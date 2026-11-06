U CRAIOVA - EGNATIA 2-0. Alexandru Cicâldău (29 de ani) și Laurențiu Popescu (29 de ani) au vorbit despre victoria din Conference League.

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Cicâldău a explicat ceea ce a făcut diferența în confruntarea din Bănie și a ținut să le mulțumească suporterilor prezenți în tribune.

U CRAIOVA - EGNATIA 2-0 . Alexandru Cicâldău: „Am intrat cu un spirit de echipă foarte bun”

„ Am intrat cu un spirit de echipă foarte bun, am făcut presing din primul minut, am reușit să marcăm două goluri, iar apoi am gestionat restul meciului.

O seară reușită pentru noi! Le mulțumim suporterilor că au venit în număr mare la stadion, chiar dacă meciul s-a disputat târziu, iar mulți dintre ei merg mâine la muncă sau la școală. Ne-am îndeplinit obiectivul în această seară și ne bucurăm foarte mult” a declarat Cicâlădu la Digi Sport.

Alexandru Cicâlădu: „Am simțit că portarul va respinge”

Mijlocașul a fost întrebat și despre reușita din minutul 24, care a deschis balul în Bănie.

„Am simțit că, dacă Assad va da în portar, acesta o va respinge. N-am protestat pentru că arbitrul mi-a spus că va verifica, iar apoi m-am uitat către bancă au zis că este gol și mă bucur foarte mult că am reușit să marchez”.

Cicâldău a vorbit și despre cele 7 puncte adunate de olteni până în acest moment în grupa XXL.

„Ne bucurăm că am reușit să facem asta, dar nu trebuie să ne oprim aici. Eu zic că mai putem face puncte”, a concluzionat Cicâldău.

Laurențiu Popescu: „Dar am fost foarte bine pregătiți”

Portarul Craiovei a oferit și el o reacție la cald.

„Știam că o să avem un meci foarte greu, dar am fost foarte bine pregătiți. Am început partida bine și mă bucur că am marcat în prima repriză și am reușit să câștigăm. Mă bucur că avem o apărare extraordinară.

Apărarea începe de la atac, iar asta înseamnă mult pentru noi”, a declarat Laurențiu Popescu la Digi Sport.

Întrebat cum se vede Europa după cele 7 puncte obținute în primele 3 etape, Popescu a replicat:

„Asta ne doream, să avem 7 puncte. Acum ne așteaptă un meci foarte greu la Brighton. Sper să luăm un punct sau, de ce nu, să obținem o victorie mare acolo”, a concluzionat portarul Craiovei.

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026 : U Craiova - Getafe CF 1-1

: U Craiova - Getafe CF 1-1 22 octombrie 2026: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3

Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3 5 noiembrie 2026 U Craiova - KF Egnatia 2-0

U Craiova - KF Egnatia 2-0 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Clasamentul din Conference League

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Lugano 3 9 2 Panathinaikos 3 9 3 Twente 3 9 4 Monaco 3 9 5 Brighton 3 7 6 Brann 3 7 7 FC Copenhaga 3 7 8 U Craiova 3 7 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Mjallby 3 7 10 St. Truiden 3 7 11 Ajax 3 6 12 Trabzonspor 3 6 13 Hajduk Split 3 6 14 Freiburg 3 6 15 Steaua Roșie Belgrad 3 4 16 Atalanta 3 4 17 Braga 3 4 18 Gent 3 4 19 Riga FC 3 3 20 Thun 3 3 21 Borac Banja Luka 3 3 22 Lincoln 3 3 23 Jablonec 3 2 24 Aarhus 3 2 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Nordsjaelland 3 2 26 Egnatia 3 2 27 Kairat Almaty 3 2 28 CSKA Sofia 3 1 29 Iberia 1999 3 1 30 Pafos 3 1 31 Getafe 3 1 32 Hearts 3 1 33 KuPS 3 1 34 Midtjylland 3 1 35 Inter Escaldes 3 0 36 Kauno Zalgiris 3 0

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