FRF, anchetă internă  Federația vrea să afle adevărul despre scandalul în care este implicat Ion Geolgău » Fostul fotbalist,  acuzat de hărțuire de mama unui junior
Ion Geolgău FOTO: Sport Pictures/Montaj GOLAZO.ro
Superliga

FRF, anchetă internă Federația vrea să afle adevărul despre scandalul în care este implicat Ion Geolgău » Fostul fotbalist, acuzat de hărțuire de mama unui junior

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 20.09.2025, ora 16:43
alt-text Actualizat: 20.09.2025, ora 16:44
  • Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat că va deschide o anchetă internă, după ce Ion Geolgău (64 de ani) ar fi hărțuit mama unui copil care urma să participe la o selecție pentru loturile naționale de juniori.

Ion Geolgău, care s-a ocupat în ultimii ani de coordonarea procesului de selecție pentru loturile naționale, i-ar fi trimis mesaje cu tentă sexuală mamei unui copil care trebuia să participe la o selecție.

Mesajele au ajuns în spațiul public, provocând un scandal de proporții.

Petrescu ar putea reveni pe bancă  Echipa din străinătate care îl dorește pe tehnician tocmai și-a dat afară antrenorul
Citește și
Petrescu ar putea reveni pe bancă Echipa din străinătate care îl dorește pe tehnician tocmai și-a dat afară antrenorul
Citește mai mult
Petrescu ar putea reveni pe bancă  Echipa din străinătate care îl dorește pe tehnician tocmai și-a dat afară antrenorul

FRF deschide o anchetă internă, ca urmare a acuzațiilor la adresa lui Ion Geolgău

După ce gazetadecluj.ro a dezvăluit că Geolgău i-ar fi trimis mesaje cu tentă sexuală unei mame al cărei copil urma să participe la o selecție, FRF a anunțat că va deschide o anchetă internă.

Mesajele publicate de sursa citată sunt unele cu tentă sexuală, în care oficialul FRF îi face avansuri mamei juniorului respectiv.

Geolgău nu este la primul scandal major. Legendarul fotbalist al celor de la Universitatea Craiova a fost acuzat în trecut că a cerut mită pentru a favoriza selecția mai multor jucători la loturile de juniori ale României.

De asemenea, Federația a explicat că, în ultimii doi ani, Geolgău nu s-a mai ocupat de selecția propriu-zisă a loturilor de juniori, ci doar de coordonarea referenților zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 și U11.

Comunicatul emis de FRF în cazul Geolgău

„Administrația FRF a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informațiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea domnului Ion Geolgău.

Având în vedere natura aspectelor vehiculate, FRF consideră necesară verificarea veridicității acestora prin proceduri interne, în deplină transparență și conform reglementărilor în vigoare.

În acest sens, Federația Română de Fotbal face apel către reprezentanții mass-media care au lansat respectivele informații să pună la dispoziția FRF toate datele și documentele pe care le dețin.

Reamintim că FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară și un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaților, integritatea fiind unul dintre principiile fundamentale care ghidează activitatea instituției.

Totodată, menționăm că, în ultimii doi ani, domnul Ion Geolgău nu a avut nicio implicare în procesul de selecție pentru niciun lot național.

Activitatea acestuia în cadrul FRF s-a limitat exclusiv la coordonarea referenților zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 și U11”, a transmis FRF, prin intermediul site-ului oficial.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

Mudryk, schimbare de plan Ucraineanul suspendat pentru dopaj vrea să participe la proba de atletism a JO din 2028
Campionate
16:18
Mudryk, schimbare de plan Ucraineanul suspendat pentru dopaj vrea să participe la proba de atletism a JO din 2028
Citește mai mult
Mudryk, schimbare de plan Ucraineanul suspendat pentru dopaj vrea să participe la proba de atletism a JO din 2028
Petrescu ar putea reveni pe bancă  Echipa din străinătate care îl dorește pe tehnician tocmai și-a dat afară antrenorul
Stranieri
15:32
Petrescu ar putea reveni pe bancă Echipa din străinătate care îl dorește pe tehnician tocmai și-a dat afară antrenorul
Citește mai mult
Petrescu ar putea reveni pe bancă  Echipa din străinătate care îl dorește pe tehnician tocmai și-a dat afară antrenorul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
FRF SCANDAL hartuire ion geolgau
Știrile zilei din sport
Se montează gazonul Echipa din Superliga, tot mai aproape de revenirea acasă. Lucrările la stadion, aproape de finalizare
Superliga
14:22
Se montează gazonul Echipa din Superliga, tot mai aproape de revenirea acasă. Lucrările la stadion, aproape de finalizare
Citește mai mult
Se montează gazonul Echipa din Superliga, tot mai aproape de revenirea acasă. Lucrările la stadion, aproape de finalizare
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Superliga
17:49
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Citește mai mult
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Cauza dispariției lui Stanciu Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei. A pierdut echipa la Genoa: „Suferă”
Stranieri
14:02
Cauza dispariției lui Stanciu Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei. A pierdut echipa la Genoa: „Suferă”
Citește mai mult
Cauza dispariției lui Stanciu Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei. A pierdut echipa la Genoa: „Suferă”
A avut Craiova penalty? Explicațiile unui observator de arbitri pentru faza în care oltenii au cerut 11 metri în minutul 92 cu Oțelul
Superliga
13:21
A avut Craiova penalty? Explicațiile unui observator de arbitri pentru faza în care oltenii au cerut 11 metri în minutul 92 cu Oțelul
Citește mai mult
A avut Craiova penalty? Explicațiile unui observator de arbitri pentru faza în care oltenii au cerut 11 metri în minutul 92 cu Oțelul
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:14
Controversă în Franța Marseille - PSG, reprogramat la aceeași oră cu gala Balonului de Aur » Dembele și alți 8 colegi, printre nominalizați
Controversă în Franța Marseille - PSG, reprogramat la aceeași oră cu gala Balonului de Aur » Dembele și alți 8 colegi, printre nominalizați
18:08
Răzvan Lucescu a răbufnit Antrenorul lui PAOK, enervat de acuzațiile aduse echipei sale: „Comentarii ipocrite, creează violență”
Răzvan Lucescu a răbufnit Antrenorul lui PAOK, enervat de acuzațiile aduse echipei sale: „Comentarii ipocrite, creează violență”
17:38
„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”
„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”
17:49
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Top stiri din sport
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Auto
09:44
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Citește mai mult
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat:  „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Campionate
09:08
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat: „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Citește mai mult
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat:  „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
Stranieri
10:22
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
Citește mai mult
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”
Superliga
20.09
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”
Citește mai mult
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 16 rapid 7 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share