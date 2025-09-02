Pitu, gol după 2 ani Alexi Pitu nu mai marcase din septembrie 2023, când era la Bordeaux

Skanderborg - Vejle 0-6. Alexi Pitu (23 de ani) a înscris primul gol după o așteptare de 2 ani

Ultima reușită semnată de român a fost pentru Girondins de Bordeaux.

Alexi Pitu a semnat cu Vejle în această vară și danezii au avut cuvinte de laudă la adresa românului.

Alexi Pitu a înscris primul gol după 2 ani de așteptare

Alexi Pitu, titularizat în meciul celor de la Vejle disputat în compania lui Skanderborg, în Cupa Danemarcei, a reușit să înscrie în minutul 14.

Golul marcat de Alexi Pitu a fost o descătușare. Fostul campion al României alături de Farul Constanța nu a mai înscris de la începutul angajamentului cu Bordeaux.

2 ani au trecut de la ultimul gol marcat de Alexi Pitu, cu Valenciennes FC, pe 16 septembrie 2023

Echipa la care evoluează fostul internațional de tineret nu a avut probleme în duelul din a doua rundă a Cupei. Vejle s-a impus cu scorul de 6-0.

Pentru prim-divizionară au mai marcat Faghir, de două ori, Amon și Chiakha.

Românul a fost caracterizat de directorul sportiv de la Vejle: „Dinamic și energic”

Ajuns în această vară la trupa din Danemarca, Alexi Pitu a fost caracterizat de directorul sportiv al noii sale formații, Mikkel Hemmersam.

„Alexi Pitu este un jucător ofensiv creativ care poate juca atât ca mijlocaș ofensiv, cât și ca aripă. Are un profil interesant, cu niște abilități excelente în duelurile 1:1, și are stilul de joc dinamic și energic pe care ni-l dorim la jucătorii noștri ofensivi.

O condiție importantă pentru alcătuirea unei echipe competitive este să avem o concurență sănătoasă pe toate posturile, iar adăugarea lui Alexi ne oferă mai multe opțiuni, atât din punct de vedere tactic, cât și al rotației”, a spus Mikkel Hemmersam, pentru site-ul oficial al clubului.

Alexi Pitu concurează pentru un loc în primul „11” al celor de la Vejle cu americanul Jonathan Amon, accidentat în meciul cu Skanderborg (600.000 de euro) și guineeanul Abdoulaye Camara (75.000 de euro).

500.000 de euro este cota de piață a lui Alexi Pitu, potrivit transfermarkt

Alexi Pitu a marcat un singur gol în două sezoane petrecute în Franța

Alexi Pitu a jucat, sezonul trecut, la Dunkerque, echipă din Ligue 2. Deși avea contract până în vara lui 2026, angajamentul românului a fost reziliat după ce clubul de pe litoralul francez a ratat promovarea.

Pentru echipa de pe stadionul „Marcel-Tribut”, românul a jucat 5 meciuri și nu a contribuit la nicio reușită a clubului.

Cea mai galonată echipă pentru care a jucat Pitu a fost Girondins de Bordeaux, în sezonul 2023-2024. În acel moment, trupa alb-albastră era în Ligue 2. Românul a jucat 44 de meciuri și a marcat un gol, împotriva lui Valenciennes, 2-1.

