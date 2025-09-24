„Nu avem  probleme” Finanțatorul de la UTA neagă dificultățile financiare » Foștii jucători au reclamat clubul la FIFA
Alexandru Meszar / Foto: FRF.ro
„Nu avem probleme” Finanțatorul de la UTA neagă dificultățile financiare » Foștii jucători au reclamat clubul la FIFA

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.09.2025, ora 16:40
  • Alexandru Meszar, finanțatorul celor de la UTA Arad, neagă că ar exista probleme financiare la echipă, deși mai mulți fotbaliști au reclamat clubul la FIFA pentru faptul că nu și-au primit salariile pe anul 2025.

UTA Arad se află pe locul șapte în clasament, cu 15 puncte strânse după cele 10 etape disputate. Cu toate acestea, situația financiară a clubului, aflat în concordat preventiv, rămâne incertă.

Alexandru Meszar neagă existența unor dificultăți financiare la UTA Arad

Meszar a afirmat că echipa nu riscă să fie depunctată din cauza problemelor financiare.

„Nu avem niciun fel de probleme, vă spun sincer. Suntem departe de executare sau depunctare. Există litigii unde sumele sunt discutabile. Nu avem niciun stres în momentul de față.

UTA nu poate păți nimic, nu este o situație nouă. Este o situație permanentă pentru toate cluburile de la nivel mondial. Trebuie să-ți plătești datoriile.

Sumele din cazul acelor jucători nu sunt unele fixe. Fotbaliștii cer anumiți bani, noi oferim altceva. Domnul Răzvan Zăvăleanu (n.r. - reprezentantul firmei belgiene RTZ & Partners SPRL) se ocupă de situație”, a spus Meszar, conform digisport.ro.

Vă rog să mă credeți, așa liniște financiară ca acum la UTA nu am avut niciodată de foarte mult timp Alexandru Meszar, finanțator UTA

Mai mulți fotbaliști își așteaptă salariile: „Jucătorii se bazează pe acești bani pentru a-și întreține familiile”

Totuși, un raport al FIFPRO (sindicatul internațional al fotbaliștilor) arată o altă realitate.

Peste zece foști jucători ai arădenilor au reclamat la FIFA faptul că nu și-au primit salariile în 2025, unii dintre ei susținând că așteaptă sume restante pe cinci luni, plus bonusuri aferente sezonului trecut.

9,43 milioane de euro
este cota lotului arădenilor, conform transfermarkt.com. Cel mai valoros jucător al echipei este Marinos Tzionis (900.000 de euro), urmat de Valentin Costache (800.000 de euro) și Ovidiu Popescu (750.000 de euro)

Sub protecția anonimatului, un fotbalist a afirmat pentru FIFPRO:

„Nu am primit niciun ban de la club în 2025, nu este normal! Plățile au fost mereu întârziate, iar ultimul meu salariu a venit în octombrie”

Jucătorilor li s-a spus să se concentreze pe meciuri și li s-a promis că banii vor veni „săptămâna viitoare”, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

În final, clubul a plătit doar jucătorii care au rămas la UTA după sezonul 2024/25, nu și pe cei eliberați, potrivit fifpro.org.

Când UTA Arad se lupta să rămână în prima divizie, conducerea clubului ne-a sunat pe mine și pe câțiva jucători să ne spună: «Vrem să rămâneți sezonul viitor». Poate o distragere a atenției, având în vedere că echipa ne datora bani, pentru a ne menține concentrați pe rămânerea în prima ligă. Dar după ce clubul și-a asigurat locul, nu am mai primit niciun răspuns Un fost jucător de la UTA, sub anonimat

Un alt jucător a spus: „În fotbal se vorbește tot mai mult despre sănătatea mentală, iar jucătorii se bazează pe acești bani pentru a-și întreține familiile”.

UTA Arad a cerut protecția creditelor și a promis să plătească datoriile către creditori, inclusiv foști jucători, în următorii doi-trei ani, pe tranșe, conform sursei citate.

La începutul sezonului 2025-2026, următorii jucători au plecat de la UTA:

  • Cristian Mihai (la Dinamo) - 350.000 de euro
  • Shayon Harrison (la AC Oulu) - liber de contract
  • Paul-Jose Mpoku (la Al-Batin FC) - liber de contract
  • Lamine Ghezali (la AC Oulu) - liber de contract
  • Eric Omondi (la Al-Zulfi SFC) - liber de contract
  • Khadim Rassoul (la Duhok SC) - liber de contract
  • Alex Bokse (la Arieșul Turda) - liber de contract
  • Răzvan Ristin (la CSC Ghiroda) - împrumut
  • Darius Iurașciuc (la Corvinul Hunedoara) - împrumut
  • Tudor Telcean (la CSM Ceahlăul Piatra Neamț) - liber de contract
  • Raoul Cristea (la CSC Dumbrăvița) - liber de contract
  • Patric Toderean (la Inter Stars Sibiu) - liber de contract
  • Andrei Dumiter (la FC Botoșani) - liber de contract
  • Răzvan Trif (la SC Oțelul Galați) - liber de contract
  • Mevlan Zeka (la FC Malisheva)
  • Răzvan Joldea (la CS Unirea Șanțana) - împrumut
  • Nsungusi Effiong - rămas fără club
  • Agustín Vuletich - rămas fără club
  • Damien Dussaut - rămas fără club
  • Joao Pedro - rămas fără club
  • Laurențiu Vlăsceanu (la FCSB) - sfârșit împrumut
  • Ibrahima Conte - rămas fără club
  • Cornel Râpă - rămas fără club
  • Cristian Blaga (la Unirea Tășnad) - împrumut
  • Ravy Tsouka - rămas fără club

