România - Danemarca 24-39  „Tricolorii" au fost surclasați în al doilea meci de la Campionatul European
Naționala României de handbal Foto: Sportpictures
Handbal

România - Danemarca 24-39 „Tricolorii” au fost surclasați în al doilea meci de la Campionatul European

Ionuț Cojocaru , Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 18.01.2026, ora 23:06
Actualizat: 18.01.2026, ora 23:14
  • România a pierdut meciul cu Danemarca, scor 24-39, la Campionatul European de Handbal Masculin.

„Tricolorii” au început bine partida cu Danemarca, dar selecționata nordică a preluat rapid controlul și a trecut în față. La pauză, danezii aveau avantaj de 5 goluri pe tabelă.

În repriza secundă, România s-a stins total, în timp ce Danemarca și-a arătat colții și a reușit să se impună la nu mai puțin de 15 goluri diferență.

Clasamentul în Grupa Preliminară B de la Campionatul European de handbal masculin:

LocEchipaMeciuri jucatePuncte
1Danemarca24
2Portugalia23
3Macedonia de Nord 21
4România 20
Primele 2 clasate se califică în Grupele Principale

Programul României la Campionatul European la handbal masculin:

  • 16 ianuarie, ora 19:00, Portugalia - România 40-34
  • 18 ianuarie, ora 21:30, România - Danemarca 24-39
  • 20 ianuarie, 19:00, Macedonia de Nord - România

România - Danemarca live 24-39

Final de meci! „Tricolorii” pierd la diferență de 15 goluri.

Min. 50 - Danemarca are în acest moment un avans de 12 goluri pe tabelă.

Min. 45 - Danezii majorează diferența la 11 goluri.

Min. 40 - Danemarca își arată colții pe început de repriză și se distanțează la 9 puncte.

Min. 35 - România începe prost repriza a doua. Danezii s-au distanțat la 6 puncte pe tabelă.

Min. 31 - A început repriza secundă.

Min. 30 - Pauză. România este condusă la 5 goluri diferență, după un început foarte bun de partidă.

Min. 26 - Danemarca a reușit să se distanțeze la 5 goluri.

Min. 20 - Danezii au preluat conducerea partidei și s-au distanțat în ultimele minute la 4 goluri. Aceștia au avut ocazia de a se distanța la 5 goluri, dar Iancu a reușit o paradă fantastică.

Min. 16 - Se menține distanța de 3 goluri.

Min. 12 - După un început echilibrat de meci, selecționata daneză a preluat conducerea, distanțându-se la 3 puncte.

Min. 5 - După un început bun al „tricolorilor”, danezii au revenit și au restabilit egalitatea. Scorul este 3-3.

Min. 1 - A început partida!

De partea cealaltă, Danemarca este una dintre marile favorite ale turneului. A debutat cu o victorie categorică: 36-24 împotriva Macedoniei de Nord.

Selecționerul George Buricea a prefațat partida cu echipa antrenată de Nikolaj Jakobsen.

„E clar că trebuie să ne îmbunătățim jocul. Aceleași greșeli au apărut și în meciurile de pregătire. O pasă aiurea, o pasă interceptată, goluri ușoare pentru adversare. Trebuie să eliminăm erorile. Din acel moment, România va deveni cu siguranță o echipă foarte bună.

Din punctul meu de vedere, danezii formează cea mai bună echipă din lume. Vom încerca să fim și noi parte din spectacol, vom da tot ce putem. Dorim să ne bucurăm de atmosferă, de handbal. Astfel de momente se întâmplă foarte rar în viață”, a declarat selecționerul României, potrivit fanatik.ro.

„Tricolorii” au încheiat pe locul 3 grupa din preliminarii, acolo unde au înfruntat reprezentativele Portugaliei, Poloniei și a Israelului.

România s-a calificat la turneul final datorită clasamentului celor mai bune echipe de pe locul 3, unde trupa antrenată de George Buricea s-a clasat pe primul loc.

Lotul final al naționalei României pentru Euro 2026

  • Portari: Ionuț Iancu, Mihai Popescu
  • Extreme stânga: Denis Vereș, Alexandru Andrei
  • Extreme dreapta: Ionuț Nistor, Sorin Grigore
  • Interi stânga: Tudor Botea, Andrei Buzle, Dan Racoțea, Robert Militaru, Răzvan Trif
  • Interi Dreapta: Adrian Stănescu, Cristian Ghiță
  • Coordonatori: Daniel Stanciuc, Gabriel Cumpănici
  • Pivoți: Călin Dedu, Robert Nagy, Andra Szasz

Handbal Masculin danemarca romania George Buricea campionatul european de handbal masculin
