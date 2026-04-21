„Probabil asta a fost" Ce nu a înțeles Gică Popescu din prezentarea lui Hagi la națională + Cum comentează alegerea „Regelui"
Gică Popescu & Gheorghe Hagi FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Nationala

„Probabil asta a fost" Ce nu a înțeles Gică Popescu din prezentarea lui Hagi la națională + Cum comentează alegerea „Regelui"

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 22:20
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 22:20
  • Gheorghe Popescu (58 de ani) a vorbit despre instalarea lui Gheorghe Hagi (61 de ani) la echipa națională și a spus ce obiective va avea acesta.

Acționarul majoritar de la Farul a vorbit și despre tricoul de prezentare al lui Hagi, cel pe care era trecut anul 2028, deși „Regele” a semnat un contract pe valabil pe patru ani.

Motivul este că are un contract de 2 + 2 ani, cu obiectiv intermediar EURO 2028.

Gheorghe Popescu: „Probabil că e primul obiectiv”

Despre anul scris pe tricoul de prezentare al lui Hagi, Popescu a declarat:

„Probabil că e primul obiectiv, habar nu am, acum nu știu care este logica pentru care au făcut așa ceva, este un prim obiectiv, acolo mă duce cu gândul această imagine.

Mi se pare firesc ca Gică să meargă să antreneze echipa națională, indiferent cine ar fi președintele FRF, trebuia să revină la echipa națională acum cu foarte multă experiență.

Eu nu voi mai candida niciodată pentru șefia federației. Nu sunt dezamăgit, l-am încurajat să facă același lucru. I-am zis să o facă, «du-te», «du-te», «du-te».

Gică e o persoană care atunci când ia o decizie atât de importantă se gândește de 100 de ori și o întoarce pe toate fețele”, a declarat Gică Popescu la Prima Sport.

În ultima perioadă am simțit că vrea să facă acest pas. Înainte se gândea, nu știa, probabil că nici nu a avut vreo propunere pe masă pe care să o analizeze, dar acum era foarte convins. Gică Popescu

Gică Popescu: „Știe la ce se înhamă, știe că nu îl iartă nimeni”

Fostul mare fotbalist a vorbit și despre alegerea „Regelui” de a prelua echipa națională, după o campanie ratată de calificare la Mondial:

„Gică, la fel ca orice alt selecționer, primește jucătorii cu trei zile înaintea primului meci. Va avea foarte puțin timp la dispoziție să pună în practică planul pe care îl are. Poate doar să ia jucătorii cei mai în formă și să îi bage într-un cadru tactic pe care el îl gândește.

Ține de inspirație, experiență, curaj, puterea de a da această încredere jucătorilor într-un timp foarte scurt, trei zile. Reușești să faci lucrul acesta? Poți să ai rezultate.

Știe la ce se înhamă, știe că nu îl iartă nimeni, echipa națională este cea mai iubită echipă în orice țară, am văzut ce s-a întâmplat la Campionatul European”.

FOTO. Imagini de la prezentarea lui Gheorghe Hagi la națională

Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+30 Foto
labels.photo-gallery

echipa nationala a romaniei gheorghe hagi Gica Popescu romania
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 27 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share