Agresată de părinți! Scene reprobabile la Dinamo - Rapid: arbitra a avut nevoie de îngrijiri medicale » Reacția Federației

Incidente la un meci de polo de juniori, disputat azi.

Arbitra partidei Dinamo U16 - Rapid U16 a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a fost agresată fizic și verbal de părinții giuleștenilor.

Bazinul din Floreasca a fost scena unor momente reprobabile, în timpul turneului U16 de polo masculin.

Părinții poloiștilor au agresat verbal și fizic brigada de arbitri

Arbitra de centru a duelului dintre Rapid București și Dinamo București a fost ținta ostilității părinților. Susținătorii tinerilor sportivi au înjurat-o în timpul meciului.

La sfârșitul partidei, arbitra de centru a fost așteptată de părinții poloiștilor de la Rapid, care au agresat-o fizic și verbal. Aceasta a fost afectată emoțional de cele întâmplate și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În urma incidentelor, Federația Română de Polo a decis ca toate meciurile din ultimele 3 etape rămase de jucat din turneu să se dispute fără spectatori.

Până în acest moment, CS Rapid nu a oferit precizări referitoare la cele întâmplate.

Comunicatul emis de Federația Română de Polo

„Dragi susținători ai poloului românesc,

Stimați părinți de tineri sportivi

Având în vedere evenimentele petrecute astăzi 4 octombrie 2025, la bazinul Floreasca din București, unde în jurul orelor 11.30, când un arbitru din cadrul turneului de U16 Masculin zona Sud Tur, a fost agresat fizic și verbal de către anumiți părinți ai unor sportivi de la CS RAPID BUCUREȘTI , vă anunțăm că, începând de mâine și până luni dimineața inclusiv, accesul spectatorilor la meciurile rămase de disputat în ultimele trei etape este interzis. Astfel meciurile menționate mai sus se vor disputa FĂRĂ SPECTATORI.

Situatia pe scurt: pe tot parcursul meciului CS DINAMO BUCUREȘTI vs CS RAPID BUCUREȘTI, susținătorii echipei CS RAPID BUCUREȘTI, prezenți în tribune, au adus injurii constante brigăzii de arbitri principali, însă totul a culminat cu agresarea fizică și verbală a arbitrei principale, la ieșirea acesteia din incinta bazinului, când nu a fost lăsată să plece din curtea bazinului. Arbitra noastra a suferit un șoc emoțional și i-au fost acordate îngrijiri medicale de specialitate la fața locului, sperăm să-și revină cât mai curând!

Asemenea comportamente, total neadecvate, nu numai în sport dar și în relațiile interumane, lasă foarte mult de dorit și ne obligă să protejăm integritatea morală și fizică a arbitrilor noștri.

Totodată ne cerem scuze public pentru toți ceilalți părinți și suporteri, ai tuturor celorlalte echipe, pentru disconfortul creat!

Sperăm ca pe viitor asemenea evenimente să nu se mai întâmple și să putem umple tribunele bazinului Floreasca cu suporteri ai echipelor favorite!”, se arată în comunicatul emis de FRP, pe pagina oficială de Facebook.

