Au rezolvat mai repede Situația noului transfer de la FCSB: ar putea debuta joi! +58 foto
Joao Paulo FOTO: FB FCSB
Au rezolvat mai repede Situația noului transfer de la FCSB: ar putea debuta joi!

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 21:00
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 21:00

După doar șase luni petrecute la Oțelul Galați, internaționalul din Capul Verde va îmbrăca începând cu partea a doua a acestui sezon tricoul celor de la FCSB.

Joao Paulo ar putea debuta la FCSB în meciul cu FC Botoșani

Pentru a juca într-un meci oficial la FCSB, Joao Paulo are nevoie de o reînnoire a permisului de muncă în România, document care în mod normal se eliberează în decurs de 30 de zile.

În cazul lui Joao Paulo permisul de muncă a fost acordat foarte repede, astfel că mijlocașul ar putea juca pentru FCSB chiar în meciul de la Botoșani, partidă programată joi, 5 februarie, scrie fanatik.ro.

Anterior, finanțatorul campioanei, Gigi Becali, declarase că va formula o scrisoare către Guvernul României pentru ca Joao Paulo să primească mai repede permisul de muncă.

„Am rezolvat cu Joao Paulo. O să trebuiască doar să intervin eu, ca parlamentar, să fac o scrisoare oficială pentru permisul lui de muncă.

El are permis de muncă, dar acum mai trebuie aprobat încă odată (n.r. când schimbă angajatorul). Pentru ce să mai stau 30 de zile? Dacă el are permis de muncă, tu în 24 de ore trebuie să îl înscrii la Ministerul Muncii”, a declarat Gigi Becali acum două zile.

700.000 de euro
este cota lui Joao Paulo, conform Transfermarkt

Jucătorul sosit în vara anului trecut la Oțelul Galați, de la Sheriff Tiraspol, a fost unul dintre jucătorii de bază ai ocupantei locului 8 din Liga 1.

Ca urmare a evoluțiilor bune din acest sezon, acesta a atras atenția mai multor cluburi, fiind transferat de FCSB.

În 20 de partide jucate, Joao Paulo a marcat un gol și a oferit 3 pase decisive.

DEBUT Joao Paulo liga 1 fc botosani fcsb permis de munca
