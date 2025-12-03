Mamadou Karamoko (26 de ani), atacantul lui Dinamo, a acuzat probleme medicale în momentul în care se încălzea pentru meciul cu Farul Constanța din Cupa României, scor 0-0.

Anunțat titular pentru partida de la Ovidiu, fotbalistul francez a fost înlocuit de Cătălin Cîrjan.

Mamadou Karamoko, accidentat înainte de Farul - Dinamo

Cu doar câteva minute înainte de startul partidei de la Ovidiu, Mamadou Karamoko a acuzat probleme medicale, fiind vorba de o întindere musculară, așa cum anunță gsp.ro.

Deși a primit îngrijiri medicale chiar pe gazon din partea staff-ului medical, francezul nu a mai putut continua, Zeljko Kopic fiind nevoit să îl înlocuiască.

În locul lui Karamoko a fost introdus Cătălin Cîrjan. Inițial, căpitanul „câinilor” fusese ținut pe bancă pentru a putea fi odihnit la derby-ul cu FCSB, care se va disputa sâmbătă.

Astfel, Zeljko Kopic are o misiune complicată la meciul cu campioana en-titre. Lista accidentaților de la Dinamo este una lungă, soluțiile antrenorului croat fiind limitate.

Jordan Ikoko, Cristian Licsandru, Cristian Mihai, Alexandru Musi, Danny Armstrong și Antonio Bordușanu sunt jucătorii pe care Kopic nu se va putea baza la derby-ul cu FCSB.

Am venit aici cu un plan. Karamoko a simțit ceva la încălzire și nu am vrut să riscăm nimic, dar nu cred că este ceva serios. Zeljko Kopic, despre situația lui Karamoko

