolescu a vorbit și despre relația cu Cătălin Cîrjan, care a semnat astăzi prelungirea cu formația „alb-roșie”.

„Cîrjan a prelungit, era o chestiune normală. O anunțasem deja, astăzi s-a oficializat. Înțelegerea se știe, e pentru ambele părți o formă de respect. Devine un simbol sau o valoare a lui Dinamo”, a mai transmis Nicolescu.

