„M-am enervat la penalty-uri”  Alexandru Chipciu, după ce U Cluj s-a calificat în finala Cupei: „Am țipat mai mult la arbitru decât la colegi” 
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 23:01
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 23:01

U Cluj s-a calificat în finala Cupei României, ca urmare a victoriei obținute la penalty-uri în fața grupării piteștene.

FC ARGEȘ - U CLUJ. Alexandru Chipciu: „Am țipat mai mult la arbitru decât la colegi”

La finalul partidei, Alexandru Chipciu, 36 de ani, a declarat:

„Ne-am calificat. Mai facem un drum la Sibiu, după ce am mai făcut unul acum trei ani, când chiar Mister ne-a luat trofeul (n.r. Bergodi, când era la Sepsi). Cred că va fi frumos pentru toată lumea, suntem și aproape de casă.

Aș spune că a fost un meci greu, dar în repriza a doua am controlat jocul. A fost un teren greu, dar ăsta e fotbalul. Trebuie să ne refacem și să mergem la următorul meci.

Am țipat la arbitru mai mult decât la colegi. La ei am țipat la pauză, ca să ne motivăm puțin.

Am luat galben ca să mă liniștesc mai repede. I-am spus arbitrului că-i săreau mereu cu cotul în cap lui Lukic și și-a făcut meciul mai ușor. M-am obișnuit oricum cu presiunea pusă din toate părțile”, a declarat Alexandru Chipciu, la Digi Sport.

Vreau să le transmit felicitări celor de la FC Argeș. Au făcut o treabă grozavă, sunt oameni la Pitești care merită o echipă de genul. Am copilărit 4-5 ani la Pitești, iar când vin aici îmi dau seama că am îmbătrânit. Felicitări și pentru ei, au fost niște parteneri de joc foarte buni. Alexandru Chipciu

Alexandru Chipciu, despre penalty-uri: „M-am enervat că nu am executat”

„Eram în spatele băncii când au făcut foaia și m-am enervat pentru că le-am zis că vreau să bat primul, să iau teama aia de a executa primul, dar s-a pus Ovidiu (n.r. Bic). De obicei îmi place să bat primul, dar dacă am câștigat așa, n-o să mai bat niciodată.

(n.r. - Poate face U Cluj eventul?) E greu, ce event? Avem o finală cu o echipă foarte bună, Dinamo sau Craiova. Vrem să ne batem cu ei, cu CFR, cu Rapid, cu FC Argeș.

N-o să fie ușor, dar sperăm să adunăm cât mai multe puncte și să menținem euforia pentru suporteri și lupta să fie cât mai frumoasă”, a mai spus Chipciu.

