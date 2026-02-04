Fază controversată în Farul - Dinamo  FOTO. Alexandru Musi a primit cartonaș galben la o fază la care a cerut penalty  +9 foto
Faza la care Alexandru Musi a primit cartonaș galben FOTO: Captură Prima Sport
Fază controversată în Farul - Dinamo FOTO. Alexandru Musi a primit cartonaș galben la o fază la care a cerut penalty

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 04.02.2026, ora 21:26
Actualizat: 04.02.2026, ora 21:37
  • FARUL - DINAMO. Alexandru Musi (21 de ani), atacantul lui Dinamo, s-a prăbușit în careu și a cerut penalty, însă arbitrul Horațiu Feșnic a decis să îi acorde cartonaș galben pentru simulare.

Farul Constanța - Dinamo se joacă la Ovidiu, în etapa #25 a Ligii 1.

Faza controversată la Farul Constanța - Dinamo

În minutul 38 al partidei de la Ovidiu, atacantul dinamovist Alexandru Musi a încercat să pătrundă în careul „marinarilor”, dar a fost atins ușor în zona genunchiului de David Maftei.

Acesta a căzut în interiorul careului, însă arbitrul Horațiu Feșnic a decis să îi acorde cartonaș galben pentru simulare.

Ulterior, faza a fost analizată de VAR, acolo unde se afla Sebastian Colțescu.

Nici după verificarea VAR decizia nu a fost schimbată, astfel că Feșnic, care nu a fost chemat la monitor, și-a păstrat decizia inițială: cartonaș galben acordat lui Musi pentru simulare.

Este al treilea cartonaș galben pentru Musi în acest sezon, la următorul va fi suspendat o etapă.

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
