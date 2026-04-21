„Să-i cer scuze că m-a lăsat în viață?” Jucător din LaLiga, încă furios pe Rudiger la o lună și jumătate după ce l-a lovit cu genunchiul în cap

Diego Rico, 33 de ani, fundașul lui Getafe, protestează și acum împotriva lui Antonio Rudiger.

Pe 2 martie, stoperul lui Real Madrid l-a agresat pe teren, dar nu a primit nici măcar cartonaș galben.

Diego Rico nu poate uita ce s-a petrecut în urmă cu o lună și jumătate, pe „Santiago Bernabeu”, la Real Madrid - Getafe 0-1.

Pe 2 martie, Antonio Rudiger l-a lovit pe fundașul stânga al albaștrilor cu genunchiul în cap. Când adversarul era căzut la pământ.

Diego Rico: „ Nu-l pot ierta pe Rudiger”

Nici această circumstanță agravantă nu i-a făcut pe arbitrul Alejandro Muniz Ruiz și pe cei din camera VAR să reacționeze. Nu a luat nici cartonaș galben.

Diego Rico joacă din 2023 la Getafe. În primul sezon, a fost împrumutat de la Real Sociedad, apoi transferat definitiv, în 2024. Foto: Imago

Acum, într-un interviu pentru podcastul spaniol La Otra Grada, Rico reia subiectul. Și protestul împotriva stoperului german al Madridului.

„Trebuie să-i cer scuze lui Rudiger că m-a lăsat în viață?”, întreabă apărătorul lui Getafe.

Rudiger este un jucător foarte agresiv, dar în acel moment a depășit limita. Nu-l pot ierta Diego Rico, fundaș stânga Getafe

Rico: „A vrut să-mi zdrobească fața”. Rudiger: „Nu l-am omorât”

Rudiger nu s-a gândit să-i ceară el scuze. L-a și ironizat.

„Reluările cu încetinitorul sunt groaznice. Nu mă cert cu el, însă nu l-am omorât”, a spus acesta, potrivit Marca.

„Nu ar trebui să exagerezi contactul. Dacă intru premeditat, îl rănesc. Nu am intenționat să-l accidentez. Doar că îmi place să joc dur”.

Atunci, imediat după meci, Rico l-a acuzat pe Rudiger că a vrut să-i facă rău.

„Dacă m-ar fi luat prin surprindere, m-ar fi putut lăsa acolo. A vrut să-mi zdrobească fața!”, a spus spaniolul pentru Deportes COPE.

Iar cotidianul portughez A Bola l-a numit pe german „măcelarul Rudiger”.

Era clar că a vrut să mă lovească, pentru că în faza anterioară am avut o încăierare care s-a soldat cu un fault. Atunci l-am auzit spunând ceva. În următoarea acțiune, mingea a venit la mine și se poate vedea cum aproape a dat la o parte un coechipier ca să-mi zdrobească fața Diego Rico, fundaș stânga Getafe

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport