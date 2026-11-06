„Nu trebuie să ne oprim aici” Cicâldău, euforic după victoria cu Egnatia + ce a spus Popescu +40 foto
Alexandru Cicâldău/ Foto: sportpictures.eu
Conference League

„Nu trebuie să ne oprim aici” Cicâldău, euforic după victoria cu Egnatia + ce a spus Popescu

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 00:03
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 00:32
  • U CRAIOVA - EGNATIA 2-0. Alexandru Cicâldău (29 de ani) și Laurențiu Popescu (29 de ani) au vorbit despre victoria din Conference League.
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Cicâldău a explicat ceea ce a făcut diferența în confruntarea din Bănie și a ținut să le mulțumească suporterilor prezenți în tribune.

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U CRAIOVA - EGNATIA 2-0. Alexandru Cicâldău: „Am intrat cu un spirit de echipă foarte bun”

Am intrat cu un spirit de echipă foarte bun, am făcut presing din primul minut, am reușit să marcăm două goluri, iar apoi am gestionat restul meciului.

O seară reușită pentru noi! Le mulțumim suporterilor că au venit în număr mare la stadion, chiar dacă meciul s-a disputat târziu, iar mulți dintre ei merg mâine la muncă sau la școală. Ne-am îndeplinit obiectivul în această seară și ne bucurăm foarte mult” a declarat Cicâlădu la Digi Sport.

Alexandru Cicâlădu: „Am simțit că portarul va respinge”

Mijlocașul a fost întrebat și despre reușita din minutul 24, care a deschis balul în Bănie.

„Am simțit că, dacă Assad va da în portar, acesta o va respinge. N-am protestat pentru că arbitrul mi-a spus că va verifica, iar apoi m-am uitat către bancă au zis că este gol și mă bucur foarte mult că am reușit să marchez”.

Galerie foto (40 imagini)

Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport
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Cicâldău a vorbit și despre cele 7 puncte adunate de olteni până în acest moment în grupa XXL.

„Ne bucurăm că am reușit să facem asta, dar nu trebuie să ne oprim aici. Eu zic că mai putem face puncte”, a concluzionat Cicâldău.

Laurențiu Popescu: „Dar am fost foarte bine pregătiți”

Portarul Craiovei a oferit și el o reacție la cald.

„Știam că o să avem un meci foarte greu, dar am fost foarte bine pregătiți. Am început partida bine și mă bucur că am marcat în prima repriză și am reușit să câștigăm. Mă bucur că avem o apărare extraordinară.

Apărarea începe de la atac, iar asta înseamnă mult pentru noi”, a declarat Laurențiu Popescu la Digi Sport.

Întrebat cum se vede Europa după cele 7 puncte obținute în primele 3 etape, Popescu a replicat:

„Asta ne doream, să avem 7 puncte. Acum ne așteaptă un meci foarte greu la Brighton. Sper să luăm un punct sau, de ce nu, să obținem o victorie mare acolo”, a concluzionat portarul Craiovei.

U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova
U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova

Galerie foto (12 imagini)

U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova
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Programul Universității Craiova în Conference League

  • 15 octombrie 2026: U Craiova - Getafe CF 1-1
  • 22 octombrie 2026: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3
  • 5 noiembrie 2026 U Craiova - KF Egnatia 2-0
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Clasamentul din Conference League

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Lugano39
2Panathinaikos39
3Twente39
4Monaco39
5Brighton37
6Brann37
7FC Copenhaga37
8U Craiova37
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Mjallby37
10St. Truiden37
11Ajax36
12Trabzonspor36
13Hajduk Split36
14Freiburg36
15Steaua Roșie Belgrad34
16Atalanta34
17Braga34
18Gent34
19Riga FC33
20Thun33
21Borac Banja Luka33
22Lincoln33
23Jablonec32
24Aarhus32
Zona echipelor eliminate⤵️
25Nordsjaelland32
26Egnatia32
27Kairat Almaty32
28CSKA Sofia31
29Iberia 199931
30Pafos31
31Getafe31
32Hearts31
33KuPS31
34Midtjylland31
35Inter Escaldes30
36Kauno Zalgiris30

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