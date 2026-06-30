„Întotdeauna m-am simțit bosniac” Bajraktarevic a eliminat România. Acum înfruntă cu Bosnia la Mondial Statele Unite, țara sa natală
Esmir Bajraktarevic are 19 selecții pentru Bosnia (un gol, două assisturi). Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Întotdeauna m-am simțit bosniac” Bajraktarevic a eliminat România. Acum înfruntă cu Bosnia la Mondial Statele Unite, țara sa natală

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 22:22
  • Esmir Bajraktarevic, 21 de ani, a înscris în meciul Bosnia - România 3-1, decisiv în preliminariile Mondialului. Primul său gol pentru națională.
  • La turneul final, colegul lui Dennis Man la PSV a jucat în toate cele trei partide din grupa Bosniei. Acum, înfruntă SUA în „16-imile” CM. Țara sa natală. 
  • Ce a spus extrema despre Bosnia și părinții lui, care au trăit războiul și masacrul de la Srebenica.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Esmir Bajraktarevic e unul dintre jucătorii de mare viitor ai Bosniei. Dar el s-a născut pe 10 martie 2005 într-un orășel din Statele Unite, Appleton, în Wisconsin.

Concluzia Mondialului dezastru Olandezii, făcuți praf acasă. Selecționerul Koeman și căpitanul Van Dijk nu mai au scăpare
Citește și
Concluzia Mondialului dezastru Olandezii, făcuți praf acasă. Selecționerul Koeman și căpitanul Van Dijk nu mai au scăpare
Citește mai mult
Concluzia Mondialului dezastru Olandezii, făcuți praf acasă. Selecționerul Koeman și căpitanul Van Dijk nu mai au scăpare

Pe 1 iulie, la San Francisco, extrema se pregătește să joace împotriva țării natale: SUA - Bosnia, la San Francisco.

Bajraktarevic, avertizat de Dest: „A ales între SUA și Bosnia. Sper că va regreta”

A crescut în State, acolo a descoperit fotbalul, evoluând și la selecționatele de juniori americane.

Dar a ales să reprezinte țara părinților săi la seniori. În septembrie 2024, a debutat pentru Bosnia, devenită și țara sa. Are dublă cetățenie.

În preliminariile CM, a marcat la victoria decisivă contra României (3-1) un gol superb, în vinclu. Primul la națională.

Și-a împlinit visul de a purta tricoul „dragonilor” la Mondial în toate cele trei partide din grupă (1-1 cu Canada, 1-4 cu Elveția, 3-1 cu Qatar). Miercuri, e gata de înfruntarea cu SUA.

Sergino Dest, coleg cu el și cu Dennis Man la PSV Eindhoven, i-a transmis un mesaj care a sunat a avertisment.

Bajraktarevic a ales între SUA și Bosnia. A preferat cealaltă parte și sper că va regreta miercuri Sergino Dest, internațional american

Ce înseamnă Bosnia pentru Bajraktarevic: „Cel mai puternic sentiment”

Esmir nu regretă însă. Bosnia îl leagă profund de rădăcinile sale.

„Părinții au avut lacrimi în ochi și la debutul meu, și la primul gol marcat la națională. Am fost mai mult decât mândru”, a povestit atacantul într-un interviu pentru ESPN.

Debutul lui Bajraktarevic la Mondial, Bosnia - Canada 1-1. Foto: Imago Debutul lui Bajraktarevic la Mondial, Bosnia - Canada 1-1. Foto: Imago
Debutul lui Bajraktarevic la Mondial, Bosnia - Canada 1-1. Foto: Imago

„Sunt foarte mândru de fiecare dată când joc pentru Bosnia, e un sentiment deosebit. E locul de unde vin părinții mei. Întotdeauna m-am simțit astfel, m-am simțit bosniac. E cel mai puternic sentiment”.

