Valeriu Iftime (66 de ani), finanțatorul celor de la FC Botoșani, a vorbit despre posibila plecare a lui Sebastian Mailat (28 de ani) de la formația din Liga 1.

Iftime a comparat importanța atacantului pentru echipă cu cea a lui Kylian Mbappe (27 de ani) la Real Madrid, păstrând proporțiile :D

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Mailat ar avea o ofertă din străinătate, iar Botoșani a stabilit suma pentru care este dispusă să-l lase să plece.

Iftime, comparație tare despre Mailat: „E ca și cum l-ai înlocui pe Mbappe”

Iftime spune că discuțiile nu sunt închise și că așteaptă răspunsul clubului interesat de atacantul cotat la un milion de euro de Transfermarkt.

„Mailat are ofertă, este o sumă cerută de noi. În general nu pleacă cel care a cerut. Ei au spus că o au în vedere, doar că orice discuție descurajează copilul, dar când știe că pleacă e altceva.

El dacă pleacă, clubul pierde, câștigă financiar, dar orice plecare de fotbalist presupune asta. E greu să îl înlocuiești pe Mailat, ca și cum l-ai înlocui pe Mbappe dacă pleacă de la Real Madrid, păstrând proporțiile ”, a spus Iftime, conform gsp.ro.

15 goluri și 5 pase decisive a reușit Sebastian Mailat pentru FC Botoșani în sezonul 2025-2026, în 40 de meciuri

Valeriu Iftime a vorbit și despre felul în care clubul reușește să readucă jucători care au mai trecut pe la Botoșani.

„Botoșaniul are ceva de zona umană, dă senzația că te întorci acasă la părinți, dar de asta se întorc înapoi la noi.

E respect, frumos, se relaxează mereu. Noi avem talentul clubului «bumerang», fotbalistul pleacă și după se întoarce. E doar o glumă, nu facem asta intenționat”, a mai spus Iftime.

FC Botoșani se pregătește pentru noul sezon fără un obiectiv anunțat clar. Iftime a explicat că ținta echipei va depinde de lotul final.

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Sebastian Mailat a marcat 38 de goluri în 107 meciuri pentru FC Botoșani. Kylian Mbappe a reușit 86 de goluri în 103 meciuri pentru Real Madrid.

De-a lungul carierei, Mailat a mai jucat la Poli Timișoara, CFR Cluj, FC Voluntari, Gaz Metan Mediaș, Sepsi, U Cluj și Suwon Samsung Bluewings, în Coreea de Sud.

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