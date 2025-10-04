„Vreau să reziliem”  Sabău, decis să plece de la U Cluj după înfrângerea cu Csikszereda: „Echipa are nevoie de altceva” + Cine l-ar putea înlocui
Ioan Ovidiu Sabău FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Vreau să reziliem” Sabău, decis să plece de la U Cluj după înfrângerea cu Csikszereda: „Echipa are nevoie de altceva” + Cine l-ar putea înlocui

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 18:41
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 18:55
  • Csikszereda - Universitatea Cluj 2-1. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul „studenților”, a anunțat că dorește rezilierea contractului.

Csikszereda a obținut prima victorie din istoria clubului în Superliga, grație reușitelor lui Salay ('19) și Dolny ('46). Pentru oaspeți a marcat Postolachi, în prelungiri.

Ioan Ovidiu Sabău vrea să plece de la U Cluj

La sfârșitul partidei de la Miercurea Ciuc, Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că dorește să se despartă de Universitatea Cluj.

„În momentul de față prea multe nu sunt de spus, ați văzut cum arătăm. E clar că acești jucători au nevoie de încredere, să fie susținuți.

Eu personal voi avea o discuție cu conducerea să reziliem contractul pe cale amiabilă, să găsim o înțelegere. Am mai cerut asta înainte de începerea campionatului, în perioada de pregătire.

Era foarte greu să accepte rezilierea pentru că veneam după un an excepțional, poate cel mai bun din istoria clubului.

Acum decizia va fi mai ușoară. Există o înțelegere, un contract cu clauze. Trebuie să avem o discuție și să găsim o cale. Echipa are nevoie de altceva.

Prea multe nu vreau să spun, la cald sunt multe de spus și nu vreau să îmi pară rău.

Au nevoie de susținere, transferuri nu mai pot fi făcute, și ei trebuie ajutați și susținuți inclusiv de fanii noștri care sunt dezamăgiți, supărați și nemulțumiți și de mine 100%”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform digisport.ro.

Voi avea o discuție cu cei din conducere să vedem ce este cel mai bine pentru acest club și această echipă. Știu exact ce s-a întâmplat la începutul pregătirii, când am terminat campionatul cu realizări importante. Nu s-a putut rezilia atunci contractul, acum cred că și pentru cei din conducere va fi mai ușor având în vedere forma echipei. Ioan Ovidiu Sabău, antrenor U Cluj

„Trebuie găsite soluții”

„În play-off am anticipat ce se va întâmpla, am discutat cu conducerea de ce avem nevoie. Nu vreau să înțeleagă că ei sunt de vină pentru că vreau să reziliem.

Nu e importantă persoana mea, trebuie găsite soluții pentru a scoate echipa din această perioadă.

Nu vreau să spun prea multe. E greu din 5-6 metri să punem mingea în poartă, să câștigăm dueluri. Sunt probleme care trebuie rezolvate. Poate e vorba și de pregătire”, a adăugat tehnicianul.

  • Antrenorul „studenților” a revenit pe banca echipei în august 2023, după ce părăsise clubul cu două luni înainte.

Cine l-ar putea înlocui pe Sabău

Oficialii Universității ar avea deja pregătită varianta de înlocuitor pentru postul de antrenor principal.

Conform sursei citate, este vorba de Ionuț Badea, tehnician cu experiență la nivelul Ligii 1 dar care nu a mai antrenat din 2022, atunci când s-a aflat pe banca celor de la UTA Arad.

În ultima perioadă, el a ocupat postul de director tehnic al CS Dinamo. Pentru Badea ar fi al doilea mandat la U Cluj, după ce a mai antrenat echipa în perioada 2010-2012.

De-a lungul carierei sale, Ionuț Badea le-a mai pregătit pe FC Argeș, Inter Curtea de Argeș, Pandurii Târgu Jiu, U Cluj, FC Brașov, Oțelul Galați, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu și UTA Arad.

