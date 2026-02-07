Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”

CFR Cluj - U Cluj 3-2. Alexandru Chipciu (36 de ani), căpitanul „șepcilor roșii”, a răbufnit la adresa lui Andrei Cordea, cu care s-a contrat în timpul derby-ului.

Chipciu a apărut la interviuri cu o vânătaie mare sub ochiul drept, pe care susține că i-a făcut-o Cordea cu o lovitură în timpul meciului.

CFR Cluj - U Cluj 3-2 . Alexandru Chipciu: „Cordea a sărit numai în piscină”

„M-a lovit Cordea în timpul meciului. Mai mult de galben nu era, doar că m-a deranjat că se lovea de mine și țipa pe acolo. Avea La Familia o melodie în care ziceau «Nu mai sunteți băieți».

Nici nu mă interesează, sincer, de la ce a plecat conflictul. Dar dacă ești bătbat... Nu vreau să fiu sexist, să zic de femei, că ele nu sunt puternice. Dar dacă ești tare, fii tare și nu mai sări în piscină. Au sărit numai în piscină”, a spus Chipciu la Prima Sport.

Căpitanul lui U se referă la melodia „Foame de bani” a trupei La Familia, unde există versul: „O dați în avocați, nu mai sunteți băieți, nu mai sunteți vagabonzi”.

Chipciu s-a declarat mândru de modul în care echipa sa a arătat la derby.

„Un război pe care l-am pierdut, dar, sincer, îmi place cum l-am pierdut. Aș vrea să pierd astfel de războaie, adică mă refer la tot meciul. OK, am făcut trei greșeli foarte mari, sau două foarte mari aș spune, și au profitat de ele. Dar, per total, îmi plac războaiele astea și să fiu în echipa asta.

Sincer, în prima repriză eram foarte, foarte nervos. Dar acum, după meci, nu pot să am decât mândrie față de colegii mei. OK, am greșit, s-a greșit la goluri, dar sunt mândru de cum am arătat și cred că dacă vom arăta așa, o să fim în play-off. Dacă vom arăta așa, n-aveam cum să fim în play-off.

Îmi doresc, în fotbal, să fiu de partea asta, chiar dacă mai și pierzi uneori”, a spus Chipciu.

FOTO. Scandalul de la finalul partidei U Cluj - CFR Cluj 3-2

VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport