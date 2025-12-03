Pantea, amuzant după UTA-FCSB Căpitanul campioanei, după umilința de la Arad: „Să luăm părțile bune”

UTA ARAD - FCSB 3-0. Alexandru Pantea (22 de ani), fundașul celor de la FCSB care a fost și căpitan în meciul de la Arad, a vorbit despre înfrângerea din etapa #2 a Cupei României.

FCSB s-a bazat pe rezerve și jucători proveniți din academie la partida cu UTA, pentru ca fotbaliștii importanți să fie odihniți la partida cu Dinamo de sâmbătă seară.

UTA ARAD - FCSB. Alexandru Pantea: „Trebuie să luăm părțile bune din acest meci”

„A fost o oportunitate acest meci pentru cei tineri, dar este important că am ieșit cu toții sănătoși de pe teren. Trebuie să luăm părțile bune și să mergem mai departe.

(n.r. - despre schimbările din primul „11”) Sunt alte echipe în alte țări care joacă la 3 zile și n-au nicio problemă. Important e să te bucuri de meciuri.

Sper ca toți cei care au jucat azi să se țină de treabă, să joace. Șanse la calificare avem în continuare, dar trebuie să avem atitudine, să ținem capul în pământ și să muncim mai mult”, a declarat Alexandru Pantea, la Prima Sport.

Cu Dinamo trebuie să câștigăm, avem o revanșă de luat și trebuie să-i mulțumim pe fani, care vor veni în număr mare. Trebuie să-i răsplătim cu 3 puncte. Alexandru Pantea, fundaș FCSB

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport