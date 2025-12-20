Scandal monstruos pe Giulești! Scene incredibile în lojă, la meciul cu Farul: „Era în stare de ebrietate, l-a înjurat și pe Șucu, a sărit la bătaie”

FC Rapid îl acuză pe Mugur Bolohan (49 de ani), director adjunct la CS Rapid, că a făcut scandal în timpul meciului cu Farul Constanța, scor 3-1, de pe 4 octombrie.

Măsura luată de clubul patronat de Dan Șucu împotriva fostului jucător al echipei din Giulești, în rândurile de mai jos.

Tensiuni între rapidiști! Un oficial al clubului sportiv este acuzat că i-a înjurat pe oficialii clubului de fotbal. Și că ar fi vrut să sară la bătaie.

Mugur Bolohan, interzis în zonele de loji și VIP ale Stadionului Giulești

Surse din cadrul CS Rapid au relatat pentru GOLAZO.ro că FC Rapid a trimis o adresă în care îl acuză pe Bolohan că i-ar fi adresat jigniri lui Daniel Carciug, director comercial și organizator de meciuri la FC Rapid, în timpul partidei cu Farul.

Motivul: Carciug nu ar fi permis ca ușile de acces în Loja 4 să fie ținute deschise, așa cum Bolohan solicitase anterior.

„Comportamentul verbal agresiv a continuat, domnul Mugur Bolohan, aflat într-o stare vizibilă de ebrietate, adresând remarci jignitoare inclusiv la adresa acționarului majoritar, domnului Dan Șucu, folosind apelative ofensatoare”, se arată în adresa primită de CS Rapid.

În plus, Bolohan „a afirmat pe un ton ridicat că va face demersuri pentru ca FC Rapid București să nu mai joace pe Stadionul Giulești”.

Daniel Carciug a refuzat să părăsească loja, așa cum i-ar fi cerut Bolohan, iar fostul fotbalist „a devenit agresiv fizic, încercând să-l lovească” pe oficialul celor de la FC Rapid, moment în care agenții de securitate au intervenit și l-au evacuat pe Bolohan din incinta stadionului.

Întreaga scenă a avut loc în prezența spectatorilor din zona VIP și a invitaților unui partener al clubului.

Ca urmare a acestui incident, FC Rapid i-a interzis lui Mugur Bolohan accesul în zonele de loji și VIP ale Stadionului Giulești la meciurile în care arena va fi închiriată de clubul patronat de Șucu.

FOTO: Imagini de la Rapid - Farul 3-1

Mugur Bolohan: „Nu e relevant dacă s-a întâmplat sau nu!”

Bolohan, contactat de GOLAZO.ro pentru a-și exprima un punct de vedere, a reacționat într-o primă fază: „n-am ce să comentez că nu știu despre această situație și oricum sunt la un turneu, e gălăgie, am putea să vorbim săptămâna viitoare”.

După ce i s-a explicat, într-un mesaj trimis pe whatsapp, ce acuzații i se aduc în adresa primită de CS Rapid, Bolohan a reacționat: „Dar de unde aveți informațiile, de la CS Rapid sau de la FC Rapid?”.

I s-a explicat că nu e relevant de unde sunt informațiile, moment în care a spus: „în cazul acesta nu e relevant nici dacă s-a întâmplat sau nu acea situație. La revedere!”.

Ulterior, Mugur Bolohan, care ocupă de mulți ani funcția de director adjunct la CS Rapid, a revenit cu un nou mesaj:

„Vreau să precizez câteva aspecte:

1. nu am văzut acea adresa, deci nu pot comenta

2. a fost un incident la loje la meciul cu Farul din Giulești

3. e prea important meciul de mâine (n.r. cu FCSB) să-l perturbăm cu ceva întâmplat acum 2 luni.

Luni vă pot oferi punctul meu de vedere. Mulțumesc pentru întelegere!”.

5 ani a jucat Mugur Bolohan la Rapid (1995-2000). Și-a trecut în palmares un titlu de campion al României (1997/98) și o Supercupă (1999/00).

Daniel Carciug, figură controversată în Giulești

Daniel Carciug a fost implicat în mai multe controverse în ultimul an. În decembrie 2024, fanii din peluză i-au cerut demisia, după ce a vorbit despre monetizarea activității suporterilor tineri în mediul online.

În iulie 2025, Cristian Săpunaru a anunțat că îl va da în judecată pe Carciug pentru că „a încercat să-mi păteze imaginea”.

Concret, fostul căpitan al giuleștenilor l-a acuzat pe angajatul Rapidului că s-ar fi aflat în spatele informațiilor care susțineau că aducea alcool în cantonament.

GOLAZO.ro i-a cerut un punct de vedere și lui Daniel Carciug, însă acesta nu a răspuns solicitării până la momentul publicării articolului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport