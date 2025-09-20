Mitriță, gol fabulos VIDEO.  O nouă reușită de senzație în China! Cifre incredibile +9 foto
Alexandru Mitriță FOTO: IMAGO
Stranieri

Mitriță, gol fabulos VIDEO. O nouă reușită de senzație în China! Cifre incredibile

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 20.09.2025, ora 17:13
alt-text Actualizat: 20.09.2025, ora 17:15
  • Alexandru Mitriță (30 de ani) a reușit un nou gol în prima ligă a Chinei, în remiza celor de la Zhejiang cu Changchun Yatai, scor 3-3.

Sosit în această vară de la Universitatea Craiova, la Zhejiang, Alexandru Mitriță a impresionat prin evoluțiile sale din campionatul Chinei.

Alexandru Mitriță, un nou gol în China

Fostul fotbalist al celor de la Universitatea Craiova a marcat un gol excepțional.

Mitriță a înscris golul de 1-1, în minutul 35. Acesta a preluat cu talpa o minge în colțul careului advers și a șutat puternic la poartă. Portarul a fost depășit de traiectoria balonului, care s-a oprit direct în plasa laterală.

Zhejiang a încheiat la egalitate partida din deplasare, scor 3-3, reușind să obțină un punct. În acest moment, echipa lui Mitriță ocupă locul 6 în superliga Chinei, cu 38 de puncte acumulate.

Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (9).jpg
Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (9).jpg

Galerie foto (9 imagini)

Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (2).jpg Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (3).jpg Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (4).jpg Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (5).jpg Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (6).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Alexandru Mitriță, evoluții consistente în China

Alexandru Mitriță s-a alăturat lotului lui Zhejiang FC în această vară și s-a adaptat rapid la fotbalul din China.

Românul s-a remarcat încă de la primele apariții în tricoul echipei din Hangzhou.

Românul are, până în acest moment, 8 goluri marcate și 4 assisturi, în 11 meciuri disputate! Cu Mitriță în teren, Zhejiang a obținut 6 victorii și a pierdut 2 meciuri.

4 milioane de euro
este cota lui Alexandru Mitriță, conform Transfermarkt

GOL china alexandru mitrita Zhejiang Professional
