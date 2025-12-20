„Cum să transferi un astfel de jucător?” Blănuță, distrus în presa din Ucraina de fostul jucător din Liga 1: „Nu pot înțelege așa ceva”

Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, a fost criticat dur de un ucrainean care a jucat în Liga 1.

Fostul internațional de tineret riscă să rămână în afara lotului pentru a doua parte a sezonului.

Vladislav Blănuță a ajuns la Dinamo Kiev în această vară, însă prestațiile sale nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

Vladislav Blănuță, distrus de un fost jucător din Liga 1: „Nu pot înțelege așa ceva”

Artem Milveski, fostul atacant al celor de la Concordia Chiajna, l-a criticat dur pe vârful provenit de la FCU Craiova.

„ Nu pot să înțeleg cum Dinamo a putut transfera un astfel de jucător. Aici nu e Kudrivka (n.r. - echipa care ocupă locul 13 în prima ligă ucraineană)!

Dinamo Kiev nu e Kudrivka să aducă un jucător care să-și dea un autogol și atât. Cum poți să o comiți în halul ăsta?”, a spus Artem Milevsky, potrivit ua.tribuna.com.

Fostul fotbalist ucrainean face referire la autogolul lui Vladislav Blănuță, din duelul cu Oleksandria, 1-2.

Blănuță nu a mai jucat la Dinamo Kiev din 9 noiembrie

Vârful nu a mai evoluat la Dinamo Kiev de peste o lună. Pe 9 noiembrie a apărut ultima dată pe teren, la 0-1 cu LNZ, în liga Ucrainei.

De când a fost demis Oleksandr Shovkovskyi și a venit noul antrenor, Igor Kostyuk, Blănuță a lipsit în patru dueluri la rând. De două ori a fost rezervă, după aceea tehnicianul nici nu l-a mai inclus în lot.

303 minute a jucat Vladislav Blănuță în 10 meciuri pentru Dinamo Kiev în toate competițiile

Atacantul român a primit o veste și mai rea. Igor Kostyuk, venit de la echipa U19 a celor de la Dinamo Kiev, dorește să promoveze mai mulți tineri la echipa de seniori a clubului.

Astfel, Blănuță ar rămâne pe dinafară. Cum a fost deja sub contract la două cluburi în acest sezon, FCU Craiova și Dinamo Kiev, românul nu mai poate evolua la a treia echipă în 2025-2026, chiar dacă este și pe lista lui Dinamo București.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport