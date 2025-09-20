Dan Petrescu (57 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, este dorit în Bulgaria, la CSKA Sofia.

Dan Petrescu, dorit la CSKA Sofia

Tehnicianul a părăsit formația ardeleană la finalul lunii august, după înfrângerea umilitoare suferită de CFR în cupele europene, 2-7 în fața celor de la Hacken.

Un alt motiv care a dus la despărțirea dintre antrenor și clubul patronat de Ioan Varga a fost starea de sănătate a antrenorului, care a avut mai multe probleme în ultimul an.

Dan Petrescu ar putea reveni în fotbal în perioada următoare, însă nu în campionatul intern.

Conform surselor GOLAZO.ro, tehnicianul ar fi dorit de către bulgarii de la CSKA Sofia, ocupanta locului 5 în sezonul trecut al campionatului bulgar.

Ultima experiență pe care Petrescu a avut-o în afara României s-a consumat în sezonul 2023/2024, atunci când acesta a condus-o pe Jeonbuk Hyundai Motors, formație din Coreea de Sud.

De-a lungul timpului, la CSKA Sofia au antrenat alți doi tehnicieni din România: Ioan Andone (ianuarie-martie 2010) și Edward Iordănescu (august-noiembrie 2016).

CSKA se desparte de Dușan Kerkez

Clubul bulgar a anunțat azi că Dușan Kerkez nu mai este antrenor principal.

„În viitorul meci de campionat - cu Botev (Vratsa) pe 22 septembrie (luni) la ora 20:30, CSKA va fi condusă de Valentin Iliev”, informează contul oficial al echipei din Sofia.

Dusan Kerkez (49 de ani) anunțase joi seara că va demisiona din funcția de antrenor al echipei CSKA Sofia, însă vineri și-a schimbat discursul.

Kerkez și-a motivat alegerea printr-o simplă explicație: „Le-am spus asta pentru că mi-era frică de ei, dar nu vreau să demisionez”, a declarat tehnicianul, citat de sportal.bg.

Antrenorul în vârstă de 49 de ani a refuzat categoric să părăsească clubul până nu a primit salariul pentru întreaga durată a contractului său, valabil până în iunie 2026.

Dan Petrescu, de cinci ori campion în România

De-a lungul carierei sale, Petrescu a câștigat cinci titluri de campion al României.

Patru dintre acestea au fost cucerite alături de CFR Cluj și unul alături de Unirea Urziceni, una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii 1.

De asemenea, acesta a mai câștigat o Cupă și o Supercupă a României.

În afara țării, Petrescu și-a mai adjudecat alte două trofee: Cupa Chinei, trofeu câștigat alături de Jiangsu FC și liga a doua din Rusia, competiție în care s-a impus ca antrenor al celor de la Kuban Krasnodar.

În străinătate, Petrescu le-a pregătit pe Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, Jiangsu FC, Al-Nasr, Guizhou FC, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „ Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport