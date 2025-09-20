Mitriță, gol fabulos VIDEO. O nouă reușită de senzație în China! Cifre incredibile

Alexandru Mitriță (30 de ani) a reușit un nou gol în prima ligă a Chinei, în remiza celor de la Zhejiang cu Changchun Yatai, scor 3-3.

Sosit în această vară de la Universitatea Craiova, la Zhejiang, Alexandru Mitriță a impresionat prin evoluțiile sale din campionatul Chinei.

Alexandru Mitriță, un nou gol în China

Fostul fotbalist al celor de la Universitatea Craiova a marcat un gol excepțional.

Mitriță a înscris golul de 1-1, în minutul 35. Acesta a preluat cu talpa o minge în colțul careului advers și a șutat puternic la poartă. Portarul a fost depășit de traiectoria balonului, care s-a oprit direct în plasa laterală.

Zhejiang a încheiat la egalitate partida din deplasare, scor 3-3, reușind să obțină un punct. În acest moment, echipa lui Mitriță ocupă locul 6 în superliga Chinei, cu 38 de puncte acumulate.

Alexandru Mitriță, evoluții consistente în China

Alexandru Mitriță s-a alăturat lotului lui Zhejiang FC în această vară și s-a adaptat rapid la fotbalul din China.

Românul s-a remarcat încă de la primele apariții în tricoul echipei din Hangzhou.

Românul are, până în acest moment, 8 goluri marcate și 4 assisturi, în 11 meciuri disputate! Cu Mitriță în teren, Zhejiang a obținut 6 victorii și a pierdut 2 meciuri.

4 milioane de euro este cota lui Alexandru Mitriță, conform Transfermarkt

