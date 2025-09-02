Pitu, gol după 2 ani Alexi Pitu nu mai marcase din septembrie 2023, când era la Bordeaux
Alexi Pitu FOTO: Instagram - @vejleboldklub_official
Stranieri

Pitu, gol după 2 ani Alexi Pitu nu mai marcase din septembrie 2023, când era la Bordeaux

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 02.09.2025, ora 22:27
alt-text Actualizat: 02.09.2025, ora 22:54
  • Skanderborg - Vejle 0-6. Alexi Pitu (23 de ani) a înscris primul gol după o așteptare de 2 ani
  • Ultima reușită semnată de român a fost pentru Girondins de Bordeaux.

Alexi Pitu a semnat cu Vejle în această vară și danezii au avut cuvinte de laudă la adresa românului.

Caz bizar în Spania Jucătorul a plecat să bea o cafea și nu s-a mai întors  să semneze contractul, în ultima zi de mercato
Citește și
Caz bizar în Spania Jucătorul a plecat să bea o cafea și nu s-a mai întors să semneze contractul, în ultima zi de mercato
Citește mai mult
Caz bizar în Spania Jucătorul a plecat să bea o cafea și nu s-a mai întors  să semneze contractul, în ultima zi de mercato

Alexi Pitu a înscris primul gol după 2 ani de așteptare

Alexi Pitu, titularizat în meciul celor de la Vejle disputat în compania lui Skanderborg, în Cupa Danemarcei, a reușit să înscrie în minutul 14.

Golul marcat de Alexi Pitu a fost o descătușare. Fostul campion al României alături de Farul Constanța nu a mai înscris de la începutul angajamentului cu Bordeaux.

2 ani
au trecut de la ultimul gol marcat de Alexi Pitu, cu Valenciennes FC, pe 16 septembrie 2023

Echipa la care evoluează fostul internațional de tineret nu a avut probleme în duelul din a doua rundă a Cupei. Vejle s-a impus cu scorul de 6-0.

Pentru prim-divizionară au mai marcat Faghir, de două ori, Amon și Chiakha.

Românul a fost caracterizat de directorul sportiv de la Vejle: „Dinamic și energic”

Ajuns în această vară la trupa din Danemarca, Alexi Pitu a fost caracterizat de directorul sportiv al noii sale formații, Mikkel Hemmersam.

„Alexi Pitu este un jucător ofensiv creativ care poate juca atât ca mijlocaș ofensiv, cât și ca aripă. Are un profil interesant, cu niște abilități excelente în duelurile 1:1, și are stilul de joc dinamic și energic pe care ni-l dorim la jucătorii noștri ofensivi.

O condiție importantă pentru alcătuirea unei echipe competitive este să avem o concurență sănătoasă pe toate posturile, iar adăugarea lui Alexi ne oferă mai multe opțiuni, atât din punct de vedere tactic, cât și al rotației”, a spus Mikkel Hemmersam, pentru site-ul oficial al clubului.

  • Alexi Pitu concurează pentru un loc în primul „11” al celor de la Vejle cu americanul Jonathan Amon, accidentat în meciul cu Skanderborg (600.000 de euro) și guineeanul Abdoulaye Camara (75.000 de euro).
500.000 de euro
este cota de piață a lui Alexi Pitu, potrivit transfermarkt

Alexi Pitu a marcat un singur gol în două sezoane petrecute în Franța

Alexi Pitu a jucat, sezonul trecut, la Dunkerque, echipă din Ligue 2. Deși avea contract până în vara lui 2026, angajamentul românului a fost reziliat după ce clubul de pe litoralul francez a ratat promovarea.

Pentru echipa de pe stadionul „Marcel-Tribut”, românul a jucat 5 meciuri și nu a contribuit la nicio reușită a clubului.

Cea mai galonată echipă pentru care a jucat Pitu a fost Girondins de Bordeaux, în sezonul 2023-2024. În acel moment, trupa alb-albastră era în Ligue 2. Românul a jucat 44 de meciuri și a marcat un gol, împotriva lui Valenciennes, 2-1.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

Pușcaș, out de la Bodrumspor  Ce a transmis atacantul, după despărțirea de formația din Turcia: „Vă sunt recunoscător”
Stranieri
22:50
Pușcaș, out de la Bodrumspor Ce a transmis atacantul, după despărțirea de formația din Turcia: „Vă sunt recunoscător”
Citește mai mult
Pușcaș, out de la Bodrumspor  Ce a transmis atacantul, după despărțirea de formația din Turcia: „Vă sunt recunoscător”
Moruțan, viitor sumbru la Aris Ce se întâmplă cu cel care a insistat ca „tricolorul” să vină la Salonic: „Doar o problemă de timp”
Stranieri
16:44
Moruțan, viitor sumbru la Aris Ce se întâmplă cu cel care a insistat ca „tricolorul” să vină la Salonic: „Doar o problemă de timp”
Citește mai mult
Moruțan, viitor sumbru la Aris Ce se întâmplă cu cel care a insistat ca „tricolorul” să vină la Salonic: „Doar o problemă de timp”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
danemarca GOL alexi pitu vejle
Știrile zilei din sport
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Media
14:05
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Citește mai mult
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Campionate
14:10
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Citește mai mult
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
Nationala
12:17
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
Citește mai mult
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
„Hagi a acceptat!”  Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”
Stranieri
13:24
„Hagi a acceptat!” Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”
Citește mai mult
„Hagi a acceptat!”  Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:14
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
18:46
Protestatarii au oprit La Vuelta! Mii de susținători pro-Palestina i-au obligat pe organizatori să anuleze finalul etapei de la Bilbao
Protestatarii au oprit La Vuelta!  Mii de susținători pro-Palestina i-au obligat pe organizatori să anuleze finalul etapei de la Bilbao
18:02
Cristian Geambașu Ești curajos, nu ți-e frică?
Cristian Geambașu Ești curajos, nu ți-e frică?
18:53
Donnarumma dă cărțile pe față Ce spune despre relația cu Luis Enrique și plecarea de la PSG: „Fiecare își ia propriile decizii”
Donnarumma dă cărțile pe față Ce spune despre relația cu Luis Enrique și plecarea de la PSG: „Fiecare își ia propriile decizii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Top stiri din sport
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Nationala
09:01
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Citește mai mult
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Stranieri
09:48
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina, deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Citește mai mult
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Radunovic s-a rupt!  Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit
Superliga
10:30
Radunovic s-a rupt! Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit
Citește mai mult
Radunovic s-a rupt!  Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Handbal
11:20
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește mai mult
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport

Echipe/Competiții

fcsb 81 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 17 rapid 10 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
03.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share