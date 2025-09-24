„Doamne Sfinte, Dembele!” VIDEO Reacția savuroasă a lui Luis Enrique, după ce s-a întâlnit cu proaspătul câștigător al Balonului de Aur +33 foto
„Doamne Sfinte, Dembele!" VIDEO Reacția savuroasă a lui Luis Enrique, după ce s-a întâlnit cu proaspătul câștigător al Balonului de Aur

Publicat: 24.09.2025, ora 14:24
Actualizat: 24.09.2025, ora 14:25
  • Reacția plină de emoție a antrenorului Luis Enrique (55 de ani) a atras atenția publicului, după ce Ousmane Dembele (28 de ani) i-a arătat Balonul de Aur pe care l-a obținut luni.

Ajuns la centrul sportiv al lui PSG cu Balonul de Aur în mână, jucătorul a fost întâmpinat de antrenorul său cu multă bucurie.

VIDEO Reacția lui Luis Enrique după ce s-a întâlnit cu Dembele

Cu Luis Enrique pe banca tehnică, Dembele a ajutat-o pe PSG să câștige Liga Campionilor, campionatul, Cupei Franței și a Supercupei UEFA în sezonul 2024-2025.

La vederea fotbalistului, antrenorul a exclamat: „Doamne Sfinte, Ousmane Dembele, Balonul de Aur!”.

Ulterior, a luat trofeul și l-a sărutat, iar videoclipul a devenit viral pe internet:

Gala Balonului de Aur 2025 a fost una memorabilă și pentru Enrique, care a primit „Premiul Johan Cruyff” pentru cel mai bun antrenor, în fața lui Antonio Conte și Hansi Flick.

Totodată, fiica sa, Sira Martinez, a primit premiul Socrates în numele Fundației Xana, o inițiativă de suflet a familiei, creată în memoria surorii sale mai mici, decedată în 2019, la doar 9 ani, după o luptă cu cancerul.

Clasamentul final al Balonului de Aur 2025:

Galerie foto (33 imagini)

Premiile speciale decernate la Gala Balonul de Aur 2025

  • Balonul de Aur: Ousmane Dembele (masculin) și Aitana Bonmati (feminin)
  • Trofeul Kopa (cel mai bun jucător U21): Lamine Yamal (masculin) și Vicky Lopez (feminin)
  • Trofeul Gerd Muller (cel mai eficient marcator): Victor Gyokeres (masculin) și Ewa Pajor (feminin)
  • Trofeul Yashin (cel mai bun portar): Gianluigi Donnarumma (masculin) și Hannah Hampton (feminin)
  • Trofeul Johan Cruyff (cel mai bun antrenor): Luis Enrique (masculin) și Sarina Wiegman (feminin)
  • Cel mai bun club al anului: PSG (masculin) și Arsenal (feminin)

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share