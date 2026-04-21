„Să-i cer scuze că m-a lăsat în viață?" Jucător din LaLiga, încă furios pe Rudiger la o lună și jumătate după ce l-a lovit cu genunchiul în cap
Momentul în care Rudiger l-a lovit cu genunchiul în figură pe Rico. Foto: captură TV
Campionate

„Să-i cer scuze că m-a lăsat în viață?" Jucător din LaLiga, încă furios pe Rudiger la o lună și jumătate după ce l-a lovit cu genunchiul în cap

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 22:37
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 22:37
  • Diego Rico, 33 de ani, fundașul lui Getafe, protestează și acum împotriva lui Antonio Rudiger. 
  • Pe 2 martie, stoperul lui Real Madrid l-a agresat pe teren, dar nu a primit nici măcar cartonaș galben.

Diego Rico nu poate uita ce s-a petrecut în urmă cu o lună și jumătate, pe „Santiago Bernabeu”, la Real Madrid - Getafe 0-1.

Pe 2 martie, Antonio Rudiger l-a lovit pe fundașul stânga al albaștrilor cu genunchiul în cap. Când adversarul era căzut la pământ.

Diego Rico: „Nu-l pot ierta pe Rudiger”

Nici această circumstanță agravantă nu i-a făcut pe arbitrul Alejandro Muniz Ruiz și pe cei din camera VAR să reacționeze. Nu a luat nici cartonaș galben.

Diego Rico joacă din 2023 la Getafe. În primul sezon, a fost împrumutat de la Real Sociedad, apoi transferat definitiv, în 2024. Foto: Imago

Acum, într-un interviu pentru podcastul spaniol La Otra Grada, Rico reia subiectul. Și protestul împotriva stoperului german al Madridului.

„Trebuie să-i cer scuze lui Rudiger că m-a lăsat în viață?”, întreabă apărătorul lui Getafe.

Rudiger este un jucător foarte agresiv, dar în acel moment a depășit limita. Nu-l pot ierta Diego Rico, fundaș stânga Getafe

Rico: „A vrut să-mi zdrobească fața”. Rudiger: „Nu l-am omorât”

Rudiger nu s-a gândit să-i ceară el scuze. L-a și ironizat.

„Reluările cu încetinitorul sunt groaznice. Nu mă cert cu el, însă nu l-am omorât”, a spus acesta, potrivit Marca.

„Nu ar trebui să exagerezi contactul. Dacă intru premeditat, îl rănesc. Nu am intenționat să-l accidentez. Doar că îmi place să joc dur”.

Galerie foto (9 imagini)

+9 Foto
Atunci, imediat după meci, Rico l-a acuzat pe Rudiger că a vrut să-i facă rău.

„Dacă m-ar fi luat prin surprindere, m-ar fi putut lăsa acolo. A vrut să-mi zdrobească fața!”, a spus spaniolul pentru Deportes COPE.

Iar cotidianul portughez A Bola l-a numit pe german „măcelarul Rudiger”.

Era clar că a vrut să mă lovească, pentru că în faza anterioară am avut o încăierare care s-a soldat cu un fault. Atunci l-am auzit spunând ceva. În următoarea acțiune, mingea a venit la mine și se poate vedea cum aproape a dat la o parte un coechipier ca să-mi zdrobească fața Diego Rico, fundaș stânga Getafe

Real Madrid getafe laliga Antonio Rudiger diego rico
Știrile zilei din sport
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Campionate
22.04
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Superliga
22.04
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Citește mai mult
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Superliga
22.04
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Citește mai mult
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Stranieri
22.04
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Citește mai mult
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
23:56
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
22:47
Pariul lui Mutu Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
Pariul lui Mutu  Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
22:08
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Top stiri
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Superliga
22.04
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Citește mai mult
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Superliga
22.04
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”
Citește mai mult
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Nationala
22.04
Hagi, prima decizie importantă Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Citește mai mult
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
B365
22.04
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
Citește mai mult
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 27 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share