„Dacă acesta este noul fotbal...”  Ce l-a înfuriat pe Jose Mourinho  după primul meci acasă, la Benfica: „Extrem de nedrept” +12 foto
Jose Mourinho. Foto: IMAGO
Campionate

„Dacă acesta este noul fotbal...” Ce l-a înfuriat pe Jose Mourinho după primul meci acasă, la Benfica: „Extrem de nedrept”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.09.2025, ora 15:07
  • Jose Mourinho (62 de ani) a fost nervos după remiza dintre Benfica și Rio Ave de marți, scor 1-1.
  • Gazdele au avut un gol anulat, iar antrenorul portughez nu a înțeles de ce arbitrul a luat acea decizie.

În minutul 60 al meciului de pe Estádio da Luz, Antonio Silva, fundaș la Benfica, a înscris după o execuție spectaculoasă.

Golul a fost anulat însă, pentru un fault comis de Nicolas Otamendi în momentul centrării.

Jaf de un milion de euro Casa selecționerului Portugaliei a fost spartă de hoți » Ce lucruri i-au furat
Citește și
Jaf de un milion de euro Casa selecționerului Portugaliei a fost spartă de hoți » Ce lucruri i-au furat
Citește mai mult
Jaf de un milion de euro Casa selecționerului Portugaliei a fost spartă de hoți » Ce lucruri i-au furat

Mourinho, nervos după golul anulat al lui Antonio Silva: „Este extrem de nedrept”

La finalul partidei, Jose Mourinho s-a declarat nemulțumit de faptul că arbitrul a anulat golul lui Antonio Silva din minutul 60.

Dacă acesta este noul fotbal, în care golurile sunt anulate pentru că ai călcat pe degetul altuia, nu-mi place acest nou fotbal. Este extrem de nedrept.

Este un rezultat teribil pentru noi. O primă repriză slabă, dar o a doua repriză bună. Meciul a fost așa cum a vrut Rio Ave și cum a permis arbitrul. Nu putem face mare lucru în privința asta. Ce putem face este să jucăm așa cum am jucat în a doua repriză”, a declarat Jose Mourinho, citat de record.pt.

Nicolas Otamendi a fost cel care a centrat înainte ca Antonio Silva să înscrie. Cu toate acestea, înainte să lovească mingea, argentinianul a călcat un adversar.

Arbitrul a verificat faza la VAR, a anulat golul gazdelor și a dictat fault în atac comis de Nicolas Otamendi.

Golul anulat al lui Antonio Silva în meciul dintre Benfica și Rio Ave (10).jpg
Golul anulat al lui Antonio Silva în meciul dintre Benfica și Rio Ave (10).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Golul anulat al lui Antonio Silva în meciul dintre Benfica și Rio Ave (1).jpg Golul anulat al lui Antonio Silva în meciul dintre Benfica și Rio Ave (2).jpg Golul anulat al lui Antonio Silva în meciul dintre Benfica și Rio Ave (3).jpg Golul anulat al lui Antonio Silva în meciul dintre Benfica și Rio Ave (4).jpg Golul anulat al lui Antonio Silva în meciul dintre Benfica și Rio Ave (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Jose Mourinho și-a lăudat echipa pentru prestația din repriza secundă, cu toate că în prima parte a meciului nu a fost deloc mulțumit.

„Prima repriză a fost slabă. A doua repriză a fost bună, în limita posibilităților noastre. A doua repriză a fost dominantă, agresivă, cu ocazii, jucând mereu în jumătatea adversă.

Cei doi jucători care au intrat (n.r. Lukebakio și Schjelderup) au dat un alt caracter jocului, chiar dacă nu vreau să spun că au jucat extraordinar”, a mai declarat Mourinho, conform sursei citate.

Partida de pe Estádio da Luz s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Benfica a marcat prin Sudakov în minutul 86, în timp ce Rio Ave a restabilit egalitatea în prelungirile partidei, prin Andre Luiz.

A fost al doilea meci al lui Jose Mourinho pe banca Benficăi. Antrenorul portughez a venit la echipă în urmă cu o săptămână.

Mourinho l-a înlocuit pe Bruno Lage, care a fost demis după înfrângerea din Liga Campionilor împotriva lui Qarabag, scor 2-3.

Citește și

„Doamne Sfinte, Dembele!” VIDEO Reacția savuroasă a lui Luis Enrique, după ce s-a întâlnit cu proaspătul câștigător al Balonului de Aur
Campionate
14:24
„Doamne Sfinte, Dembele!” VIDEO Reacția savuroasă a lui Luis Enrique, după ce s-a întâlnit cu proaspătul câștigător al Balonului de Aur
Citește mai mult
„Doamne Sfinte, Dembele!” VIDEO Reacția savuroasă a lui Luis Enrique, după ce s-a întâlnit cu proaspătul câștigător al Balonului de Aur
Alertă înainte de meci Măsuri draconice de securitate pentru Maccabi Tel Aviv. E „ținta” grupărilor din Salonic, la partida cu echipa lui Răzvan Lucescu
Europa League
13:54
Alertă înainte de meci Măsuri draconice de securitate pentru Maccabi Tel Aviv. E „ținta” grupărilor din Salonic, la partida cu echipa lui Răzvan Lucescu
Citește mai mult
Alertă înainte de meci Măsuri draconice de securitate pentru Maccabi Tel Aviv. E „ținta” grupărilor din Salonic, la partida cu echipa lui Răzvan Lucescu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Jose Mourinho benfica fault GOL rio ave antonio silva nicolas otamendi
Știrile zilei din sport
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Europa League
16:51
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Citește mai mult
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Superliga
16:32
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Citește mai mult
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
Nationala
16:38
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
Citește mai mult
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Campionate
16:48
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Citește mai mult
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:20
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă 
16:32
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
16:51
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
18:03
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Top stiri din sport
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Campionate
11:30
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Citește mai mult
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Canotaj
10:47
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Citește mai mult
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Superliga
14:57
Dinamo, avertisment pentru olteni Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Citește mai mult
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Campionate
10:41
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Citește mai mult
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 12 rapid 21 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share