Nicolae Stanciu, la U Cluj? Conducerea vicecampioanei a lămurit situația: „Ne-am dori, nu ascund asta”

Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a vorbit despre potențialul transfer al lui Nicolae Stanciu (33 de ani) la clubul ardelean.

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La începutul acestui an, Stanciu a fost transferat de formația chineză Dalian Yingbo, unde a reușit să se impună rapid.

Radu Constantea, despre transferul lui Stanciu: „Sunt doar speculații”

Radu Constantea a explicat că transferul lui Nicolae Stanciu la U Cluj nu este posibil din cauza bugetului mult prea mic al clubului.

„Sunt doar speculații. Nicolae Stanciu, din ce știm, e în mijlocul sezonului în China, are contract până în ianuarie și vorbim de niște sume foarte mari din perspectiva contractului pe care îl are acolo.

Nu cred că se pune problema ca Nicolae Stanciu să ajungă la Universitatea Cluj.

Acum, noi ne-am dori (n.r. - să-l transfere pe Stanciu), nu ascund acest lucru, dar cred că din perspectiva bugetului nu ne putem încadra. Am auzit că are un sezon foarte bun în China”, a declarat Radu Constantea, conform fanatik.ro.

Din ce știu cei de acolo (n.r. - Dalian Yingbo) își doresc să-i prelungească contractul, așa că nu știu dacă e realizabil acest transfer. Radu Constantea, președinte U Cluj

În Liga 1, Nicolae Stanciu a evoluat doar pentru FC Vaslui și FCSB, reușind să câștige 6 trofee, toate în tricoul grupării roș-albastre: două titluri, două Cupe ale Ligii, o Cupă a României și o Supercupă.

De-a lungul carierei, internaționalul român a mai jucat la Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac și Genoa.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

Nicolae Stanciu, convocat la naționala României

Nicolae Stanciu a fost convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru meciurile naționalei din această perioadă.

Jucătorul lui Dalian Yingbo nu a evoluat, totuși, în amicalul cu Georgia de marți, scor 1-1. Acesta a rămas în România, alături de alți 8 „tricolori”, pentru a se putea pregăti mai bine.

Astfel, Stanciu va putea evolua în meciul cu Țara Galilor de sâmbătă, de la ora 20:45. Duelul va fi transmis în direct pe Prima TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Vor fi schimbări la următorul meci. Vor intra cei care au rămas în România, cei care au jucat mai puțin azi, iar împreună vom încerca să facem o formulă competitivă și să câștigăm. Gică Hagi, după meciul cu Georgia

Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Portari : Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0); Fundași : Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1);

: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1); Mijlocași : Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0), Florin TĂNASE (FCSB, 28/5), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 1/0);

: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0), Florin TĂNASE (FCSB, 28/5), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 1/0); Atacanți: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

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