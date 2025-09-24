„Le forțează mâna” Informații de culise de la Ierusalim » Jucătorul-surpriză convocat de Lucescu ar vrea să joace de fapt pentru Israel +22 foto
Lisav Naif Eissat / Foto: IMAGO
Nationala

„Le forțează mâna” Informații de culise de la Ierusalim » Jucătorul-surpriză convocat de Lucescu ar vrea să joace de fapt pentru Israel

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 24.09.2025, ora 14:49

Marea surpriză din lotul preliminar convocat de Mircea Lucescu pentru partidele naționalei cu Moldova și Austria este tânărul fundaș al celor de la Maccabi Haifa, Lisav Naif Eissat.

Acesta, care are o selecție la reprezentativă de tineret a Israelului, a primit, la începutul lunii septembrie, acceptul FIFA de a juca pentru România.

Un jurnalist din Israel, despre Lisav Eissat: „Are alură de lider”

GOLAZO.ro a luat legătură cu jurnalistul Josh Halickman, care lucrează la The Jerusalem Post, pentru a afla mai multe despre calitățile și defectele lui Lisav Naif Eissat, dar și despre intențiile acestuia cu naționala României.

Salut, Josh. Care sunt caracteristicile esențiale ale lui Lisav Naif Eissat? E un tip de fundaș puternic, cu viteză?

El joacă acum ca fundaș central de picior stâng. Dar să știi că mulți specialiști din Israel consideră că ar putea juca număr 6, adică în față fundașilor centrali. Pentru că se poate retrage, pe faza defensivă, în apărare, dar poate ajuta și atacul.

Are o inteligență tactică bună, viteză de asemenea. Și lovitură lui de cap e una redutabilă. E un plus la fazele fixe, dacă e pus în valoare. Are și alură de lider.

E genul de fundaș care e confortabil cu mingea la picior? Are pasă lungă?

Da, asta e principală sa calitate. Managerul Diego Flores îl folosește pe Eissat ca pe un „lansator” de atacuri din propria apărare. Dacă are extreme sau vârfuri care pleacă pe spațiu liber, Eissat îi poate găsi cu pase lungi.

Dar ce slăbiciuni are? Sau arii în care jocul sau poate fi îmbunătățit?

E încă foarte tânăr și din acest motiv își asumă riscuri inutile. Tot din pricina tinereții e destul de impetuos în unele acțiuni. Iar pentru acestea încasează destule cartonașe roșii. Trebuie să învețe să fie mai responsabil.

Este israelian, acolo s-a născut, dar e pe jumătate român. Are o conexiune cu țara. El e bucuros acum să reprezinte România. E foarte mândru de asta. Aviv Eissat, tatăl lui Lisav, pentru digisport.ro

Josh Halickman: „Eissat le forțează mâna”

Are Eissat valoarea necesară pentru a fi fost chemat la naționala israeliană?

Personal, cred că da. Numai că selecționerul Ran Ben-Shimon e tip conservator. Îi place să-și țină aproape jucătorii care au fost cu el de la începutul campaniei de calificare pentru Mondialul din 2026. Deci acceptă greu alți fotbaliști.

Știu că Eissat a avut o accidentare la umăr. Este acum apt 100% pentru meciuri?

A jucat duminică seară, intrând în minutul 62 al derby-ului Haifa (n.r. Maccabi Haifa și Hapoel Haifa). Nu a părut să mai aibă nicio problema de sănătate. Nu știu însă dacă și-a recăpătat ritmul jocului, pentru că a absentat două meciuri consecutive.

Însă, atunci când se va întoarce de la naționala României la echipa de club, va fi titular. Fără îndoială. Mai ales că antrenorul Flores joacă într-o formulă cu 3 fundași centrali, adică 3-5-2. Și îl și place mult pe Eissat, așa că nu m-ar miră nici dacă l-ar folosi, cum îți spuneam, pe postul de număr 6.

Crezi că selecția lui Eissat la echipa națională a României a fost și un mod de a-l face ineligibil pentru Israel?

S-ar putea, chiar am fost surprins că Mircea Lucescu l-a selecționat. Nici nu sunt sigur că își dorește cu adevărat să joace pentru România, pentru că se identifică drept israelian și a jucat deja și pentru echipa de tineret.

Ar putea fi o încercare de a forță mâna selecționerului Israelului. A crescut la echipa de tineret a celor de la Maccabi Haifa, acolo unde a fost căpitan. Mama sa are rădăcini israeliene și române, iar tatăl sau e beduin, ceea ce-l face pe Eissat unic ca background pentru naționala noastră.

Crezi că poate face față așteptărilor unuia dintre cei mai exigenți antrenori din Europa ultimilor 20 de ani?

Cred că da, pentru că a făcut-o la orice nivel la care a jucat. Sigur, o echipa națională e cu totul altceva, dar tot cred că e pregătit. Nu am nicio îndoială că are potențialul de a fi un jucător de top, dar e încă tânăr și trebuie să se maturizeze.

Dar să știi că nu e tipul de fotbalist care să dea înapoi în fața provocărilor. Iar cu această mentalitate poate avea succes în clipă în care-și setează o ținta.

Condiții de îndeplinit pentru a putea schimba echipa națională:

  • Legătură autentică: Aveai o legătură autentică cu a doua țară în momentul în care ai reprezentat pentru prima dată țara ta de origine.
  • Vârsta: Toate aparițiile pentru prima ta țară au avut loc înainte de împlinirea vârstei de 21 de ani.
  • Limite de meciuri: Ai jucat cel mult trei meciuri competitive pentru echipa ta de origine.
  • Fără turnee finale: Niciunul dintre aceste meciuri nu a fost în turneul final al unei Cupe Mondiale FIFA sau al unui campionat continental.
  • Timpul scurs de la ultimul meci: Au trecut cel puțin trei ani de la ultima ta apariție pentru prima națională reprezentată.
  • Aprobarea FIFA: Trebuie să primești aprobarea FIFA pentru a schimba echipa.
România - Canada, meci
România - Canada, meci

Galerie foto (22 imagini)

România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci
+22 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
mircea lucescu israel romania lisav naif eissat Josh Halickman
