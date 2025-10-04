Csikszereda - Universitatea Cluj 2-1. Alexandru Chipciu (36 de ani), fundașul „studenților”, și-a criticat dur echipa pentru eșecul de la Miercurea Ciuc.

Internaționalul român a comentat și arbitrajul.

Csikszereda s-a impus pentru prima dată în istoria clubului într-un meci din Liga 1. Reușitele ciucanilor au fost semnate de Szalay ('19) și Dolny ('46), în timp ce Postolachi (90+4) a punctat pentru U Cluj.

Alexandru Chipciu, discurs tăios: „Va fi prăpăd”

La sfârșitul partidei de la Miercurea Ciuc, Alexandru Chipciu și-a criticat dur echipa pentru eșecul împotriva celor de la Csikszereda.

„ Noi am fost jalnici în repriza a doua, să folosesc un cuvânt dur. Va fi prăpăd dacă nu ne unim.

Ce strigau şi suporterii, că nu merităm să jucăm la U Cluj şi să ne fie ruşine, trebuie să acceptăm, aşa e în fotbal. Când e rău, trebuie să accepţi şi să faci ceva data viitoare.

La fotbal, golul se dă greu şi dacă-l iei uşor e clar că nu vei fi sus. Am luat goluri uşoare în toate meciurile, iar ocaziile avute nu le-am fructificat.

Se întâmplă din cauza multor lucruri şi e clar că toţi suntem de vină”, a spus Alexandru Chipciu, după meci, potrivit digisport.ro.

Universitatea Cluj se află într-o situație delicată în Liga 1. Echipa de pe Cluj-Arena a ajuns la 4 meciuri consecutive fără victorie.

Chipciu atacă și arbitrajul: „Să dai cinci minute de prelungiri...”

Duelul de la Miercurea Ciuc a fost prelungit cu 5 minute, iar această decizie l-a deranjat pe Alexandru Chipciu.

Internaționalul român consideră că partida putea fi prelungită cu mai multe minute, întrucât ciucanii au tras de timp.

„Cred că se puteau da mai multe minute de prelungiri, n-am avut nici mingi pe-aici, nu că asta ar fi influențat rezultatul ca joc mă refer, dar când nu sunt mingi şi stau pe jos 700 de ore şi dai cinci minute de prelungiri...”, a mai declarat Alexandru Chipciu, conform sursei menționate anterior.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Univ. Craiova 11 24 2 Dinamo București 12 23 3 FC Botoșani 11 22 4 Rapid București 11 22 5 FC Argeș 12 22 6 Unirea Slobozia 12 18 7 UTA Arad 11 16 8 Farul Constanța 11 15 9 U Cluj 12 14 10 Oțelul Galați 11 13 11 FCSB 11 10 12 FC Hermannstadt 11 10 13 CFR Cluj 10 9 14 Petrolul Ploiești 12 9 15 Csikszereda M. Ciuc 11 8 16 Metaloglobus București 11 3

