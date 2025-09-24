„Dacă acesta este noul fotbal...” Ce l-a înfuriat pe Jose Mourinho după primul meci acasă, la Benfica: „Extrem de nedrept”

Jose Mourinho (62 de ani) a fost nervos după remiza dintre Benfica și Rio Ave de marți, scor 1-1.

Gazdele au avut un gol anulat, iar antrenorul portughez nu a înțeles de ce arbitrul a luat acea decizie.

În minutul 60 al meciului de pe Estádio da Luz, Antonio Silva, fundaș la Benfica, a înscris după o execuție spectaculoasă.

Golul a fost anulat însă, pentru un fault comis de Nicolas Otamendi în momentul centrării.

Mourinho, nervos după golul anulat al lui Antonio Silva: „Este extrem de nedrept”

La finalul partidei, Jose Mourinho s-a declarat nemulțumit de faptul că arbitrul a anulat golul lui Antonio Silva din minutul 60.

„ Dacă acesta este noul fotbal, în care golurile sunt anulate pentru că ai călcat pe degetul altuia, nu-mi place acest nou fotbal. Este extrem de nedrept.

Este un rezultat teribil pentru noi. O primă repriză slabă, dar o a doua repriză bună. Meciul a fost așa cum a vrut Rio Ave și cum a permis arbitrul. Nu putem face mare lucru în privința asta. Ce putem face este să jucăm așa cum am jucat în a doua repriză”, a declarat Jose Mourinho, citat de record.pt.

Nicolas Otamendi a fost cel care a centrat înainte ca Antonio Silva să înscrie. Cu toate acestea, înainte să lovească mingea, argentinianul a călcat un adversar.

Arbitrul a verificat faza la VAR, a anulat golul gazdelor și a dictat fault în atac comis de Nicolas Otamendi.

Jose Mourinho și-a lăudat echipa pentru prestația din repriza secundă, cu toate că în prima parte a meciului nu a fost deloc mulțumit.

„Prima repriză a fost slabă. A doua repriză a fost bună, în limita posibilităților noastre. A doua repriză a fost dominantă, agresivă, cu ocazii, jucând mereu în jumătatea adversă.

Cei doi jucători care au intrat (n.r. Lukebakio și Schjelderup) au dat un alt caracter jocului, chiar dacă nu vreau să spun că au jucat extraordinar”, a mai declarat Mourinho, conform sursei citate.

Partida de pe Estádio da Luz s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Benfica a marcat prin Sudakov în minutul 86, în timp ce Rio Ave a restabilit egalitatea în prelungirile partidei, prin Andre Luiz.

A fost al doilea meci al lui Jose Mourinho pe banca Benficăi. Antrenorul portughez a venit la echipă în urmă cu o săptămână.

Mourinho l-a înlocuit pe Bruno Lage, care a fost demis după înfrângerea din Liga Campionilor împotriva lui Qarabag, scor 2-3.

