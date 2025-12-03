„Aici s-a făcut diferența” Ovidiu Mihăilă, după ce România a fost învinsă de Ungaria: „Vom lupta pentru asta”

UNGARIA - ROMÂNIA 34-29. Selecționerul Ovidiu Mihăilă (52 de ani) a reacționat după eșecul „tricolorelor” din grupele principale ale Campionatului Mondial.

Mihăilă s-a declarat dezamăgit după a doua înfrângere consecutivă a României. Selecționerul este de părere că lipsa de maturitate a fost cea care a făcut diferența.

UNGARIA - ROMÂNIA 34-29 . Ovidiu Mihăilă: „ N-am avut maturitate și am pierdut ușor mingea”

„Sunt supărat că am pierdut. Am avut momente bune, dar n-am avut maturitate și am pierdut ușor mingea. Aici s-a făcut diferența, n-am avut răbdarea și echilibrul necesar să finalizăm atacurile și am cedat posesia.

Dar echipa asta e tânără, încercăm să construim pas cu pas pentru viitor. Sper ca în altă zi să ne putem bate de la egal la egal cu toate echipele puternice ale lumii.

Nu e ușor să pierzi două meciuri la rând, dar încerc să le ofer fetelor încredere pentru că mai avem două meciuri. E important să obținem cât de multe puncte putem și vom lupta pentru asta”, a declarat selecționerul României, potrivit digisport.ro.

În urma acestui rezultat, „tricolorele” nu mai au nicio șansă de calificare în sferturile de finală ale competiției și vor lupta pentru locurile 9-12.

Programul României în grupa principală a CM 2025

Ungaria - România 34-29

34-29 5 decembrie, ora 16:30, România - Senegal, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

- Senegal, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 7 decembrie, 19:00, Elveția - România, în direct pe Prima Sport 3

Clasamentul în grupa principală:

Țară Meciuri Puncte (golaveraj) 1. Ungaria 3 6 (92:71) 2. Danemarca 2 4 (75:50) 3. România 3 2 (91:100) 4. Elveția 3 2 (71:83) 5. Japonia 3 2 (73:88) 6. Senegal 2 0 (41:51)

