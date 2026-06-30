„Ori joc fotbal, ori plec la lucru” Andrei Coubiș, dezvăluiri despre momentul care i-a schimbat cariera: a fost dat afară de la AC Milan +6 foto
Andrei Coubiș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

„Ori joc fotbal, ori plec la lucru” Andrei Coubiș, dezvăluiri despre momentul care i-a schimbat cariera: a fost dat afară de la AC Milan

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 23:08
  • Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul celor de la U Cluj, a vorbit perioada petrecută în Italia și despre momentul în care a înțeles că trebuie să-și schimbe atitudinea față de fotbal.
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Coubiș a recunoscut că la Milano nu a avut mereu atitudinea potrivită, iar îndepărtarea de la AC Milan a fost momentul care l-a trezit.

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Andrei Coubiș, dezvăluiri despre momentul care i-a schimbat cariera

Născut la Milano din părinți români, Coubiș a ajuns în academia lui AC Milan în 2019 și a trecut apoi prin echipele Primavera și Milan Futuro. Ulterior a fost împrumutat și apoi vândut definitiv la Sampdoria.

În ianuarie 2026, fundașul central a venit la U Cluj de la echipa din Genova.

„Sincer, n-am avut niciodată cine ştie ce motivație, după 5 ani la Milan am fost dat afară pentru că eram un pic mai «nebun» să spunem, şi atunci am înţeles că ori joc fotbal, ori o să trebuiască să plec la lucru şi am ales prima!

Atunci am înţeles că dacă vreau să fac ce îmi place, trebuie să mă pun să lucrez mai mult”, a spus Coubiș, conform orangesport.ro.

19 meciuri
a bifat Coubiș până acum în tricoul lui U Cluj. Fundașul a marcat două goluri, ambele împotriva Oțelului: unul în Cupă, la 2-0, și unul în campionat, la 4-0. A oferit și un assist în victoria cu FC Botoșani, 3-1, din returul sezonului regulat

Fundașul spune că venirea la U Cluj i-a schimbat și felul în care se raportează la România.

„M-am născut la Milano, toată viața la Milano, dar în fiecare an, de 2 ori pe an, mă întorceam în România, că aveam bunici aici.

Ai mei acasă m-au învățat limba română, după cum se poate auzi. În rest, nu prea am avut prea mare legătură cu România în viața mea. Acum, că am venit să joc, e altceva.

Complet diferit tot, altceva. Viața simplă, la țară, făceam ceea ce fac copiii: joc fotbal, mai stai cu bunicii, umbli cu bicicleta, nimic extraordinar”, a dezvăluit fundașul de la U Cluj.

Andrei Coubiș (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Andrei Coubiș (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (6 imagini)

Andrei Coubiș (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Andrei Coubiș (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Andrei Coubiș (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Andrei Coubiș (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Andrei Coubiș (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Cu U Cluj, Coubiș este vicecampion și finalist al Cupei României. Evoluțiile sale excelente din acest sezon i-au adus și convocarea la echipa națională.

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