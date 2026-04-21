Universitatea Cluj s-a calificat în finala Cupei României, după ce a învins-o pe FC Argeș, scor 1-1 (4-5 d.pen.)

Adversară îi va fi Dinamo sau U Craiova, care joacă joi

Finala competiției se va juca la Sibiu, pe 13 mai. Câștigătoarea va evolua în preliminariile Europa League

FC Argeș a deschis scorul în minutul 27, atunci când Ricardo Matos a transformat o lovitură de la 11 metri. Apoi, tot piteștenii au controlat jocul.

Soarta meciului s-a schimbat în repriza secundă, atunci când studenții clujeni au preluat inițiativa, strategie care a dat roade în minutul 75, atunci când Oucasse Mendy a restabilit egalitatea.

Ulterior, cele două echipe s-au anihilat reciproc, meciul fiind decis la loviturile de departajare. După ce și-au transformat toate loviturile, la chiar ultimul penalty, Bettaieb a tras prost și a ratat. Astfel, U Cluj a obținut calificarea în ultimul act al Cupei.

FC Argeș - U Cluj 1-1 ( 4-5 d.pen.)

Au marcat în timpul regulamentar: Matos (min. 29, pen.) / Mendy (min. 75)

Desfășurarea partidei:

Bettaieb RATEAZĂ!!! Universitatea Cluj se califică în finala Cupei României!

Macalou trimite în plasa laterală. Căbuz a plecat în partea opusă, astfel că U Cluj preia din nou conducerea. Dacă FC Argeș ratează, Universitatea obține calificarea. 4-5

Blagaic, cel care a intrat pe teren în prelungiri, transformă, iar FC Argeș restabilește din nou egalitatea. 4-4

Drammeh execută riscant, la vinclu, dar balonul ajunge în plasă, iar U Cluj revine din nou în avantaj . 3-4

Florin Borța trimite o adevărată torpilă pe centrul porții și îl învinge pe Lefter. 3-3

Mendy șutează cu dreptul, în partea stângă. Deși a ghicit din nou colțul, Căbuz nu a reușit nici de această dată să pareze mingea. 2-3

Brobbey șutează puternic, pe jos. Lefter ghicise colțul, dar tot nu a putut interveni. 2-2

Jovo Lukic trimite riscant, Căbuz fiind aproape să rețină balonul. U Cluj revine din nou în avantaj. 1-2

Leard Sadriu trimite perfect la semiînălțime și îl învinge pe Lefter. 1-1

Ovidiu Bic înscrie de această dată, după ce a trimis la siguranță, în plasa laterală, în dreapta portarului. 0-1

Cătălin Căbuz apără penalty-ul slab bătut de Ovidiu Bic, dar execuția se va repeta, deoarece portarul argeșenilor nu a stat pe linia porții.

Prelungirile s-au încheiat. Vom afla prima finalistă după executarea loviturilor de departajare.

Min. 120 - Partida se va mai prelungi cu trei minute.

Min. 120 - Atanas Trică părăsește și el terenul, locul său fiind luat de Mikanovic.

Min. 118 - Roberto Sierra părăsește și el terenul, fiind înlocuit de Takayuki Seto.

Min. 110 - Vadim Rață este înlocuit, locul său fiind luat de Blagaic.

Min. 105 - Vadim Rață ratează o ocazie imensă. După o acțiune bună a lui Moldoveanu, Rață a șutat puternic din fața porți, dar balonul a trecut mult peste poartă.

Min. 100 - Macalou îl faultează în partea stângă pe Vadim Rață și primește și el cartonaș galben.

Min. 99 - Dorinel Oancea primește cartonaș galben.

Cele 90 de minute s-au încheiat! Vom avea alte 30 de minute de prelungiri.

Min. 90+3 - Ovidiu Bic primește cartonaș galben, după o intervenție asupra lui Vadim Rață.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim trei minute.

Min. 85 - Pericol la poarta lui Căbuz! Bic a executat o lovitură liberă pe poartă, dar defensiva argeșeană a reușit să respingă balonul.

Min. 78 - Două schimbări la FC Argeș! Au ieșit de pe teren Tofan și Rădescu, fiind înlocuiți de Pîrvu și Oancea.

Min. 75 - Goooolll, U Cluj! După o greșeală a lui Sadriu, Oucasse Mendy a șutat imparabil și l-a învins pe Cătălin Căbuz.

Min. 70 - Ocazie incredibilă pentru U Cluj. Ovidiu Bic i-a centrat perfect lui Drammeh, cel care se afla în fața porții, dar Tofan a intervenit salvator și a respins balonul.

Min. 63 - Jovo Lukic îl faultează pe Roberto Sierra și primește cartonaș galben.

Min. 59 - Oucasse Mendy a șutat puternic spre poarta, dar Căbuz a respins cu greu în corner, după ce mingea a atins pământul chiar în fața porții.

Min. 54 - Universitatea Cluj beneficiază de o lovitură liberă periculoasă, de la doar câțiva metri de linia careului. Macalou a șutat în forță, dar mingea s-a izbit de zid.

Min. 46 - A început repriza secundă. Cristiano Bergodi i-a introdus în teren pe Alexandru Chipciu, Drammeh și Mendy. Chipciu a primit cartonaș galben imediat după ce a intrat pe teren, după un dialog cu „centralul”:

Pauză la Mioveni! FC Argeș este în avantaj minim după 45 de minute.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim două minute.

