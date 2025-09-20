FRF, anchetă internă  Federația vrea să afle adevărul despre scandalul în care este implicat Ion Geolgău » Fostul fotbalist,  acuzat de hărțuire de mama unui junior

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat că va deschide o anchetă internă, după ce Ion Geolgău (64 de ani) ar fi hărțuit mama unui copil care urma să participe la o selecție pentru loturile naționale de juniori.

Ion Geolgău, care s-a ocupat în ultimii ani de coordonarea procesului de selecție pentru loturile naționale, i-ar fi trimis mesaje cu tentă sexuală mamei unui copil care trebuia să participe la o selecție.

Mesajele au ajuns în spațiul public, provocând un scandal de proporții.

FRF deschide o anchetă internă, ca urmare a acuzațiilor la adresa lui Ion Geolgău

După ce gazetadecluj.ro a dezvăluit că Geolgău i-ar fi trimis mesaje cu tentă sexuală unei mame al cărei copil urma să participe la o selecție, FRF a anunțat că va deschide o anchetă internă.

Mesajele publicate de sursa citată sunt unele cu tentă sexuală, în care oficialul FRF îi face avansuri mamei juniorului respectiv.

Geolgău nu este la primul scandal major. Legendarul fotbalist al celor de la Universitatea Craiova a fost acuzat în trecut că a cerut mită pentru a favoriza selecția mai multor jucători la loturile de juniori ale României.

De asemenea, Federația a explicat că, în ultimii doi ani, Geolgău nu s-a mai ocupat de selecția propriu-zisă a loturilor de juniori, ci doar de coordonarea referenților zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 și U11.

Comunicatul emis de FRF în cazul Geolgău

„Administrația FRF a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informațiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea domnului Ion Geolgău.

Având în vedere natura aspectelor vehiculate, FRF consideră necesară verificarea veridicității acestora prin proceduri interne, în deplină transparență și conform reglementărilor în vigoare.

În acest sens, Federația Română de Fotbal face apel către reprezentanții mass-media care au lansat respectivele informații să pună la dispoziția FRF toate datele și documentele pe care le dețin.

Reamintim că FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară și un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaților, integritatea fiind unul dintre principiile fundamentale care ghidează activitatea instituției.

Totodată, menționăm că, în ultimii doi ani, domnul Ion Geolgău nu a avut nicio implicare în procesul de selecție pentru niciun lot național.

Activitatea acestuia în cadrul FRF s-a limitat exclusiv la coordonarea referenților zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 și U11”, a transmis FRF, prin intermediul site-ului oficial.

