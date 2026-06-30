„N-am puterea să mă retrag” Alex Chipciu, mesaj despre echipa națională: „Hagi îmi dă starea că se poate”
Alex Chipciu. Foto: Sportpictures
Superliga

„N-am puterea să mă retrag” Alex Chipciu, mesaj despre echipa națională: „Hagi îmi dă starea că se poate”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 23:33
  • Alexandru Chipciu (37 de ani), fundașul lui U Cluj, nu se gândește la o retragere oficială de la echipa națională, chiar dacă nu știe dacă va mai fi convocat.
  • Fotbalistul spune că privește naționala ca pe o datorie față de fotbalul românesc.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Chipciu a debutat la prima reprezentativă în 2011 și a strâns 51 de selecții și 6 goluri.

„Ori joc fotbal, ori plec la lucru” Andrei Coubiș, dezvăluiri despre momentul care i-a schimbat cariera: a fost dat afară de la AC Milan
Citește și
„Ori joc fotbal, ori plec la lucru” Andrei Coubiș, dezvăluiri despre momentul care i-a schimbat cariera: a fost dat afară de la AC Milan
Citește mai mult
„Ori joc fotbal, ori plec la lucru” Andrei Coubiș, dezvăluiri despre momentul care i-a schimbat cariera: a fost dat afară de la AC Milan

Alex Chipciu, mesaj despre echipa națională: „N-am puterea să mă retrag”

„Să mă retrag de la națională? N-am niciun gând negativ despre jucătorii care s-au retras de la națională. Ne-a vizitat ieri Toșca și el s-a retras de la națională acum mulți ani.

Eu parcă am avut jena asta și am avut momente de-a lungul carierei când îmi spuneam că e gata. Și când eram la Anderlecht am avut o perioadă în care îmi ziceam asta.

Dar parcă n-am puterea, chiar dacă nu voi mai veni la națională, să mă retrag. S-a retras Hagi, au fost niște motive”, a spus fotbalistul, conform orangesport.ro.

Chipciu a explicat că echipa națională l-a ajutat în carieră și că, din acest motiv, simte că trebuie să rămână disponibil până la capăt.

Eu am văzut naționala ca pe ceva ce trebuie să o servești. E și naționala României, m-a și ajutat în carieră. Transferul la Anderlecht tot prin națională a venit. Trebuie să o servești până în ultima clipă. Și am servit-o cât am putut, până în ultima clipă. Și dacă va mai fi vreo situație în care voi mai fi convocat la națională... Am și entuziasm, pentru că am fost la meciul cu Țara Galilor și l-am văzut pe viu. Alex Chipciu, fundaș român

Chipciu a vorbit și despre numirea lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei:

„Faptul că a venit Hagi îmi dă și mie starea că se poate. Parcă începi iar să crezi că te poți califica. La EURO te poți califica mai ușor decât la Mondial și sunt alături de ei.

Sunt și curios. Și pe Coubiș îl întrebam: «Bă, cum e la antrenamente? Ce lucrează Hagi?». Și la domnul Lucescu îmi doream foarte mult să văd ideea de fotbal, pentru că au fost antrenorii cei mai mari din istoria României.

Și sunt primii de la care trebuie să învățăm, dacă vrem să fim și noi antrenori”.

Alexandru Chipciu a făcut parte din lotul României la EURO 2016, unde a jucat 108 minute în două meciuri.

Citește și

„E ca și cum l-ai înlocui pe Mbappe” Iftime, comparație inedită pentru jucătorul de la Botoșani care a primit ofertă din străinătate
Superliga
22:56
„E ca și cum l-ai înlocui pe Mbappe” Iftime, comparație inedită pentru jucătorul de la Botoșani care a primit ofertă din străinătate
Citește mai mult
„E ca și cum l-ai înlocui pe Mbappe” Iftime, comparație inedită pentru jucătorul de la Botoșani care a primit ofertă din străinătate
„Întotdeauna m-am simțit bosniac” Bajraktarevic a eliminat România. Acum înfruntă cu Bosnia la Mondial Statele Unite, țara sa natală
Campionatul Mondial
22:22
„Întotdeauna m-am simțit bosniac” Bajraktarevic a eliminat România. Acum înfruntă cu Bosnia la Mondial Statele Unite, țara sa natală
Citește mai mult
„Întotdeauna m-am simțit bosniac” Bajraktarevic a eliminat România. Acum înfruntă cu Bosnia la Mondial Statele Unite, țara sa natală

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
echipa nationala a romaniei liga 1 romania alexandru chipciu
Știrile zilei din sport
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Superliga
30.06
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Citește mai mult
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Campionatul Mondial
30.06
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Citește mai mult
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Tenis
30.06
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Citește mai mult
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Continuă plecările la Dinamo  Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Superliga
30.06
Continuă plecările la Dinamo Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Citește mai mult
Continuă plecările la Dinamo  Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF
„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF
09:33
„Are un fizic ieșit din comun” Victor Angelescu, noi detalii despre transferurile efectuate de Rapid » Graovac, așteptat în Giulești
„Are un fizic ieșit din comun” Victor Angelescu, noi detalii despre transferurile efectuate de Rapid » Graovac, așteptat în Giulești
08:30
Franța, ce show! Norvegia și Mexic merg și ele mai departe în optimi » Programul următoarelor meciuri
Franța, ce show! Norvegia și Mexic merg și ele mai departe  în optimi » Programul următoarelor meciuri
00:10
Învinsă la revenirea la Wimbledon Serena Williams, out în primul tur » Fosta lideră mondială a pierdut în fața unei jucătoare de 20 de ani
Învinsă la revenirea la Wimbledon Serena Williams, out în primul tur  » Fosta lideră mondială a pierdut în fața unei jucătoare de 20 de ani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Top stiri
Cum arată  stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Superliga
30.06
Cum arată stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Citește mai mult
Cum arată  stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Baschet
30.06
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Citește mai mult
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Liga Campionilor
30.06
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Citește mai mult
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația
B365
04:11
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația
Citește mai mult
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 21 rapid 18 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share