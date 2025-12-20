„Cum să transferi un astfel de jucător?”  Blănuță, distrus în presa din Ucraina de fostul jucător din Liga 1: „Nu pot înțelege așa ceva” +8 foto
Vladislav Blănuță FOTO: Instagram
„Cum să transferi un astfel de jucător?” Blănuță, distrus în presa din Ucraina de fostul jucător din Liga 1: „Nu pot înțelege așa ceva”

Gabriel Neagu
Publicat: 20.12.2025, ora 19:42
Actualizat: 20.12.2025, ora 20:05
  • Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, a fost criticat dur de un ucrainean care a jucat în Liga 1.
  • Fostul internațional de tineret riscă să rămână în afara lotului pentru a doua parte a sezonului.

Vladislav Blănuță a ajuns la Dinamo Kiev în această vară, însă prestațiile sale nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

Vladislav Blănuță, distrus de un fost jucător din Liga 1: „Nu pot înțelege așa ceva”

Artem Milveski, fostul atacant al celor de la Concordia Chiajna, l-a criticat dur pe vârful provenit de la FCU Craiova.

Nu pot să înțeleg cum Dinamo a putut transfera un astfel de jucător. Aici nu e Kudrivka (n.r. - echipa care ocupă locul 13 în prima ligă ucraineană)!

Dinamo Kiev nu e Kudrivka să aducă un jucător care să-și dea un autogol și atât. Cum poți să o comiți în halul ăsta?”, a spus Artem Milevsky, potrivit ua.tribuna.com.

Fostul fotbalist ucrainean face referire la autogolul lui Vladislav Blănuță, din duelul cu Oleksandria, 1-2.

Blănuță nu a mai jucat la Dinamo Kiev din 9 noiembrie

Vârful nu a mai evoluat la Dinamo Kiev de peste o lună. Pe 9 noiembrie a apărut ultima dată pe teren, la 0-1 cu LNZ, în liga Ucrainei.

De când a fost demis Oleksandr Shovkovskyi și a venit noul antrenor, Igor Kostyuk, Blănuță a lipsit în patru dueluri la rând. De două ori a fost rezervă, după aceea tehnicianul nici nu l-a mai inclus în lot.

303 minute
a jucat Vladislav Blănuță în 10 meciuri pentru Dinamo Kiev în toate competițiile

Atacantul român a primit o veste și mai rea. Igor Kostyuk, venit de la echipa U19 a celor de la Dinamo Kiev, dorește să promoveze mai mulți tineri la echipa de seniori a clubului.

Astfel, Blănuță ar rămâne pe dinafară. Cum a fost deja sub contract la două cluburi în acest sezon, FCU Craiova și Dinamo Kiev, românul nu mai poate evolua la a treia echipă în 2025-2026, chiar dacă este și pe lista lui Dinamo București.

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Dinamo Kiev ucraina Vladislav Blănuță stranieri Artem Milevskyi
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share