Min. 39 - Gol anulat pentru FC Argeș! Ricardo Matos a dublat avantajul argeșenilor. După o lovitură liberă, Lefter a respins mingea în lateral, acolo unde se afla Sadriu, cel care a șutat în Matos, mingea intrând în poartă. „Centralul” a decis ulterior să anuleze golul, deoarece mingea l-a lovit pe Matos în mână.

Min. 29 - Goooolll, FC Argeș! Ricardo Matos execută impecabil în partea stângă și l-a învins pe portarul Lefter, cel care plecase în partea dreaptă.

Min. 28 - Mikanovic primește cartonaș galben după un conflict la marginea careului, înainte ca Matos să execute penalty-ul.

Min. 27 - Andrei Coubiș l-a lovit în careu pe Garutti. Inițial, Marcel Bîrsan nu a acordat penalty, dar apoi, după ce a revăzut faza la monitorul VAR, acesta și-a schimbat decizia și a arătat punctul cu var.

Min. 21 - Jovo Lukic intervine în forță la Bettaieb, iar „centralul” acordă lovitură liberă pentru argeșeni în partea dreaptă, în apropierea colțului terenului.

Min. 20 - Tudose șutează de la mare distanță, dar Coubiș a intervenit la timp și a respins mingea în corner.

Min. 12 - Matos a șutat spre poartă, dar Coubiș a deviat balonul în afara terenului, astfel că FC Argeș va beneficia de o lovitură de colț.

Min. 1 - A început partida de la Mioveni. Rădescu are prima mare ocazie a partidei. Fotbalistul argeșenilor a primit mingea pe linia careului de la Matos și a șutat puternic, puțin pe lângă poartă.

Echipele de start:

FC Argeș: Căbuz - Borța, Garutti, Tudose, Sadriu, Tofan - Sierra, Rață, Rădescu - Bettaieb, Matos

Rezerve: Straton, Briceag, Seto, Pîrvu, Moldoveanu, Oancea, Brobbey, Blagaic, Manole

Straton, Briceag, Seto, Pîrvu, Moldoveanu, Oancea, Brobbey, Blagaic, Manole Antrenor: Bogdan Andone

Antrenor: Bogdan Andone U Cluj: Lefter - Mikanovic, Capradossi, Coubiș, Silva - Codrea, Bic - Macalou, Nistor, Fabry - Lukic

Rezerve: Gertmonas, Cristea, Cisse, Chipciu, Drammeh, Stanojev, El Sawy, Mendy, Trică

Gertmonas, Cristea, Cisse, Chipciu, Drammeh, Stanojev, El Sawy, Mendy, Trică Antrenor: Cristiano Bergodi

Stadion : Orăşenesc (Mioveni)

: Orăşenesc (Mioveni) Arbitru: Bîrsan Marcel. Asistenți: Avram Valentin și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR: Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR: Marinescu Vasile.

În acest sezon, cele două echipe s-au întâlnit de trei ori:

FC Argeș a câștigat cu 1-0 la Mioveni în sezonul regulat

U Cluj s-a impus cu 3-1 în retur

Clujenii au câștigat primul duel direct din play-off, tot la Mioveni, cu 1-0

FC Argeș a ajuns o singură dată în finala Cupei României, în 1965, când juca sub numele Dinamo Pitești. Atunci a pierdut cu 1-2 chiar în fața echipei pe care o întâlnește acum în semifinale, Știința Cluj, actuala Universitatea Cluj, pentru care acel trofeu rămâne singura Cupă a României din palmares, conform cuparomaniei.frf.ro.

Bogdan Andone: „U Cluj e marea favorită. Va trebui să ne ridicăm nivelul”

Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, a recunoscut dificultatea partidei din Cupă.

„Va fi un joc extrem de dificil. Este ca o finală, fiind un singur joc. Trebuie să fim atenți, concentrați și să știm să gestionăm bine momentele jocului.

E greu de prezis cum va decurge jocul, pentru că în fotbal tot timpul se poate întâmpla orice. Se poate da gol în secunda 10, se poate lua un cartonaș roșu, noi trebuie să fim atenți, concentrați, să avem atitudine.

Întâlnim echipa de pe primul loc, cu cel mai bun atac, cu golgheterul campionatului, cu cel mai bun portar, cu jucători experimentați, cu campionate câștigate, care știu să gestioneze jocul, și un antrenor cu foarte mare experiență.

Din punctul meu de vedere, U Cluj este marea favorită. Ne-au bătut și la Cluj, și la Mioveni, așa că va trebui să ne ridicăm nivelul”, a spus Bogdan Andone, înainte de meci.

Cristiano Bergodi: „E un meci care pe care. Și ei au această ambiție de a ajunge în finală”

Cristiano Bergodi a subliniat că meciul va fi decis de detalii și de ambiția fiecărei echipe de a ajunge în finală.

„E un meci dificil. O semifinală, un meci care pe care. Trebuie să fim pregătiți. Venim după o înfrângere. Băieții au încercat. E un meci foarte important. Vedem, și ei au această ambiție de a ajunge în finală.

E o echipă bună, a fost o surpriză. Ceea ce au făcut acolo a fost senzațional. E un teren foarte greu și echipa are un joc foarte bine conturat. Va fi o luptă, iar diferența o face ambiția de a ajunge într-o finală.

Din punct de vedere al organizării, al jocului, suntem toate echipele acolo. Va fi un meci dificil”, a spus Bergodi, înainte de meci.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport