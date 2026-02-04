Nu vrea să plece de la Dinamo  Ar fi refuzat mai multe oferte importante, după ce a fost scos din lot de Zeljko Kopic: momentul care i-a fost „fatal” +20 foto
Stipe Perica FOTO: Sport Pictures
Superliga

Nu vrea să plece de la Dinamo Ar fi refuzat mai multe oferte importante, după ce a fost scos din lot de Zeljko Kopic: momentul care i-a fost „fatal”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 20:38
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 20:38
  • Stipe Perica (30 de ani), atacantul lui Dinamo, ar fi refuzat să părăsească echipa, chiar dacă pe numele său au apărut mai multe oferte.

După ce nu a oferit randamentul așteptat de conducerea dinamovistă, Perica ar fi fost anunțat că își poate căuta echipă în această iarnă.

Prepeliță și Vlădoiu, demiși de Slobozia  Noul antrenor, prezentat oficial » Revine în Liga 1 după o pauză de 8 ani
Citește și
Prepeliță și Vlădoiu, demiși de Slobozia Noul antrenor, prezentat oficial » Revine în Liga 1 după o pauză de 8 ani
Citește mai mult
Prepeliță și Vlădoiu, demiși de Slobozia  Noul antrenor, prezentat oficial » Revine în Liga 1 după o pauză de 8 ani

Stipe Perica a refuzat mai multe oferte de a pleca de la Dinamo

Deși nu a fost luat de Zeljko Kopic în lot pentru partidele cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, și Farul Constanța, Stipe Perica refuză să plece de la Dinamo.

Atacantul ar fi primit mai multe oferte de a pleca de la Dinamo, însă a refuzat toate propunerile, chiar dacă unele ar fi fost mai avantajoase din punct de vedere financiar decât ce are în acest moment la Dinamo, scrie prosport.ro.

Cel mai recent, acesta ar fi fost dorit de Mantova, formație aflată pe poziție retrogradabilă în Serie B.

550.000 de euro
este cota lui Stipe Perica, conform Transfermarkt

„Perica a avut oferte din Serie B, din Emirate, însă a refuzat chiar și salarii care ajungeau, cu bonusuri, la 30.000 de euro, mai mult decât are la Dinamo, însă a refuzat să plece”, au declarat apropiați ai clubului, pentru sursa citată.

  • În tricoul lui Dinamo, Stipe Perica a jucat 34 de meciuri, a marcat 8 goluri și a oferit trei pase decisive.

Momentul care i-a fost „fatal” lui Perica

Nemulțumirile față de prestațiile lui Perica s-au accentuat după meciul cu FC Botoșani, scor 1-1, atunci când atacantul croat a ratat singur cu portarul.

Ulterior, antrenorul Zeljko Kopic, președintele Andrei Nicolescu și directorul sportiv Cosmin Mihalescu au purtat o discuție cu Perica, în care i-au trasat mai multe obiective pentru perioada următoare.

Din acel moment, croatul a mai marcat o singura dată, în victoria cu Metaloglobus, scor 4-0, astfel că nu și-a îndeplinit targeturile, fapt pentru care conducerea lui Dinamo a decis că este momentul să nu se mai bazeze pe acesta.

Acum aproximativ două luni, Andrei Nicolescu a explicat care sunt nemulțumirile clubului legate de atacant:

Aşteptăm mai mult de la el şi cred că şi el aşteaptă mai mult de la el. El primeşte şanse, e acolo, cu noi, e un jucător important. Începe să dezamăgească suporterii, oamenii din staff. Asta e periculos. Se antrenează 10 zile, stă 4-5, se mai antrenează 5, iar stă 3 şi atunci e foarte complicat. Nu ştiu dacă gradul lui de sacrificiu i-ar permite totuşi să treacă peste zilele alea în care vrea să facă pauză Andrei Nicolescu, la Prima Sport

Cifrele lui Stipe Perica

  • Udinese: 71 de meciuri, 11 goluri, două pase de gol,
  • Maccabi Tel Aviv: 51 de meciuri, 20 de goluri, 4 pase de gol
  • Standard Liege: 38 de meciuri, 6 goluri, două pase de gol,
  • NAC Breda: 37 de meciuri, 9 goluri, două pase de gol,
  • Dinamo: 34 de meciuri, 8 goluri, 3 pase de gol,
  • NK Zadar: 20 de meciuri, 8 goluri, 1 pasă de gol,
  • Watford: 18 meciuri, un gol, o pasă de gol,
  • Mouscron: 16 meciuri, 8 goluri, o pasă de gol,
  • Kasimpasa: 14 meciuri, două goluri
  • HNK Rijeka: 8 meciuri
  • Frosinone: 8 meciuri

FOTO. Ratarea lui Stipe Perica din FC Botoșani - Dinamo 1-1

Galerie foto (20 imagini)

Ratarea lui Stipe Perica Ratarea lui Stipe Perica Ratarea lui Stipe Perica Ratarea lui Stipe Perica Ratarea lui Stipe Perica
+20 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Victorie la limită   U Craiova revine pe primul loc în Liga 1, grație succesului obținut cu Oțelul Galați 
Superliga
20:02
Victorie la limită U Craiova revine pe primul loc în Liga 1, grație succesului obținut cu Oțelul Galați
Citește mai mult
Victorie la limită   U Craiova revine pe primul loc în Liga 1, grație succesului obținut cu Oțelul Galați 
„Premieră în fotbalul românesc”  Anunțul făcut de Dinamo:  „Alături de membri ai board-ului și de partenerii clubului”
Superliga
19:07
„Premieră în fotbalul românesc” Anunțul făcut de Dinamo: „Alături de membri ai board-ului și de partenerii clubului”
Citește mai mult
„Premieră în fotbalul românesc”  Anunțul făcut de Dinamo:  „Alături de membri ai board-ului și de partenerii clubului”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
dinamo bucuresti liga 1 OFERTE atacant Stipe Perica
Știrile zilei din sport
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Superliga
18:08
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Citește mai mult
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Special
17:28
„Potec ia trei salarii plus renta” Un fost vicecampion european o acuză și-a mărit salariul. Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Citește mai mult
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Superliga
18:38
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko
Citește mai mult
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Superliga
16:51
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Citește mai mult
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:04
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
20:31
LIVE FCSB - FC Botoșani, în etapa #25 din Liga 1 » Campioana se află în avantaj la pauză
LIVE  FCSB - FC Botoșani , în etapa #25 din Liga 1 » Campioana se află în avantaj la pauză
19:09
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
20:10
Gâlcă a ridicat tonul Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”
Gâlcă a ridicat tonul  Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Top stiri din sport
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Special
11:53
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Citește mai mult
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Superliga
13:18
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Citește mai mult
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Diverse
09:59
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Citește mai mult
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Opinii
14:54
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Citește mai mult
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Echipe/Competiții

fcsb 93 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 36 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 28

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
05.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share