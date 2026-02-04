Nu vrea să plece de la Dinamo Ar fi refuzat mai multe oferte importante, după ce a fost scos din lot de Zeljko Kopic: momentul care i-a fost „fatal”

Stipe Perica (30 de ani), atacantul lui Dinamo, ar fi refuzat să părăsească echipa, chiar dacă pe numele său au apărut mai multe oferte.

După ce nu a oferit randamentul așteptat de conducerea dinamovistă, Perica ar fi fost anunțat că își poate căuta echipă în această iarnă.

Stipe Perica a refuzat mai multe oferte de a pleca de la Dinamo

Deși nu a fost luat de Zeljko Kopic în lot pentru partidele cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, și Farul Constanța, Stipe Perica refuză să plece de la Dinamo.

Atacantul ar fi primit mai multe oferte de a pleca de la Dinamo, însă a refuzat toate propunerile, chiar dacă unele ar fi fost mai avantajoase din punct de vedere financiar decât ce are în acest moment la Dinamo, scrie prosport.ro.

Cel mai recent, acesta ar fi fost dorit de Mantova, formație aflată pe poziție retrogradabilă în Serie B.

550.000 de euro este cota lui Stipe Perica, conform Transfermarkt

„Perica a avut oferte din Serie B, din Emirate, însă a refuzat chiar și salarii care ajungeau, cu bonusuri, la 30.000 de euro, mai mult decât are la Dinamo, însă a refuzat să plece”, au declarat apropiați ai clubului, pentru sursa citată.

În tricoul lui Dinamo, Stipe Perica a jucat 34 de meciuri, a marcat 8 goluri și a oferit trei pase decisive.

Momentul care i-a fost „fatal” lui Perica

Nemulțumirile față de prestațiile lui Perica s-au accentuat după meciul cu FC Botoșani, scor 1-1, atunci când atacantul croat a ratat singur cu portarul.

Ulterior, antrenorul Zeljko Kopic, președintele Andrei Nicolescu și directorul sportiv Cosmin Mihalescu au purtat o discuție cu Perica, în care i-au trasat mai multe obiective pentru perioada următoare.

Din acel moment, croatul a mai marcat o singura dată, în victoria cu Metaloglobus, scor 4-0, astfel că nu și-a îndeplinit targeturile, fapt pentru care conducerea lui Dinamo a decis că este momentul să nu se mai bazeze pe acesta.

Acum aproximativ două luni, Andrei Nicolescu a explicat care sunt nemulțumirile clubului legate de atacant:

Aşteptăm mai mult de la el şi cred că şi el aşteaptă mai mult de la el. El primeşte şanse, e acolo, cu noi, e un jucător important. Începe să dezamăgească suporterii, oamenii din staff. Asta e periculos. Se antrenează 10 zile, stă 4-5, se mai antrenează 5, iar stă 3 şi atunci e foarte complicat. Nu ştiu dacă gradul lui de sacrificiu i-ar permite totuşi să treacă peste zilele alea în care vrea să facă pauză Andrei Nicolescu, la Prima Sport

Cifrele lui Stipe Perica

Udinese : 71 de meciuri, 11 goluri, două pase de gol,

: 71 de meciuri, 11 goluri, două pase de gol, Maccabi Tel Aviv : 51 de meciuri, 20 de goluri, 4 pase de gol

: 51 de meciuri, 20 de goluri, 4 pase de gol Standard Liege : 38 de meciuri, 6 goluri, două pase de gol,

: 38 de meciuri, 6 goluri, două pase de gol, NAC Breda : 37 de meciuri, 9 goluri, două pase de gol,

: 37 de meciuri, 9 goluri, două pase de gol, Dinamo : 34 de meciuri, 8 goluri, 3 pase de gol,

: 34 de meciuri, 8 goluri, 3 pase de gol, NK Zadar : 20 de meciuri, 8 goluri, 1 pasă de gol,

: 20 de meciuri, 8 goluri, 1 pasă de gol, Watford : 18 meciuri, un gol, o pasă de gol,

: 18 meciuri, un gol, o pasă de gol, Mouscron : 16 meciuri, 8 goluri, o pasă de gol,

: 16 meciuri, 8 goluri, o pasă de gol, Kasimpasa : 14 meciuri, două goluri

: 14 meciuri, două goluri HNK Rijeka : 8 meciuri

: 8 meciuri Frosinone: 8 meciuri

FOTO. Ratarea lui Stipe Perica din FC Botoșani - Dinamo 1-1

