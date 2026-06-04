Boateng stârnește interes în Liga 1 După FCSB, un alt club important din România a pus ochii pe fostul fundaș al lui Dinamo +50 foto
Kennedy Boateng
Superliga

Boateng stârnește interes în Liga 1 După FCSB, un alt club important din România a pus ochii pe fostul fundaș al lui Dinamo

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.06.2026, ora 14:12
alt-text Actualizat: 04.06.2026, ora 14:12
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit că, în afară de FCSB, o altă echipă importantă din Liga 1 a fost interesată de Kennedy Boateng (29 de ani).
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Boateng a rămas liber de contract după doi ani petrecuți la Dinamo, iar FCSB a încercat să-l transfere.

Mutarea a picat în momentul când Gigi Becali a aflat ce pretenții financiare are fundașul, pe care le-a considerat mult prea mari.

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Andrei Nicolescu: „A mai sunat o echipă din România să se intereseze

Andrei Nicolescu a dezvăluit că și Universitatea Craiova, noua campioană a României, a fost interesată de serviciile lui Kennedy Boateng.

„Avem o săptămână de linişte, am spus că săptămâna asta ne facem previziunile pentru anul viitor. Nu se întâmplă nimic în prima săptămână.

Ca plecări... M-a mai sunat cineva după ce FCSB s-a interesat de Boateng. A mai sunat o echipă din România să se intereseze, Craiova.

Cum e, ce bani, dacă vrea să vină în România. Le-am spus că nu o să rămână în România. Agentul lui e un pic mai jovial, cred că vrea să vorbească cu toată lumea.

E foarte prietenos. Cred că de-asta s-au iniţiat toate discuţiile. Tindeam să-l cred că nu o să rămână în România”, a declarat președintele lui Dinamo, conform primasport.ro.

Impresarul lui Boateng, Tony Appiah, a transmis că fundașul a semnat cu o echipă din campionatul Arabiei Saudite.

1,2 milioane de euro
este cota de piață a lui Kennedy Boateng, conform Transfermarkt

Boateng a ajuns la Dinamo în vara lui 2024 și s-a impus rapid ca titular în centrul defensivei.

Apărătorul a bifat 74 de meciuri pentru Dinamo, iar în trecut a mai evoluat la LASK, CD Santa Clara, Austria Lustenau și SV Ried.

Clubul a încercat să îl convingă să semneze prelungirea, însă negocierile nu s-au concretizat, iar apărătorul a plecat liber de contract.

Gigi Becali a dezvăluit de ce a picat transferul lui Boateng la FCSB: „A cerut sute de mii la semnătură”

Boateng, cel care și-a anunțat plecarea de la Dinamo după barajul european cu FCSB, scor 1-2, ar fi avut pretenții financiare prea mari pentru roș-albaștri.

„Am vorbit cu ei și atât. A avut pretenții cam prea mari. Sute de mii la semnătură. Nu vreau să vorbesc, că nu e frumos.

Salariul nu era chiar mare, dar erau pretenții mari de semnătură. Nu am rezolvat și gata. Nu mai vreau să vorbesc, nu s-a rezolvat. A picat definitiv!”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.

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