Alexandru Chipciu (37 de ani), fundașul lui U Cluj, nu se gândește la o retragere oficială de la echipa națională, chiar dacă nu știe dacă va mai fi convocat.

Fotbalistul spune că privește naționala ca pe o datorie față de fotbalul românesc.

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Chipciu a debutat la prima reprezentativă în 2011 și a strâns 51 de selecții și 6 goluri.

Alex Chipciu, mesaj despre echipa națională: „ N-am puterea să mă retrag”

„Să mă retrag de la națională? N-am niciun gând negativ despre jucătorii care s-au retras de la națională. Ne-a vizitat ieri Toșca și el s-a retras de la națională acum mulți ani.

Eu parcă am avut jena asta și am avut momente de-a lungul carierei când îmi spuneam că e gata. Și când eram la Anderlecht am avut o perioadă în care îmi ziceam asta.

Dar parcă n-am puterea, chiar dacă nu voi mai veni la națională, să mă retrag. S-a retras Hagi, au fost niște motive”, a spus fotbalistul, conform orangesport.ro.

Chipciu a explicat că echipa națională l-a ajutat în carieră și că, din acest motiv, simte că trebuie să rămână disponibil până la capăt.

Eu am văzut naționala ca pe ceva ce trebuie să o servești. E și naționala României, m-a și ajutat în carieră. Transferul la Anderlecht tot prin națională a venit. Trebuie să o servești până în ultima clipă. Și am servit-o cât am putut, până în ultima clipă. Și dacă va mai fi vreo situație în care voi mai fi convocat la națională... Am și entuziasm, pentru că am fost la meciul cu Țara Galilor și l-am văzut pe viu. Alex Chipciu, fundaș român

Chipciu a vorbit și despre numirea lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei:

„Faptul că a venit Hagi îmi dă și mie starea că se poate. Parcă începi iar să crezi că te poți califica. La EURO te poți califica mai ușor decât la Mondial și sunt alături de ei.

Sunt și curios. Și pe Coubiș îl întrebam: «Bă, cum e la antrenamente? Ce lucrează Hagi?». Și la domnul Lucescu îmi doream foarte mult să văd ideea de fotbal, pentru că au fost antrenorii cei mai mari din istoria României.

Și sunt primii de la care trebuie să învățăm, dacă vrem să fim și noi antrenori”.

Alexandru Chipciu a făcut parte din lotul României la EURO 2016, unde a jucat 108 minute în două meciuri.

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