Când joc pentru Bosnia, joc pentru țara mea. O țară mai mică, în care mă simt ca în familie Esmir Bajraktarevic, internațional bosniac

Bajraktarevic: de la tricoul lui Dzeko la Srebenica părinților

În copilărie, alerga în curtea casei îmbrăcat în tricoul lui Edin Dzeko. A ajuns să-i fie coechipier la națională. Și la Mondial.

Bajraktarevic contra tuturor, în meciul cu Elveția, de la Mondial. Foto: Imago Bajraktarevic contra tuturor, în meciul cu Elveția, de la Mondial. Foto: Imago
Bajraktarevic contra tuturor, în meciul cu Elveția, de la Mondial. Foto: Imago

„În inima mea, am știut întotdeauna, de când eram mic, că voi alege Bosnia în cele din urmă”.

A explicat că a ales Bosnia și pentru locul de origine al părinților lui. Ambii s-au născut la Srebenica, orașul masacrului din iulie 1995.

8.372 de bărbați
și băieți bosniaci au fost uciși de trupele generalului Ratko Mladic (armata republicii Srpska), condamnat la închisoare pe viață de tribunalul de la Haga pentru crime de război, crime împotriva umanității și genocid

Citește și

„Trăiesc într-un univers paralel” Selecționerul și cancelarul Germaniei, țintele unui atac devastator. Pe cine vor nemții antrenor
Campionatul Mondial
14:20
„Trăiesc într-un univers paralel” Selecționerul și cancelarul Germaniei, țintele unui atac devastator. Pe cine vor nemții antrenor
Citește mai mult
„Trăiesc într-un univers paralel” Selecționerul și cancelarul Germaniei, țintele unui atac devastator. Pe cine vor nemții antrenor
În genunchi pentru fiul pierdut FOTO. Gakpo trăia o dramă. A început să plângă după ce a înscris golul Olandei, învinsă la penaltyuri de Maroc
Campionatul Mondial
08:55
În genunchi pentru fiul pierdut FOTO. Gakpo trăia o dramă. A început să plângă după ce a înscris golul Olandei, învinsă la penaltyuri de Maroc
Citește mai mult
În genunchi pentru fiul pierdut FOTO. Gakpo trăia o dramă. A început să plângă după ce a înscris golul Olandei, învinsă la penaltyuri de Maroc

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
SUA Campionatul Mondial bosnia Esmir Bajraktarevic
Știrile zilei din sport
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Superliga
30.06
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Citește mai mult
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Campionatul Mondial
30.06
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Citește mai mult
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Tenis
30.06
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Citește mai mult
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Continuă plecările la Dinamo  Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Superliga
30.06
Continuă plecările la Dinamo Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Citește mai mult
Continuă plecările la Dinamo  Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF
„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF
09:33
„Are un fizic ieșit din comun” Victor Angelescu, noi detalii despre transferurile efectuate de Rapid » Graovac, așteptat în Giulești
„Are un fizic ieșit din comun” Victor Angelescu, noi detalii despre transferurile efectuate de Rapid » Graovac, așteptat în Giulești
08:30
Franța, ce show! Norvegia și Mexic merg și ele mai departe în optimi » Programul următoarelor meciuri
Franța, ce show! Norvegia și Mexic merg și ele mai departe  în optimi » Programul următoarelor meciuri
00:10
Învinsă la revenirea la Wimbledon Serena Williams, out în primul tur » Fosta lideră mondială a pierdut în fața unei jucătoare de 20 de ani
Învinsă la revenirea la Wimbledon Serena Williams, out în primul tur  » Fosta lideră mondială a pierdut în fața unei jucătoare de 20 de ani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Top stiri
Cum arată  stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Superliga
30.06
Cum arată stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Citește mai mult
Cum arată  stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Baschet
30.06
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Citește mai mult
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Liga Campionilor
30.06
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Citește mai mult
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația
B365
04:11
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația
Citește mai mult
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 21 rapid 18 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share