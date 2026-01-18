„Au fost teribile ultimele luni” Musi a revenit pe teren și exclamă: „Dinamo are forța necesară pentru a se bate la titlu” + Ce spune eroul Karamoko +50 foto
Alexandru Musi FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro)
„Au fost teribile ultimele luni” Musi a revenit pe teren și exclamă: „Dinamo are forța necesară pentru a se bate la titlu” + Ce spune eroul Karamoko

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 18.01.2026, ora 23:55
alt-text Actualizat: 19.01.2026, ora 02:12
  • DINAMO - U CLUJ 1-0. Alexandru Musi (21 de ani) și Mamadou Karamoko (26 de ani) au vorbit despre victoria din etapa #22 a Ligii 1.

Reușita lui Karamoko din minutul 41 a fost decisivă la partida de pe Arena Națională, iar „câinii” au urcat pe locul secund în Liga 1, la un punct în spatele liderului Rapid.

DINAMO - U CLUJ 1-0. Alexandru Musi: „Mă bucur că am revenit pe gazon”

Alexandru Musi a vorbit despre revenirea sa pe teren, după accidentarea pe care a suferit-o în luna noiembrie.

„Mă bucur că am început anul în forță. Este bine pentru noi și trebuie s-o ținem tot așa, să câștigăm fiecare meci. Am fost foarte bine în această seară, mă bucur că am revenit pe gazon. Au fost niște momente teribile în aceste luni...

A fost foarte frig, dar asta face parte din joc. Trebuie să ne adaptăm și când intrăm pe gazon s-o facem foarte bine.

Cu siguranță aș fi vrut să marchez, dar importantă este victoria echipei. Mâine mergem la refacere și apoi ne concentrăm pe următorul meci”, a declarat Alexandru Musi, la Prima Sport.

Personal, cred că Dinamo are forța necesară pentru a se bate la campionat. Alexandru Musi, extremă Dinamo
Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Mamadou Karamoko: „A fost un meci greu”

La finalul partidei de pe Arena Națională, marcatorul golului decisiv a oferit câteva declarații despre partida din această seară.

„E bine că începem anul așa. A fost un meci greu, dar am câștigat și suntem foarte fericiți pentru cele 3 puncte. A fost foarte complicat din cauza vremii, dar ne-am descurcat.

(n.r. - despre lupta la titlu) Trebuie momentan să ne gândim doar la play-off, pentru că nu suntem încă matematic calificați.

Trebuie să continuăm să jucăm la fel, să alergăm mult. Asta am făcut până acum și așa trebuie să continuăm”, a spus Karamoko.

VIDEO. Golul marcat de Mamadou Karamoko în Dinamo - U Cluj 1-0

