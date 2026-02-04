Hagi a predat definitiv coroana VIDEO Icardi l-a depășit în  topul suprem, cu o zi înainte ca „Regele” să împlinească 61 de ani
Mauro Icardi și Gheorghe Hagi/ Foto: Galatasaray @Facebook
Hagi a predat definitiv coroana VIDEO Icardi l-a depășit în topul suprem, cu o zi înainte ca „Regele" să împlinească 61 de ani

Alexandru Smeu
Publicat: 04.02.2026, ora 21:11
Actualizat: 04.02.2026, ora 22:02
  • Mauro Icardi (32 de ani) l-a depășit pe Gheorghe Hagi (60 de ani) și a devenit cel mai bun marcator străin din istoria lui Galatasaray, cu 73 de reușite.
  • Performanța argentinianului vine chiar cu o zi înainte ca „Regele” să împlinească vârsta de 61 de ani.

Mauro Icardi a intrat în istoria celor de la Galatasaray, grație golului marcat în minutul 6 al partidei cu Istanbulspor (3-1) , în etapa #3 din Cupa Turciei.

Mauro Icardi a doborât un nou record deținut Gheorghe Hagi

Atacantul argentinian a ajuns la 73 de reușite în tricoul grupării „Cim Bom”, în toate competițiile, și a depășit recordul deținut de Gheorghe Hagi pentru cele mai multe goluri marcate de un jucător străin în tricoul formației din Turcia. „Regele” marcase 72 de goluri.

VIDEO. Reușita cu care Icardi l-a depășit pe Hagi

În decembrie 2025, Icardi îl depășea de asemenea pe Hagi în privința celor mai multe goluri marcate de un jucător străin pentru Galatasaray doar în campionat.

59 de goluri
a marcat Hagi în campionat pentru Galatasaray. Icardi are 61

Parcursul lui Icardi la Galatasaray

Mauro Icardi a ajuns la Galatasaray în toamna lui 2022, sub formă de împrumut de la PSG.

În primul său sezon petrecut în Turcia, atacantul în vârstă de 32 de ani a avut o contribuție importantă în ceea ce privește câștigarea titlului de către gruparea „Cim Bom”

Icardi a jucat în 24 de meciuri în campionat și 2 meciuri din Cupa Turciei. În acea stagiune a marcat 22 de goluri în Super Lig și 1 în cupă, ajungând la un total de 23 de goluri, informează ntvspor.net.

Grație evoluțiilor sale bune, Galatasaray a decis să achite suma de 10.000.00 de euro celor de la PSG pentru a-l transfera definitiv.

În sezonul 2023 - 2024, Icardi a fost golgheterul campionatului din Turcia, cu 25 de goluri în 34 de apariții.

Tot atunci, Mauro a punctat de 6 ori în competițiile europene și o dată în Supercupa Turciei, ajungând la un total de 32 de goluri în 47 de apariții în toate competițiile.

În stagiunea 2024 - 2025, argentinianul a fost mai mult accidentat, ceea ce l-a făcut să prindă doar 14 meciuri, în care a marcat de 6 ori.

12 goluri
a marcat Icardi în acest sezon

