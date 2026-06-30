„Întotdeauna m-am simțit bosniac” Bajraktarevic a eliminat România. Acum înfruntă cu Bosnia la Mondial Statele Unite, țara sa natală

Esmir Bajraktarevic, 21 de ani, a înscris în meciul Bosnia - România 3-1, decisiv în preliminariile Mondialului. Primul său gol pentru națională.

La turneul final, colegul lui Dennis Man la PSV a jucat în toate cele trei partide din grupa Bosniei. Acum, înfruntă SUA în „16-imile” CM. Țara sa natală.

Ce a spus extrema despre Bosnia și părinții lui, care au trăit războiul și masacrul de la Srebenica.

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Esmir Bajraktarevic e unul dintre jucătorii de mare viitor ai Bosniei. Dar el s-a născut pe 10 martie 2005 într-un orășel din Statele Unite, Appleton, în Wisconsin.

Pe 1 iulie, la San Francisco, extrema se pregătește să joace împotriva țării natale: SUA - Bosnia, la San Francisco.

Bajraktarevic, avertizat de Dest: „A ales între SUA și Bosnia. Sper că va regreta”

A crescut în State, acolo a descoperit fotbalul, evoluând și la selecționatele de juniori americane.

Dar a ales să reprezinte țara părinților săi la seniori. În septembrie 2024, a debutat pentru Bosnia, devenită și țara sa. Are dublă cetățenie.

În preliminariile CM, a marcat la victoria decisivă contra României (3-1) un gol superb, în vinclu. Primul la națională.

Esmir Bajraktarević with a worldie 🤩



His goal takes top spot in MD9 🥇#EQGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/iMuDeokxhE — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 17, 2025

Și-a împlinit visul de a purta tricoul „dragonilor” la Mondial în toate cele trei partide din grupă (1-1 cu Canada, 1-4 cu Elveția, 3-1 cu Qatar). Miercuri, e gata de înfruntarea cu SUA.

Sergino Dest, coleg cu el și cu Dennis Man la PSV Eindhoven, i-a transmis un mesaj care a sunat a avertisment.

Bajraktarevic a ales între SUA și Bosnia. A preferat cealaltă parte și sper că va regreta miercuri Sergino Dest, internațional american

Ce înseamnă Bosnia pentru Bajraktarevic: „Cel mai puternic sentiment”

Esmir nu regretă însă. Bosnia îl leagă profund de rădăcinile sale.

„Părinții au avut lacrimi în ochi și la debutul meu, și la primul gol marcat la națională. Am fost mai mult decât mândru”, a povestit atacantul într-un interviu pentru ESPN.

Debutul lui Bajraktarevic la Mondial, Bosnia - Canada 1-1. Foto: Imago

„Sunt foarte mândru de fiecare dată când joc pentru Bosnia, e un sentiment deosebit. E locul de unde vin părinții mei. Întotdeauna m-am simțit astfel, m-am simțit bosniac. E cel mai puternic sentiment”.

Când joc pentru Bosnia, joc pentru țara mea. O țară mai mică, în care mă simt ca în familie Esmir Bajraktarevic, internațional bosniac

Bajraktarevic: de la tricoul lui Dzeko la Srebenica părinților

În copilărie, alerga în curtea casei îmbrăcat în tricoul lui Edin Dzeko. A ajuns să-i fie coechipier la națională. Și la Mondial.

Bajraktarevic contra tuturor, în meciul cu Elveția, de la Mondial. Foto: Imago

„În inima mea, am știut întotdeauna, de când eram mic, că voi alege Bosnia în cele din urmă”.

A explicat că a ales Bosnia și pentru locul de origine al părinților lui. Ambii s-au născut la Srebenica, orașul masacrului din iulie 1995.

8.372 de bărbați și băieți bosniaci au fost uciși de trupele generalului Ratko Mladic (armata republicii Srpska), condamnat la închisoare pe viață de tribunalul de la Haga pentru crime de război, crime împotriva umanității și genocid

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