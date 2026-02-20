Dobre anunță schimbarea Căpitanul de la Rapid, determinat înaintea derby-ului cu Dinamo: „Să arătăm altă atitudine”

RAPID - DINAMO. Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul „giuleștenilor”, a prefațat derby-ul din etapa #28 a Ligii 1.

Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, cu începere de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Alexandru Dobre a vorbit despre perioada dificilă prin care trece formația antrenată de Constantin Gâlcă și a subliniat faptul că își dorește ca atât el, cât și coechipierii săi să arate o altă atitudine față cea din meciul pierdut la Ovidiu, cu Farul, scor 1-3.

RAPID - DINAMO. Alexandru Dobre: „Am strâns rândurile”

„Da, într-adevăr, nu trecem printr-o perioadă prea bună, dar ne-am strâns, am discutat între noi și sperăm că, făcând acest lucru, vom arăta un joc cât mai bun.

Știm că suporterii noștri au un istoric în care vor să le livrezi, să-i ridici de pe scaune, să le oferi bucurie. Asta ne dorim și noi.

Sperăm să facem acest lucru meci de meci. Am ratat un obiectiv, Cupa, dar nimeni nu poate spune că nu ne-am dorit acest lucru.

Înfrângerea cu Farul a fost o dezamăgire pentru că nu am arătat cum a trebuit, dar asta ne motivează.

Am strâns rândurile și suntem pregătiți să arătăm o altă față și să ne bucurăm alături de suporterii noștri”, a declarat Alexandru Dobre la conferința de presă.

Întrebat despre parcusul lui Dinamo, căpitanul Rapidului a avut cuvinte de laudă la adresa rivalei.

„Dinamo este o echipă în formă, care a avut rezultate bune, dar concentrarea este pe noi și sperăm să arătăm o altă față și aici mă refer la atitudine”.

FOTO. Dinamo - Rapid 0-2

Alexandru Dobre: „Fiecare jucător să-și pună calitățile în slujba echipei”

Dobre a spus și de ce mai are nevoie Rapid pentru a pune mâna pe primul titlu de campioană din 2003 încoace.

„Consider că fiecare jucător trebuie să scoată maximum de la el, să-și pună calitățile în slujba echipei și, după cum am spus, comunicarea este un factor important”.

Cât despre o posibilă convocare la echipa națională pentru barajul cu Turcia, fotbalistul în vârstă de 27 de ani a afirmat.

„Cu siguranță, performanțele și ceea ce arăți la club te pot duce la echipa națională. Pentru mine, ar fi o mândrie să-mi reprezint țara atunci când am oportunitatea”, a concluzionat Dobre.

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

5 selecții la echipa națională are Alexandru Dobre

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport