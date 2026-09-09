Alexandru Mitriță (31 de ani), jucătorul de la Zhejiang, din China, ar fi dorit de Omonia Nicosia, campioana Ciprului.

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Ciprioții l-au transferat la începutul acestei luni pe Florin Tănase și și-au arătat interesul și pentru David Miculescu, actualul căpitan de la FCSB.

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Alexandru Mitriță, dorit de Omonia Nicosia

În contextul în care transferul lui Miculescu în Cipru este aproape imposibil, Omonia Nicosia și-ar fi îndreptat rapid atenția către un alt român, Alexandru Mitriță, care se află într-o formă excelentă în campionatul chinez.

Omonia vrea să se întărească în ofensivă, în contextul în care Anastasios Chatzigiovanis, un jucător important al echipei, este aproape de un transfer în Grecia.

„Cazul fotbalistului român a ajuns pe masa oficialilor clubului cipriot, în condițiile în care încercarea de a-l transfera pe conaționalul său, David Miculescu, nu pare să mai avanseze în acest moment.

În condițiile în care transferul lui Miculescu pare să se îndepărteze, cel puțin potrivit informațiilor apărute recent, oficialii responsabili de strategia de transferuri evaluează varianta Alexandru Mitriță, alături de alte opțiuni care le-au fost propuse.

Deocamdată, însă, nu există nimic concret sau definitiv”, a transmis presa din Cipru.

Mutarea ar trebui să se perfecteze astăzi, ultima zi de transferuri din Cipru.

3,5 milioane de euro este cota de piață a lui Alexandru Mitriță, conform Transfermarkt

Mitriță are un sezon excelent în China, reușind să înscrie 9 goluri și să livreze 11 pase decisive în 21 de meciuri jucate pentru Zhejiang.

Doar în ultimele două partide jucătorul român a înscris patru goluri și a oferit o pasă decisivă!

FOTO. Golul reușit de Mitriță în meciul cu Tianjin Jinmen Tiger, pierdut de Zhejiang cu 1-2

Alexandru Mitriță a fost transferat de Zhejiang în vara anului trecut de la U Craiova, în schimbul sumei de 2 milioane de euro.

De-a lungul carierei sale, acesta a mai trecut pe la Farul, Pescara, New York City, Al-Ahli, PAOK și Al-Raed.

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