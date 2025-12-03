„Aici s-a făcut diferența” Ovidiu Mihăilă, după ce România a fost învinsă de Ungaria: „Vom lupta pentru asta”

- UNGARIA - ROMÂNIA 34-29. Selecționerul Ovidiu Mihăilă (52 de ani) a reacționat după eșecul „tricolorelor” din grupele principale ale Campionatului Mondial.
Mihăilă s-a declarat dezamăgit după a doua înfrângere consecutivă a României. Selecționerul este de părere că lipsa de maturitate a fost cea care a făcut diferența.
UNGARIA - ROMÂNIA 34-29. Ovidiu Mihăilă: „ N-am avut maturitate și am pierdut ușor mingea”
„Sunt supărat că am pierdut. Am avut momente bune, dar n-am avut maturitate și am pierdut ușor mingea. Aici s-a făcut diferența, n-am avut răbdarea și echilibrul necesar să finalizăm atacurile și am cedat posesia.
Dar echipa asta e tânără, încercăm să construim pas cu pas pentru viitor. Sper ca în altă zi să ne putem bate de la egal la egal cu toate echipele puternice ale lumii.
Nu e ușor să pierzi două meciuri la rând, dar încerc să le ofer fetelor încredere pentru că mai avem două meciuri. E important să obținem cât de multe puncte putem și vom lupta pentru asta”, a declarat selecționerul României, potrivit digisport.ro.
În urma acestui rezultat, „tricolorele” nu mai au nicio șansă de calificare în sferturile de finală ale competiției și vor lupta pentru locurile 9-12.
Programul României în grupa principală a CM 2025
- Ungaria - România 34-29
- 5 decembrie, ora 16:30, România - Senegal, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1
- 7 decembrie, 19:00, Elveția - România, în direct pe Prima Sport 3
Clasamentul în grupa principală:
|Țară
|Meciuri
|Puncte (golaveraj)
|1. Ungaria
|3
|6 (92:71)
|2. Danemarca
|2
|4 (75:50)
|3. România
|3
|2 (91:100)
|4. Elveția
|3
|2 (71:83)
|5. Japonia
|3
|2 (73:88)
|6. Senegal
|2
|0 (41:51)